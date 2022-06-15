الرئيسيةالهدهدإلغاء أول رحلة لنقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا في اللحظات الأخيرة.....
الهدهد

إلغاء أول رحلة لنقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا في اللحظات الأخيرة.. والسبب مفاجئ؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com

وطن – قبل دقائق من إقلاعها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، والتي كانت مقررا لها الثلاثاء بعد معركة قضائية في اللحظات الأخيرة.

وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا جاءت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة رغم اعتراضات جماعات حقوق الإنسان، إلا أن قرارا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقف الرحلة قبل إقلاع الطائرة بقليل، حيث كان على متنها 7 أشخاص من اللاجئين كان من المقرر نقلهم من بريطانيا إلى رواندا.

وحسب موقع “BBC” فقد كان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت “غرينيتش” ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة.

المحكمة الأوروبية توقف الرحلة

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بمنع نقل أحد الركاب السبعة، مؤكدة أنه قد يتعرض لضرر جسيم.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها منحت “تدبيراً مؤقتاً عاجلاً” في حالة الرجل العراقي، المعروف باسم “KN” فقط.

في حين قالت كذلك إن مثل هذه الطلبات لم تُقبل إلا على “أساس استثنائي، عندما يواجه مقدمو الطلبات خطراً حقيقياً يتمثل في ضرر لا يمكن إصلاحه”.

وقالت المحكمة أيضاً إن الأمم المتحدة أثارت مخاوف من أن طالبي اللجوء البريطانيين الذين نُقلوا إلى رواندا لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات “عادلة وفعالة” لتحديد وضعهم كلاجئين.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا اعترفت بوجود قضايا خطيرة تتعلق بما إذا كان قد تم تقييم رواندا بشكل صحيح على أنها دولة ثالثة آمنة.

ردود فعل غاضبة من قرار الحكومة البريطانية

وكان إعلان الحكومة البريطانية عن عملية الترحيل قد لاقى ردود أفعال عديدة، حيث وصف زعماء كنيسة إنجلترا (الانجليكانية) خطة الحكومة بأنها “سياسة غير أخلاقية”.

كما هاجم الأمير تشارلز، الحكومة البريطانية بسبب خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفا إياها بـ”المروعة”.

لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن “تُردع أو تُحرج” بأي انتقاد للخطة.

وزيرة الداخلية تؤكد على استمرار الحكومة في نهجها

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية إن هذه “الحواجز القانونية المتكررة” تشبه تلك التي واجهتها الحكومة في عمليات الترحيل الأخرى، مضيفة أن “العديد من الذين أُبعدوا من هذه الرحلة سيوضعون في الرحلة التالية”.

وقالت بريتي باتيل إنها كانت دائما تؤكد أن هذه السياسة “لن يكون من السهل تنفيذها” لكنها أضافت أنه “من المدهش للغاية” أن المحكمة الأوروبية تدخلت بعد أن سُمح للحكومة بالمضي قدما في الرحلات الجوية من قبل المحاكم المحلية.

وأضافت: “يقوم فريقنا القانوني بمراجعة كل قرار يتم اتخاذه بشأن هذه الرحلة ويبدأ الاستعداد للرحلة التالية الآن”.

وقالت الحكومة الرواندية إنها ما زالت ملتزمة باتفاقها مع المملكة المتحدة و “لم يردعها” فشل الرحلة الأولى في المغادرة.

وقالت المتحدثة باسمها يولاند ماكولو: “رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتوفر لهم الأمان والفرص في بلدنا”.

المصدرBBC
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بريطانيا تختار السوريين لترحيلهم أولا إلى رواندا.. حددت العدد وأول رحلة في هذا الموعد!

الهدهد

سحب فيلم “سيدة من الجنة” من دور السينما البريطانية بعد احتجاج المسلمين

الهدهد

سلطنة عمان تعلن توقيع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا

تقارير

“رويترز” تكشف عن استثمارات قطرية جديدة في بريطانيا.. هذه قيمتها

الهدهد

اللاجئة الأوكرانية تخرج عن صمتها بعد أن تسبب في تدمير علاقة زوجية.. ماذا قالت؟

حياتنا

بريطاني يأوي لاجئة أوكرانية في منزله وبعد 10 أيام حدثت مفاجأة غير متوقعة!

الهدهد

“لم يُدع لإلقاء كلمة”.. البرلمان البريطاني يكذب بيانا لمفتي مصر

الهدهد

أكاديمي بريطاني شهير يفضح الإمارات بعد تهديده

الهدهد

فتحي باشاغا يهاجم “بوتين” في مقال له في “التايمز” البريطانية ثم يتراجع وينكر.. ما الذي جرى؟!

الهدهد

إغراق بريطانيا بـ” تسونامي نووي”.. تهديد خطير من التلفزيون الروسي الحكومي

الهدهد

“بوتين قد يعلن الحرب العالمية الثالثة في غضون يومين” .. تصريح مرعب لوزير الدفاع البريطاني

الهدهد

بريطانيا تقرر سحب كتاب شهير مسيء للمسلمين ..شاهد كيف أظهرهم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا