مؤثرة كولومبية تفاجئ متابعاً سألها: “هل أنتِ عشيقة بيكيه الجديدة؟!” (صور)

وطن – ردّت المؤثرة الكولومبية عايدة فيكتوريا ميرلانو، على سؤال طرحه أحد متابعيها على حسابها في انستغرام، حول ما إن كانت هي السبب في انفصال بيكيه وشاكيرا.

في الأسابيع الأخيرة قيل الكثير عن انفصال شاكيرا وبيكيه. وأكدت الصحافة الإسبانية أن المغنية الكولومبية قررت إنهاء العلاقة مع لاعب كرة القدم لأنها أدركت أنه لم يكن مخلصًا لها.

وفي خضم كثرة الأخبار عن انفصال الثنائي، انتشرت مشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر بيكيه في ملاهي ليلية في برشلونة، حتّى أنّ الصحافة الإسبانية نشرت صوراً قالت إنها تظهره مع حبيبته الجديدة المزعومة امام أحد النوادي الليلة في برشلونة.

كما ظهرت بعض أسماء نساء قيل إنهن على علاقة بلاعب كرة القدم. لكنها في الوقت الحالي تبقى مجرد تكهنات.

هل كانت عايدة فيكتوريا ميرلانو سبب انفصال بيكيه وشاكيرا؟

في خضم محاولة معرفة من هي عشيقة بيكيه الجديدة، طرح أحد متابعي المؤثرة الكولومبية عايدة فيكتوريا ميرلانو، سؤالاً عليها في حسابها بانستغرام، حول ما إذا كانت هي السبب في انفصال الثنائي.

عايدة فيكتوريا، كالعادة، أجابت بطريقة ساخرة للغاية على سؤال متابعها: “اللعنة لا، ما كنت أنا! انتهى الأمر بالنسبة لي فيما يتعلق بشاكيرا وبيكيه”.وفق موقع “fucsia”

وأشارت بإجابتها إلى أن السؤال غير منطقي تمامً ، ومن الواضح أنها ليست في علاقة مع لاعب كرة القدم ونادي برشلونة.

جدير بالذّكر ان عايدة فيكتوريا ميرلانو هي واحدة من أكثر المؤثرين الكولومبيين شهرة على الشبكات الاجتماعية.

لديها 3.2 مليون متابع على Instagram وعادة ما تصل مشاركاتها إلى آلاف ردود الفعل.

اشتهرت بالفضيحة التي تورطت فيها والدتها، عضو الكونجرس السابق عايدة ميرلانو، التي تم انتخابها كعضو في كونغرس جمهورية كولومبيا كممثلة في مجلس النواب عن حزب المحافظين للفترة التشريعية 2014-2018.

كما أُدينت ميرلانو بارتكاب جرائم انتخابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، ثم نُقلت في وقت لاحق إلى السجن حيث تمكنت من الفرار لتعيد السلطات القبض عليها.بحسب موقع “mindlifetv”

وهذا هو سبب احتكاك المؤثر الشاب بالسياسة.