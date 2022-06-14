الثلاثاء, يونيو 14, 2022
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حياتنا

شاكيرا تتعرض للخيانة من قبل المحققين الذين استأجرتهم لمراقبة بيكيه

الوكالة التي استأجرتها المغنية كانت ستسرب معلومات حساسة لوسائل الإعلام.

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
شاكيرا تتعرض للخيانة من قبل المحققين الذين استأجرتهم لمراقبة بيكيه watanserb.com
بيكيه وشاكيرا

وطن- من خلال بيان رسمي، أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا انفصالها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه وذلك بعد علاقة استمرت 12 عامًا.

ويدعي الكثيرون أن السبب وراء الانفصال هو خيانة بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، للمغنية. 

ويقال أن المغنية كلفت مجموعة من المحققين بغرض تتبع تحركات بيكيه للتأكد من خيانته لها.

الوكالة سربت معلومات!

إلا أن البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير “El Gordo y la Flaca“، الذي يبث على إحدى القنوات الإسبانية قال أن الوكالة نفسها سربت معلومات حول خيانة بيكيه المزعومة لوسائل الإعلام، وفقا لما أوردته صحيفة “الماركا” الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

وقد أدى هذا الى تسريع عملية الانفصال التي خطط لها الثنائي.

وعلى الرغم من أن وكالة شاكيرا نشرت البيان الرسمي، إلا أنه لم يكن هناك في الواقع توافق بين الزوجين وفقًا لآخر المعطيات.

ومن المتوقع أن يلتقي الثنائي قريبََا للتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يخفف حدة التوتر بينهما ويضمن كذلك رفاهية طفليهما ميلان وساشا.

كما تخطط شاكيرا لمغادرة إسبانيا وإعادة بناء حياة جديدة في ميامي. وفي هذه الأثناء، قالت الصحيفة إن بيكيه  يعيش في شقة منذ بضعة أسابيع.

كريس ايفانز يكشف حقيقة علاقته بشاكيرا

في خضم هذه التقارير، سُئِل الممثل كريس إيفانز عن علاقته بشاكيرا وقد أجاب أن المغنية يمكنها بالفعل إعادة بناء حياتها و أن دخولها في علاقة في الوقت الحالي قد لا تكون محور اهتمامها.

المصدرصحيفة الماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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