ريم مصطفى تتصدر التريند بمفاجأة ثقيلة العيار حول حياتها الشخصية! (فيديو)

وطن– فجرت الفنانة المصرية ريم مصطفى مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت لأول مرة أنها مطلقة ولديها ولدين.

مطلقة بعد 10 سنوات زواج

وقالت ريم مصطفى أثناء استضافتها عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “أول مرة بقول كده. أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي”.

وتابعت ريم: ” تزوجت صغيرة جداً في عمر 19 سنة، وكانت من أهم التجارب في حياتي. وتعلمت منها أن أهم شيء نختار شريك الحياة”.

وأكدت ريم مصطفى أن طليقها شخص جيد كاشفةً أسباب الطلاق. وعقبت: “من حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي. والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية”.

صداقة واحترام

وزادت: “مش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم، وأبو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها إذا ما وقعت في مشكلة في يوم ما ستلجأ لطليقها. مؤكدة أنهما اتفقا على تربية الأولاد بطريقة سليمة ودون مشكلات.

وكشفت ريم أن هذا الزواج دام 10 سنوات وانتهى بسبب الاختلاف لا الخلافات.

وعن تجربة الطلاق، قالت ريم: ” حزنت بشدة بعد طلاقي بسبب عشرة العمر. وبالمناسبة طليقي هو أكثر شخص دعمني في التمثيل، واختياري القادم لن يكون سهلا فأنا مكتفية بنفسي، ولا أريد علاقة تشعرني بضيق ولكن أريد علاقة تضيف لي”.

فتاة ليل

وتحدثت ريم عن الحب، قائلة: “المشكلة أن كتير بيعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة. وعشان كده أي واحدة وواحدة في علاقة لازم يعرفوا هما بياخدوا القرارات إزاي”.

وتابعت: “فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير، وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا”.

وفي سياق آخر، أكدت ريم أن لديها حدودا في الأدوار التي تؤديها.

وقالت: “في فيلم “ولاد رزق 2” كان لي دور صغير كضيفة شرف وفتاة ليل. والدور كان به جزء جريء ومشهد رقص، وقبل التعاقد على الفيلم ناقشت مع المخرج طارق العريان كيفية تنفيذ ذلك المشهد”.

وتابعت: ” أهم شيء بالنسبة لي عدم تقديم دور يشعر أولادي أو أهلي بالخجل وهم يشاهدونني”.

suits بالعربي

الجدير بالذكر أن ريم مصطفى شاركت في دراما رمضان الماضي، بمسلسل suits بالعربي المأخوذ من النسخة الأمريكية التي تحمل نفس الاسم.

وجسدت ريم شخصية كاميليا سكرتيرة زين ثابت الذى جسد شخصيته آسر ياسين، في مكتب المسيري زيدان أشهر مكتب محاماة في مصر.