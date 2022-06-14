الرئيسيةالهدهدسحل وضرب المذيعة المصرية أماني صباح في مقر الإذاعة لانتقادها النظام (شاهد)
الهدهد

سحل وضرب المذيعة المصرية أماني صباح في مقر الإذاعة لانتقادها النظام (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ضرب المذيعة أماني صباح watanserb.com

وطن – تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض المذيعة القديرة في الإذاعة المصرية أماني صباح، للسب والضرب والتهديد بالاعتقال، من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة.

ووفقا لما هو متداول فإن التهجم عليها وضربها جاء بسبب انتقادها سياسات النظام ممثلاً في “الهيئة الوطنية للإعلام”، ومطالبتها بحقوقها المادية والأدبية كغيرها من العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، اعتراضاً منهم على تدني الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر “عماشة” وهو يوجه لها الشتائم والمسبات، دون مراعاة لسنها وكونها إذاعية قديرة معروفة في مصر.

وبحسب ناشطين، فقد تعرضت الإعلامية أماني صباح، ل إصابات حادة في قدمها، فضلاً عن تهديده إياها بالاعتقال على غرار زميلتها المذيعة المعروفة هالة فهمي، المحبوسة منذ قرابة شهرين لنشرها مقاطع فيديو تنتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن الإعلامية أماني صباح مقدمة برامج في إذاعة وسط الدلتا، وتعاني من الملاحقة القانونية منذ عام 2014، بسبب إظهار مواقفها علانية لناحية معارضة النظام، وانتقاد قرارات “الهيئة الوطنية للإعلام”، إلى جانب مشاركتها في احتجاجات العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية، في ظل تدني مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار، وانتشار الفساد في الاتحاد.

اقرأ ايضا:

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وزارة الزراعة المصرية تعترف بوجود حالات تسمم بسبب تناول فاكهتي البطيخ والخوخ!

الهدهد

فيديو مقزز..مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي ويشربونها أملا في الشفاء من الأمراض

الهدهد

السيسي يضع شرطا لمحاسبته ويقول للمصريين: “غير كدا إنسوا”

الهدهد

وزير مالية السيسي يعترف بالانهيار الاقتصادي.. سنوات عجاف تنتظر المصريين

الهدهد

قناة دينية جديدة تثير غضب المصريين ومطالبات بالقبض على مؤسسها عمرو مصطفى كامل!

حياتنا

مصر.. سائق توكتوك يزعم أنه “المهدي المنتظر” ويروي تفاصيل نزول الوحي عليه! (فيديو)

تقارير

من السعودية إلى مصر ومن خاشقجي إلى هدهود.. ديفيد هيرست يفضح “تلوُّن” بايدن

اقتصاد

بنود الموازنة الجديدة في مصر تكشف أرقاما مرعبة .. كل الإيرادات لا تكفي لسداد الدين!

الهدهد

الفاكهة الصيفية تنهش بطون المصريين.. شكاوى من ديدان المشمش وتسمم الخوخ والبطيخ

الهدهد

فضيحة “ماكدونالدز الساحل الشمالي” بمصر.. تصوير السيدات داخل دورات المياه (فيديو)

اقتصاد

نائب كويتي يحذر من استثمار أموال الكويت في مصر ويضرب المثل بالمغرب

الهدهد

عمرو أديب للمصريين: “الدنيا منيلة بستين نيلة واللي جاي أصعب”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا