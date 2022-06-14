شاكيرا فقدت صوتها بسبب بيكيه ودفعت أموالاً لمحققين مقابل عدم نشر هذه الصور الفاضحة!

وطن- كشفت إعلامية إسبانية، تفاصيل جديدة حول علاقة النجمة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم جيرار بيكيه، قبل انفصالهما.

فقدت صوتها

وذكرت الصحفية سيلفيا تاول، أن شاكيرا وبيكيه كانا يتشاجران دوماً، وفي وسط الشارع أمام الجميع أحياناً.

وكشفت تاول أن إحدى هذه المشاجرات، بين الثنائي، نشبت وسط الشارع.

وكان صوت شاكيرا عالياً وهي تصرخ في وجه بيكيه، ما أفقدها صوتها حينها. ودفعها لإلغاء حفلة ضخمة.

خيانات متكررة

وأكدت الصحفية الإسبانية أن خيانات بيكيه بدأت قبل الانفصال، حيث كان يعيش حياة ليلية صاخبة في برشلونة.

وادعت تاول أن لاعب الكرة الشهير، أقام علاقة مع مغنية إسبانية مشهورة قبل انفصاله عن شاكيرا.

وفي سياق مشابه، كشف مصور “الباباراتزي” الشهير في برشلونة جوردي مارتن، أن بيكيه أصبح يصرف نحو 2000 يورو يومياً بعد انفصاله عن نجمة “واكا واكا”.

2000 يورو يومياً

وأكد مارتين عبر برنامج “ميدياسيت” الإسباني، أن بيكيه ينفق الكثير من الأموال في الملاهي الليلية والاحتفالات الصاخبة.

وقال المصور الشهير: “بدأت بمتابعة بيكيه منذ 12 عاماً. وأعرف تماماً بأنه محب للحفلات الصاخبة لكنه بات يتصرف بشكل غريب مؤخراً”.

وأضاف: ” بيكيه أصبح يسهر كثيراً. ويتردد على النوادي الليلية في مدينة برشلونة والأماكن الصاخبة رفقة زميله بالفريق ريكي بويغ. ويصرف ما لا يقل عن 2000 يورو يوماً خلال سهراته التي تمتد حتى ساعات الصباح الأولى. وهو أمر غريب بالنسبة محترف”.

الهواتف المحمولة ممنوعة

هذا وقد كشف برنامج”سوشيليت” التلفزيوني عن طريقة بيكيه للبقاء بعيداً عن الأنظار خلال الحفلات الصاخبة التي يحضرها.

وذكر البرنامج أن اللاعب المخضرم يحضر إلى الأماكن التي يرتادها بسيارة أجرة. ويدخل إلى الملاهي الليلية عبر الأبواب الفرعية.

وقالت شاهدة عيان للبرنامج: “دائماً ما كان بيكيه يحتفل برفقة عارضات الأزياء. برفقة بعض لاعبي برشلونة الذين يتصرف بعضهم بشكل غير لائق”.

وأكدت الشاهدة أنه في تلك الحفلات يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً بشدة على المتواجدين.

فريق محققين

وأشار البرنامج إلى أن بيكيه كان يلتقي بتلك الطريقة عشيقته التي كانت سبباً في إنهاء علاقته مع المغنية الكولومبية.

وبحسب برنامج “El gordo y la flaca“، فقد تبين أن شاكيرا وظّفت وكالة تحرٍّ تضم مجموعة من المحققين للتأكد من خيانة شريكها السابق.

وذكر البرنامج أن شاكيرا تمتلك صورا ودلائل تؤكد خيانة بيكيه، إلا أنها دفعت أموالاً مقابل عدم نشرها احتراما لخصوصيتها.