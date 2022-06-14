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رياضة

مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر

وطن – يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، الثلاثاء، في إطار استعدادات الأخير لمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامته في دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والمثيرة بين منتخب مصر ومنافسه كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة مساءً بعد الظهر بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الثانية مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

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بث مباراة مصر وكوريا الجنوبية  

ومن المقرر أن تبث المباراة الودية بين مصر (الفراعنة) وكوريا الجنوبية، عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، المفتوحة للجميع. عبر القمر الصناعي (النايل سات).

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مصر وكوريا الجنوبية، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط البث المباشر لمباراة مصر وكوريا الجنوبية، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال المباراة الودية القوية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

بينما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، محمود علاء الدين، علي جابر، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش (محتمل).

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كما وفي خط الوسط، سيكون كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي قفشة. كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو.

وسيغيب عن المباراة في صفوف المنتخب المصري (الفراعنة)، العديد من النجوم، وهم محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، إمام عاشور بسبب الإصابات.

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة الثقيلة، أمام نظيره إثيوبيا بهدفين نظيفين، في تصفيات الجولة الثانية من دوري كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتذيل الفراعنة المصري أدنى ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد نقاطه مع مالاوي وإثيوبيا وغينيا. مع تجدد تصفيات البطولة الأفريقية في سبتمبر القادم أمام مالاوي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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