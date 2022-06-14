سحل وضرب المذيعة المصرية أماني صباح في مقر الإذاعة لانتقادها النظام (شاهد)

وطن – تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض المذيعة القديرة في الإذاعة المصرية أماني صباح، للسب والضرب والتهديد بالاعتقال، من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة.

ووفقا لما هو متداول فإن التهجم عليها وضربها جاء بسبب انتقادها سياسات النظام ممثلاً في “الهيئة الوطنية للإعلام”، ومطالبتها بحقوقها المادية والأدبية كغيرها من العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، اعتراضاً منهم على تدني الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات.

في زمن انعدام الرجولة :

مسئول بالإذاعة والتليفزيون موالى للأمن يعتدي بالضرب علي المذيعة #أماني_صباح لأنها صديقة الاذاعية المعتقلة #هالة_فهمي

هل سوف نسمع صوتا للمجلس القومي للمرأة ،وفتاوى رفض ضرب واهانة المرأة،ونعرات كل المنادين بحقوق المرأة ؟

ولا المذيعة سوف يضيع حقها لأنها حرة؟! pic.twitter.com/R4JmDilMnP — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 14, 2022

وبحسب الفيديو، فقد ظهر “عماشة” وهو يوجه لها الشتائم والمسبات، دون مراعاة لسنها وكونها إذاعية قديرة معروفة في مصر.

وبحسب ناشطين، فقد تعرضت الإعلامية أماني صباح، ل إصابات حادة في قدمها، فضلاً عن تهديده إياها بالاعتقال على غرار زميلتها المذيعة المعروفة هالة فهمي، المحبوسة منذ قرابة شهرين لنشرها مقاطع فيديو تنتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن الإعلامية أماني صباح مقدمة برامج في إذاعة وسط الدلتا، وتعاني من الملاحقة القانونية منذ عام 2014، بسبب إظهار مواقفها علانية لناحية معارضة النظام، وانتقاد قرارات “الهيئة الوطنية للإعلام”، إلى جانب مشاركتها في احتجاجات العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية، في ظل تدني مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار، وانتشار الفساد في الاتحاد.

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