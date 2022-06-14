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ميزة تدمر بطارية الآيفون .. تعلّم معنا طريقة التخلص منها

"أيفون يتتبع موقعك ويسجله أينما ذهبت مما يستهلك الكثير من عمر البطارية"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميزة في هواتف الأيفون تتلف البطارية watanserb.com
ميزة التتبع في هواتف الأيفون تتلف البطارية

وطن– أصدر أحد خبراء مؤسسة  TECH التكنولوجية تحذيرًا بشأن ميزة تدمر بطارية الآيفون، والتي قد تستنزف الشحن، مقترحًا في هذا السياق طريقة سهلة لإصلاحها.

ميزة التتبع

قال الخبير David Payette إن الغالبية العظمى من مشكلات بطارية هواتف أيفون مرتبطة بالبرمجيات، حيث إن إحدى الميزات التي تستنزف البطارية هي التتبع، فهي تتلف البطارية بمرور الوقت، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

الغالبية العظمى من مشكلات بطارية هواتف أيفون مرتبطة بالبرمجيات
الغالبية العظمى من مشكلات بطارية هواتف أيفون مرتبطة بالبرمجيات

وأضاف أن أيفون يتتبع موقعك ويسجله أينما ذهبت، مما يستهلك الكثير من عمر البطارية.

كما تستنزف خدمة البريد الإلكتروني بطاريتك، ويحدث هذا عندما يحافظ جهاز أيفون على اتصال دائم بخادم الإنترنت حتى يتمكن صاحبه من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، واستلامها على الفور.

كيف تتخلص من مخاطر هذه الميزة؟

ستحتاج إلى تغيير الإعداد الخاص بك من الهاتف، وللقيام بهذا عليك الإنتقال إلى الإعداد ثم البريد ثم الحساب، ومنه الضغط على جلب بيانات جديدة.

ثم إيقاف تشغيل الضغط في الجزء العلوي من الشاشة، وبعدها التمرير إلى أسفل والنقر على اختيار “كل 15 دقيقة” الموجود تحت الجلب، وإذا أمكن النقر فوق كل حساب بريد إلكتروني فردي ووقم بتغييره للجلب.

وتتمثل الخطوة التالية لتوفير بعض طاقة البطارية في إيقاف تشغيل خدمات الموقع غير الضرورية،  وللقيام بذلك، يجب الرجوع الى الإعدادات والبحث عن الخصوصية والضغط على خدمات الموقع، والنقر على “مشاركة موقعي”.

تستنزف خدمة البريد الإلكتروني بطاريتك
تستنزف خدمة البريد الإلكتروني بطاريتك

ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خدمات النظام وقم بإيقاف تشغيل كل شيء باستثناء Emergency SOS و Find My iPhone و Motion Calibration & Distance وأي شيء آخر تعتقد أنه يستحق تركه.

بعدها يجب النقر فوق المواقع المهمة وإيقاف تشغيلها والعودة إلى خدمات النظام وإيقاف تشغيل جميع المفاتيح الموجودة ضمن تحسين المنتج وتشغيل رمز شريط الحالة، مما سيجعل سهمًا صغيرًا يظهر في المرة التالية التي تستخدم فيها موقعك.

آخر شي هو إيقاف تشغيل iPhone Analytics من خلال التوجه إلى الإعدادات واضغط على الخصوصية وانتقل لأسفل حتى ترى التحليلات والتحسينات، وقم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار Share iPhone Analytics و Share iCloud Analytics.

سيؤدي هذا إلى منع جهاز iPhone الخاص بك من إرسال البيانات تلقائيًا إلى Apple حول كيفية استخدام هاتفك، وسيساعدك أيضًا إغلاق تطبيقاتك كل يوم أو يومين.

ويمكنك القيام بذلك عن طريق النقر المزدوج على زر الصفحة الرئيسية أو التمرير لأعلى من أسفل إلى وسط الشاشة لفتح مبدل تطبيقات iPhone ولإغلاق أحد التطبيقات، استخدم إصبعك للتمرير لأعلى على التطبيق وادفعه بعيدًا عن الجزء العلوي من الشاشة.

طرق أخرى

كما قال ديفيد أن التحكم في الإشعارات مع إيقاف التطبيقات التي تعمل بالخلفية والتي لا تستخدمها سيساعدان في توفير طاقة البطارية.

كما يقترح أيضًا إيقاف تشغيل هاتفك مرة واحدة في الأسبوع، والمحافظة عليه في مكان بارد في درجة تتراوح بين بين  32 درجة و95 درجة فهرنهايت.

ويرى كذلك أن إيقاف تشغيل 5G وتشغيل الوضع الداكن سيساعدان بطارية جهازك في الحفاظ على شحنتها لفترة أطول.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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