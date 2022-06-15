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إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عمليات ايرانية ضد إسرائيل watanserb.com
الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس

وطن  – كشف الحرس الثوري الإيراني، عن توجيهه عدة ضربات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يتم الإعلان عنها، عقب اغتيال القائد في الحرس صياد خدايي.

وتسود حالة من التوتر بين طهران وتل أبيب، بعد زيادة ملحوظة في عمليات قتل إيرانيين داخل أراضيهم بما في ذلك عمليات مسلحة ضد قيادات عسكرية بارزة.

إيران تضاعف عملياتها ضد إسرائيل

القيادي في الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قال اليوم الأربعاء، إن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل تضاعفت في الآونة الماضية، مؤكدا أنه ستتم مضاعفة هذه الضربات مستقبلا.

وأضاف أن تل أبيب تعرف حجم وأهمية الضربات الإيرانية، لافتًا إلى أن بعضًا من هذه الضربات تم تنفيذه داخل الكيان الصهيوني، وبعض الآخر في دول أخرى.

إيران تفضل كتم تفاصيل العمليات ضد إسرائيل

وبحسب القيادي بالحرس الثوري، لا تفضل إيران كشف تفاصيل هذه العمليات، حيث أكد أن إسرائيل تلقت العديد من الضربات منذ اغتيال خدايي.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في مايو الماضي، اغتيال خدايي أمام منزله في العاصمة طهران.

خدايي الذي كان قد شارك في الحرب في سوريا، تعرض لإطلاق نار من مسلحَين كانا على دراجة نارية.

العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي

تل أبيب تتهم الحرس الثوري بعمليات ضد إسرائيليين

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن خدايي تورط في عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في تركيا وقبرص وكولومبيا وكينيا.

وكانت تل أبيب قد أبلغت واشنطن، بمسؤوليتها عن اغتيال خدايي، وذلك في تحذير لطهران من أجل إنهاء عمليات الوحدة 840 (وحدة سرية داخل فيلق القدس).

وبحسب مسؤولي دولة الاحتلال، فإن هذه الوحدة مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال لأجانب في أنحاء العالم، بينهم مسؤولون إسرائيليون.

إسرائيل تحذر مواطنيها

وكان وزير خارجية دولة الكيان الصهيوني يائير لبيد، ثد حثّ الإسرائيليين الموجودين في تركيا على العودة فورا، على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال الوزير الإسرائيلي – الاثنين: “بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر”.

وخلال الـ12 عاما الماضية، فقدت إيران، عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

اتهامات إيرانية لإسرائيل باغتيال علمائها

في السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السلطات الإيرانية تعتقد أن إسرائيل تقف وراء اغتيال اثنين من علمائها مؤخرا عن طريق وضع السم في طعاميهما.

الصحيفة نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفض نشر اسمه، قوله إن مهندس الطيران أيوب الانتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا أعراض تسمم قبل وفاتهما.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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