4 نصائح أساسية لارتداء الملابس في درجات حرارة عالية

وطن– في انتظار درجات الحرارة الحارقة التي ستغزو العالم، يصعب على الجميع ارتداء الملابس المناسبة، خاصة في المدن، حيث تكون درجات الحرارة عالية جدا والجو حار ولايُطاق.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية نصائح لاختيار الزي الأنسب للطقس الحار.

عادة ما يرغب الناس في ارتداء شورت الدنيم والبلوزة القصيرة. لكن من الخطأ اختيار مثل هذه الملابس!

الخيار الأنسب في درجات الحرارة عالية، هو المراهنة على الملابس الفضفاضة للغاية. لذا اختر فستانًا طويلًا جميلًا – بأكمام قصيرة أو أحزمة أو بنطلون منقوش وفضفاض أو حتى بلوزة بأكمام، وفقا لترجمة “وطن”.

اختر الألوان الفاتحة

حان الوقت للتخلي عن الألوان الغامقة والمراهنة على ألوان الصيف – يمتص اللون الأسود ما يصل إلى 90٪ من الطاقة الشمسية التي يتلقاها. لذلك عندما يكون الجو (شديد الحرارة)، فينبغي أن نعتمد الألوان الفاتحة.

إذا كان الأبيض والبيج من الاختيارات الصائبة والآمنة، فإن ألوان الباستيل عصرية جدًا في الوقت الحالي! لهذا يمكن ارتداء ملابس بألون على غرار، أزرق فاتح والأرجواني والوردي.

اختر المواد المناسبة

ينبغي أن نتغاضى على ارتداء أنواع من الملابس مثل الجينز والمواد الاصطناعية! فهي تمتص الحرارة وتجعلك تتعرق. يعتبر ارتداء الكتان أو الحرير أو البوبلين القطني المثالي عند ارتفاع درجات الحرارة.

تجرؤ على إظهار قدميك

إن الجرأة على المشي حافي القدمين تحدث فرقًا حقيقيًا عندما يكون الجو حارًا. على الرغم من رغبتنا في أن نكون عصريين للغاية، إلا أنه يجب التخلى عن الأحذية والأحذية الرياضية لفترة من الوقت. حان الوقت لتبني الصنادل الجميلة (المسطحة أو ذات الكعب العالي) ودعي قدميك تستنشق بعض الهواء النقي.