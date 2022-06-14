شاكيرا تتعرض للخيانة من قبل المحققين الذين استأجرتهم لمراقبة بيكيه

وطن- من خلال بيان رسمي، أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا انفصالها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه وذلك بعد علاقة استمرت 12 عامًا.

ويدعي الكثيرون أن السبب وراء الانفصال هو خيانة بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، للمغنية.

ويقال أن المغنية كلفت مجموعة من المحققين بغرض تتبع تحركات بيكيه للتأكد من خيانته لها.

الوكالة سربت معلومات!

إلا أن البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير “El Gordo y la Flaca“، الذي يبث على إحدى القنوات الإسبانية قال أن الوكالة نفسها سربت معلومات حول خيانة بيكيه المزعومة لوسائل الإعلام، وفقا لما أوردته صحيفة “الماركا” الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

وقد أدى هذا الى تسريع عملية الانفصال التي خطط لها الثنائي.

وعلى الرغم من أن وكالة شاكيرا نشرت البيان الرسمي، إلا أنه لم يكن هناك في الواقع توافق بين الزوجين وفقًا لآخر المعطيات.

ومن المتوقع أن يلتقي الثنائي قريبََا للتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يخفف حدة التوتر بينهما ويضمن كذلك رفاهية طفليهما ميلان وساشا.

كما تخطط شاكيرا لمغادرة إسبانيا وإعادة بناء حياة جديدة في ميامي. وفي هذه الأثناء، قالت الصحيفة إن بيكيه يعيش في شقة منذ بضعة أسابيع.

كريس ايفانز يكشف حقيقة علاقته بشاكيرا

في خضم هذه التقارير، سُئِل الممثل كريس إيفانز عن علاقته بشاكيرا وقد أجاب أن المغنية يمكنها بالفعل إعادة بناء حياتها و أن دخولها في علاقة في الوقت الحالي قد لا تكون محور اهتمامها.