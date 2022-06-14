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4 نصائح أساسية لارتداء الملابس في درجات حرارة عالية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
ارتداء الفساتين خيار جيد لفصل حار مثل الصيف watanserb.com
ارتداء الفساتين خيار جيد لفصل حار مثل الصيف

وطن– في انتظار درجات الحرارة الحارقة التي ستغزو العالم، يصعب على الجميع ارتداء الملابس المناسبة، خاصة في المدن، حيث تكون درجات الحرارة عالية جدا والجو حار ولايُطاق.

مع حلول فصل الصيف.. مفاتيح للوقاية من حساسية الشمس

 

ارتداء الملابس الفضفاضة
ارتداء الملابس الفضفاضة

فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية نصائح لاختيار الزي الأنسب للطقس الحار.

عادة ما يرغب الناس في ارتداء شورت الدنيم والبلوزة القصيرة. لكن من الخطأ اختيار مثل هذه الملابس!

الخيار الأنسب في درجات الحرارة عالية، هو المراهنة على الملابس الفضفاضة للغاية. لذا اختر فستانًا طويلًا جميلًا – بأكمام قصيرة أو أحزمة أو بنطلون منقوش وفضفاض أو حتى بلوزة بأكمام، وفقا لترجمة “وطن”.

ماذا يحدث لسيارتك إذا قمت بتنظيفها بهذه الطريقة في فصل الصيف؟

اختر الألوان الفاتحة

حان الوقت للتخلي عن الألوان الغامقة والمراهنة على ألوان الصيف – يمتص اللون الأسود ما يصل إلى 90٪ من الطاقة الشمسية التي يتلقاها. لذلك عندما يكون الجو (شديد الحرارة)، فينبغي أن نعتمد الألوان الفاتحة.

إذا كان الأبيض والبيج من الاختيارات الصائبة والآمنة، فإن ألوان الباستيل عصرية جدًا في الوقت الحالي! لهذا يمكن ارتداء ملابس بألون على غرار، أزرق فاتح والأرجواني والوردي.

ارتداء ملابس مريحة تفاديا لمضار الشمس
ارتداء ملابس مريحة تفاديا لمضار الشمس

اختر المواد المناسبة

ينبغي أن نتغاضى على ارتداء أنواع من الملابس مثل الجينز والمواد الاصطناعية! فهي تمتص الحرارة وتجعلك تتعرق. يعتبر ارتداء الكتان أو الحرير أو البوبلين القطني المثالي عند ارتفاع درجات الحرارة.

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تجرؤ على إظهار قدميك

اعتماد الألوان الفاتحة ضروري
اعتماد الألوان الفاتحة ضروري

إن الجرأة على المشي حافي القدمين تحدث فرقًا حقيقيًا عندما يكون الجو حارًا. على الرغم من رغبتنا في أن نكون عصريين للغاية،  إلا أنه يجب التخلى عن الأحذية والأحذية الرياضية لفترة من الوقت. حان الوقت لتبني الصنادل الجميلة (المسطحة أو ذات الكعب العالي) ودعي قدميك تستنشق بعض الهواء النقي.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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