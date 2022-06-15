أوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا العام

وطن – شهدت أسهم التكنولوجيا انخفاضًا حادًا في عام 2022 وسط تقلبات السوق ومخاوف التضخم بعد أن حققت مكاسب صاروخية أثناء وباء كورونا.

وفقا لموقع إنسايدر، شهد بعض من أغنى رجال العالم وأكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا انخفاضًا في صافي ثرواتهم هذا العام.

شهد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج انخفاضًا في صافي ثرواتهم بمقدار 200 مليار دولار هذا العام، وفقاً لـ “مؤشر بلومبرغ للمليارديرات” (Bloomberg Billionaires Index).

تأتي الانخفاضات وسط مخاوف من حدوث ركود وضربات حادة لأسهم التكنولوجيا.

إيلون ماسك : بلغت خسائره 73.2 مليار دولار

تصدر إيلون ماسك القائمة بأعلى نسبة خسارة بلغت 73.2 مليار دولار.

و بلغت ثروته الصافية -التي تأتي إلى حد كبير من الأسهم في الشركات التي أسسها على غرار تسلا للسيارات الكهربائية – ذروتها في نوفمبر بأكثر من 340 مليار دولار وتراجعت إلى نحو 201 مليار دولار الشهر الماضي، وفقًا لبلومبرج.

وبهذا تهبط ثروته إلى 197.1 مليار دولار.

جيف بيزوس: بلغت خسائره 65.3 مليار دولار

في 10 مايو، تراجعت أسهم شركة أمازون، للملياردير جيف بيزوس، بنسبة تزيد على 40 في المائة من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عندما بلغ سعر السهم 3.773 دولار في الـ13 من يوليو 2021.

وبهذا خسر بيزوس 65.3 مليار دولار لتنخفض ثروته إلى 127 مليار دولار.

في الواقع، يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 11٪ في 29 أبريل من هذا العام

بعد أن أعلن عملاق التكنولوجيا نتائج الأعمال الربع السنوية المخيبة للآمال والتي كشفت خسارته الأولى منذ سبع سنوات.

مارك زوكيربيرج: بلغت خسائره 64.4 مليار دولار

انخفضت ثروة مارك زوكيربيرج، مؤسس ورئيس فيسبوك أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى، إلى 64.4 مليار دولار.

في الشهر الماضي، أشار موقع إنسايدر الأمريكي إلى أن شركة ميتا، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، قررت تجميد التوظيف وذلك بعد أن انخفضت أسهمها بأكثر من 40 في المئة منذ نوفمبر.