ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان ارتفاعا جديدا، في تعاملات اليوم، الأربعاء، المسائية.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وفي هذا السياق كشف متعاملون بهذه السوق الموازية، أن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني شهدت ارتفاعا طفيفا عن أسعار أمس، الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد.

وبلغ سعر الدولار بحسبهم 567 جنيها بتعاملات اليوم، بدلا من 566 جنيها السعر الذي أغلق عليه بتعاملات الأمس.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 588.9 جنيها للشراء، و593.4 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 677.9 جنيهات للشراء، و683 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155جنيها للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات هذا الأسبوع، لكن عادت الأسعار للصعود مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع.