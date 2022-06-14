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حياتنا

“لعبة الحبار 2” جاهزة رسمياً .. وNetflix تكشف تطورات المسلسل (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الدمية الشهيرة في المسلسل

 وطن– أعلنت شبكة “نتفليكس  netflix” العالمية، عن بشكل رسمي تقديمها للموسم الثاني من المسلسل الكوري لعبة الحبار Squid Game  .

دمية لعبة الحبار

ونشرت “نتفليكس” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إعلاناً تشويقياً للجزء الثاني من لعبة الحبار.

وظهر بالفيديو، الدمية الشهيرة في المسلسل وهي تضيء باللون الأحمر، لتعلن عن عودة المسلسل رسمياً لموسم ثاني. دون الكشف عن الموعد المحدد لطرحه.

وجاء في التعليق على الإعلان: “جولة جديدة كاملة قادمة. لقد استغرق الأمر 12 عامًا لإحياء الموسم الأول من لعبة Squid العام الماضي. لكن استغرق الأمر 12 يومًا لتصبح Squid Game أكثر مسلسلات Netflix شهرة على الإطلاق.. تم تجديد لعبة SQUID GAME رسميًا للموسم 2”.

3 صفحات فقط!

وفي هذا السياق، قال مخرج العمل، هوانغ دونغ هيوك إنه يجري العديد من المناقشات التي تتعلق بالموسم الثاني من لعبة الحبار.

وأضاف: “أعددت ثلاث صفحات فقط تصلح أن تتحول إلى سيناريو للعمل. وسيحتوي المسلسل على عدد أكثر من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة”.

وحقق أبطال ‪ Squid Game نجاحاً جديداً بعد الفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز‪ SAG.

جوائز عديدة

وفاز كل من الممثل لي جونج جاي والممثلة جونج هو يون، بجائزة أفضل ممثلة وممثل عن المسلسل.

كما فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل‪. Stunt


وبحسب موقع nme، فقد فاز مسلسل “‪بـ ثلاث جوائز من أصل 4 ترشيحات.Squid Game،

موعد الجزء الثاني من لعبة الحبار

وسبق أن أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ منصة‪Netflix،  تيد ساراندوس، أن الموسم الثاني من “لعبة الحبار” سيدور في إطار جديد.

وسبق أن أعلن مخرج ومولف العمل، هوانغ دونغ هيوك، في لقائه مع إحدى المجلات أنه من المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من العمل في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.

ويجسد “لعبة الحبار” بعض فئات المجتمع المهمشة في كوريا الجنوبية. والذين يشاركون في ألعاب غير تقليدية تؤدي إلى الموت في حالة الخسارة .

وذلك بهدف كسب مبالغ مالية ضخمة قدرها 45.6 مليار وون ” 38.5 مليون دولار أمريكي”.

وخلال أحداث المسلسل يرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بالسجناء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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