الرئيسيةاقتصادأوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا...
اقتصاد

أوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا العام

تأتي الانخفاضات وسط مخاوف من حدوث ركود وضربات حادة لأسهم التكنولوجيا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر قيمتها 64 مليار دولار هذا العام watanserb.com
أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر قيمتها 64 مليار دولار هذا العام

وطن – شهدت أسهم التكنولوجيا انخفاضًا حادًا في عام 2022 وسط تقلبات السوق ومخاوف التضخم بعد أن حققت مكاسب صاروخية أثناء وباء كورونا.

وفقا لموقع إنسايدر، شهد بعض من أغنى رجال العالم وأكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا انخفاضًا في صافي ثرواتهم هذا العام.

شهد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج انخفاضًا في صافي ثرواتهم بمقدار 200 مليار دولار هذا العام، وفقاً لـ “مؤشر بلومبرغ للمليارديرات” (Bloomberg Billionaires Index).

تأتي الانخفاضات وسط مخاوف من حدوث ركود وضربات حادة لأسهم التكنولوجيا.

إيلون ماسك : بلغت خسائره 73.2 مليار دولار

تصدر إيلون ماسك القائمة بأعلى نسبة خسارة بلغت 73.2 مليار دولار.

إيلون ماسك

و بلغت ثروته الصافية -التي تأتي إلى حد كبير من الأسهم في الشركات التي أسسها على غرار تسلا للسيارات الكهربائية – ذروتها في نوفمبر بأكثر من 340 مليار دولار وتراجعت إلى نحو 201 مليار دولار الشهر الماضي، وفقًا لبلومبرج.

وبهذا تهبط ثروته  إلى 197.1 مليار دولار.

جيف بيزوس: بلغت خسائره 65.3 مليار دولار

في 10 مايو، تراجعت أسهم شركة أمازون، للملياردير جيف بيزوس، بنسبة تزيد على 40 في المائة من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عندما بلغ سعر السهم 3.773 دولار في الـ13 من يوليو 2021.

جيف بيزوس
جيف بيزوس

وبهذا خسر بيزوس 65.3 مليار دولار لتنخفض ثروته إلى 127 مليار دولار.

في الواقع، يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 11٪ في 29 أبريل من هذا العام

بعد أن أعلن عملاق التكنولوجيا نتائج الأعمال الربع السنوية المخيبة للآمال والتي كشفت خسارته الأولى منذ سبع سنوات.

مارك زوكيربيرج: بلغت خسائره 64.4 مليار دولار

انخفضت ثروة مارك زوكيربيرج، مؤسس ورئيس فيسبوك أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى، إلى  64.4 مليار دولار.

مارك زوكربيرج

في الشهر الماضي، أشار موقع  إنسايدر الأمريكي إلى أن شركة ميتا، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، قررت تجميد التوظيف وذلك بعد أن انخفضت أسهمها بأكثر من 40 في المئة منذ نوفمبر.

 

 

المصدرموقع انسايدر، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الجانب الخفي .. هل أنجبت آمبر هيرد ابنتها من إيلون ماسك عبر أمّ بديلة! (صور)

حياتنا

أغرب 7 عادات لأثرياء العالم .. أحدهم يجلس عاريََا أمام النافذة! (صور)

حياتنا

إيلون ماسك يشنّ هجوماً غير مسبوق على يوتيوب .. ما السبب!؟

الهدهد

قرار مفاجئ .. لماذا أوقف إيلون ماسك التوظيف في تسلا؟!

حياتنا

حبيبة إيلون ماسك الجديدة “خارقة الجمال” تظهر معه في جنة المليارديرات (صور)

حياتنا

ما رأي إيلون ماسك بقضية آمبر هيرد وجوني ديب بعدما كان على علاقة معها!

الهدهد

ضربة لأغنى 3 مليارديرات في العالم قيمتها 115 مليار دولار!

الهدهد

إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

حياتنا

5 طرق يعيش فيها جيف بيزوس حياة الترف والثراء

حياتنا

“رشوة إيلون ماسك لمضيفة مقابل خدمات جنسية له” .. كيف ردّ الملياردير على الفضيحة!

الهدهد

كيف أصبح إيلون ماسك أغنى شخص على وجه الأرض؟

حياتنا

طرق يتبعها إيلون ماسك لتحقيق مزيد من الانتاجية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا