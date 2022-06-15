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اقتصاد

ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السوق السوداء watanserb.com
سعر الدولار في السوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان ارتفاعا جديدا، في تعاملات اليوم، الأربعاء، المسائية.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وفي هذا السياق كشف متعاملون بهذه السوق الموازية، أن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني شهدت ارتفاعا طفيفا عن أسعار أمس، الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد.

وبلغ سعر الدولار بحسبهم 567 جنيها بتعاملات اليوم، بدلا من 566 جنيها السعر الذي أغلق عليه بتعاملات الأمس.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 588.9 جنيها للشراء، و593.4 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 677.9 جنيهات للشراء، و683 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155جنيها للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات هذا الأسبوع، لكن عادت الأسعار للصعود مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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