مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية (بث مباشر)

وطن – يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، الثلاثاء، في إطار استعدادات الأخير لمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامته في دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والمثيرة بين منتخب مصر ومنافسه كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة مساءً بعد الظهر بتوقيت دولة مصر (القاهرة).
كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الثانية مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
اقرأ أيضاً:
بث مباراة مصر وكوريا الجنوبية
ومن المقرر أن تبث المباراة الودية بين مصر (الفراعنة) وكوريا الجنوبية، عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، المفتوحة للجميع. عبر القمر الصناعي (النايل سات).
🔴 📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة كوريا الجنوبية غدًا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️
إختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا غدًا الثلاثاء .#EFA pic.twitter.com/fFQGy6pNNr
— EFA.eg (@EFA) June 13, 2022
وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مصر وكوريا الجنوبية، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.
كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط البث المباشر لمباراة مصر وكوريا الجنوبية، على النحو الآتي:
البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)
البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)
تشكيلة منتخب مصر
وسيدخل المدرب إيهاب جلال المباراة الودية القوية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.
🔴 | سلبية مسحة بعثة منتخب مصر في كوريا الجنوبية 🇪🇬 … ⬇️⬇️
جاءت نتيجة مسحة كورونا التي خضعت لها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال ،عقب الوصول إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في رحلة سفر استغرقت أكثر من ١٠ ساعات، سلبية. #EFA pic.twitter.com/4MFP3bUTxg
— EFA.eg (@EFA) June 12, 2022
بينما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، محمود علاء الدين، علي جابر، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش (محتمل).
اقرأ أيضاً:
كما وفي خط الوسط، سيكون كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي قفشة. كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو.
⚡콜린 벨호의 질주는 계속된다!⚡
캐나다 원정 친선경기에 참가하는 🇰🇷여자 축구국가대표팀 명단을 공개합니다!
✔여자 축구국가대표팀 친선경기
🇰🇷v🇨🇦#캐나다 06.27(월) 04:00
🏟BMO필드 📍캐나다 토론토
⏰한국시간 기준
📺중계 추후 공지#대한민국 #여자 #축구 #국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/q2x6oGn11L
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 14, 2022
وسيغيب عن المباراة في صفوف المنتخب المصري (الفراعنة)، العديد من النجوم، وهم محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، إمام عاشور بسبب الإصابات.
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة الثقيلة، أمام نظيره إثيوبيا بهدفين نظيفين، في تصفيات الجولة الثانية من دوري كأس أمم أفريقيا 2023.
6월 친선 4연전의 마지막 경기! 함께 해주세요!🔥
✔하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기
🇰🇷v🇪🇬#이집트 06.14(화) 20:00 🏟서울월드컵경기장
📺TV조선, 쿠팡플레이#대한민국 #축구 #국가대표팀 #친선경기 #그_시간이_왔다 pic.twitter.com/JTzUBAFT64
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 13, 2022
ويتذيل الفراعنة المصري أدنى ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد نقاطه مع مالاوي وإثيوبيا وغينيا. مع تجدد تصفيات البطولة الأفريقية في سبتمبر القادم أمام مالاوي.