إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

وطن – كشف الحرس الثوري الإيراني، عن توجيهه عدة ضربات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يتم الإعلان عنها، عقب اغتيال القائد في الحرس صياد خدايي.

وتسود حالة من التوتر بين طهران وتل أبيب، بعد زيادة ملحوظة في عمليات قتل إيرانيين داخل أراضيهم بما في ذلك عمليات مسلحة ضد قيادات عسكرية بارزة.

إيران تضاعف عملياتها ضد إسرائيل

القيادي في الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قال اليوم الأربعاء، إن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل تضاعفت في الآونة الماضية، مؤكدا أنه ستتم مضاعفة هذه الضربات مستقبلا.

تخيل السيناريو التالي: إسرائيل تقرر توجيه ضربة عسكرية كاسحة للمنشآت النووية الايرانية، مستخدمة المجال الجوي للسعودية، وايران ترد بضربة صاروخية مدمرة لمنشآت ارامكو. هذا النوع من السيناريوهات المجنونة لم يعد مستبعدا في ظل العقلية السائدة حاليا في إسرائيل. فكيف ستصبح المنطقة بعد ذلك — Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 13, 2022

وأضاف أن تل أبيب تعرف حجم وأهمية الضربات الإيرانية، لافتًا إلى أن بعضًا من هذه الضربات تم تنفيذه داخل الكيان الصهيوني، وبعض الآخر في دول أخرى.

إيران تفضل كتم تفاصيل العمليات ضد إسرائيل

وبحسب القيادي بالحرس الثوري، لا تفضل إيران كشف تفاصيل هذه العمليات، حيث أكد أن إسرائيل تلقت العديد من الضربات منذ اغتيال خدايي.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في مايو الماضي، اغتيال خدايي أمام منزله في العاصمة طهران.

خدايي الذي كان قد شارك في الحرب في سوريا، تعرض لإطلاق نار من مسلحَين كانا على دراجة نارية.

تل أبيب تتهم الحرس الثوري بعمليات ضد إسرائيليين

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن خدايي تورط في عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في تركيا وقبرص وكولومبيا وكينيا.

وكانت تل أبيب قد أبلغت واشنطن، بمسؤوليتها عن اغتيال خدايي، وذلك في تحذير لطهران من أجل إنهاء عمليات الوحدة 840 (وحدة سرية داخل فيلق القدس).

وبحسب مسؤولي دولة الاحتلال، فإن هذه الوحدة مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال لأجانب في أنحاء العالم، بينهم مسؤولون إسرائيليون.

تصعيد كلامي متبادل بين #طهران وتل أبيب من جديد.. إسرائيل تقول إنها تواجه معركة على ست جبهات وإيران تؤكد أن الرد سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة pic.twitter.com/3DjjKBHfir — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2022

إسرائيل تحذر مواطنيها

وكان وزير خارجية دولة الكيان الصهيوني يائير لبيد، ثد حثّ الإسرائيليين الموجودين في تركيا على العودة فورا، على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال الوزير الإسرائيلي – الاثنين: “بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر”.

وخلال الـ12 عاما الماضية، فقدت إيران، عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل ضابط في القوات الجوية الفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة. اسرائيل اخترقت ايران وتضرب مفاصلها المهمة وايران توزع التهديدات وتحتفظ بحق الرد مثل ذاك الاهبل… — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) June 12, 2022

اتهامات إيرانية لإسرائيل باغتيال علمائها

في السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السلطات الإيرانية تعتقد أن إسرائيل تقف وراء اغتيال اثنين من علمائها مؤخرا عن طريق وضع السم في طعاميهما.

الصحيفة نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفض نشر اسمه، قوله إن مهندس الطيران أيوب الانتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا أعراض تسمم قبل وفاتهما.

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