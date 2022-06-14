رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى صديقه مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

وطن – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، صديقه البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي لمدة 15 عاماً.

ونشر نجم فريق مانشستر يونايتد رونالدو، تغريده عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” أكثر من مجرد من زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب”.

رسالة رونالدو إلى مارسيلو

وأضاف رونالدو، ” أكثر النجوم الذي سعدت بالمشاكة معه في غرفة تبديل الملابس معاً (ريال مدريد)، انطلق نحو المغامرة الجديدة بكل شيء .. مارسيلو!”.

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022

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وكان البرازيلي مارسيلو قد تزامل مع صديقه المقرب كريستيانو رونالدو، لمدة 9 أعوام كاملة، قبل رحيل الأخير عن صفوف القلعة البيضاء الملكية في صيف عام 2018. إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بصفقة بلغت قيمتها ب 100 مليون يورو.

Gracias a todos por vuestros mensajes 💜 Ha sido un día muy emotivo con mi familia, amigos y toda la comunidad del Real Madrid. Hoy ha sido mi día más feliz en el mejor club del mundo, con la cabeza bien alta y orgulloso de todos los sueños que hemos conseguido juntos, 🙌🏾⚪ pic.twitter.com/jqbt2qrhxo — Marcelotwelve (@MarceloM12) June 13, 2022

وداع مارسيلو

وكان أسطورة ريال مدريد مارسيلو، قد ودع نادي ريال مدريد، الإثنين، بالدموع، وبكلمات الثناء والشكر الذي قدمها لإدارة النادي واللاعبين كافة. الذين حضروا هذا الحفل.

وقال البرازيلي مارسيلو، في حفل وداع ريال مدريد، ” هذا ليس وداعاً، لأنني لا أعتقد بأنني سأغادر ريال مدريد. لقد وعدت نفسي بأنني سأتحدث بشكل طبيعي”.

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كما وأردف، ” أود أن أشكر ريال مدريد، أفضل نادي في العالم، ولقد استيقظت كل يوم بإبتسامة. عندما غادرت البرازيل، كنت أفكر في اللعب في دوري أبطال أوروبا”.

💬 مارسيلو: أغادر النادي وأنا سعيد، لقد فعلت كل ما كان عليّ القيام به وسأترك إرثًا للشباب."@MarceloM12 | #GraciasMarcelo pic.twitter.com/ZnPFXH7nfP — ريال مدريد (@realmadridarab) June 13, 2022

وأضاف، ” لقد كانت مغامرة رائعة، اليوم أرحل من الفريق بصفتي اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب مع الريال”. كما وتخللت كلمته الدموع والشكر والثناء على اللاعبين وإدارة النادي طوال مسيرته قبل الاستعداد للرحيل.

الإنجازات والألقاب

وشارك لاعب الظهير الأيسر مارسيلو منذ قدمه إلى ريال مدريد (الملكي)، 545 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، سجل من خلالها 38 هدفاً. وصناعة 103 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما ويعد البرازيلي مارسيلو، من أكثر اللاعبين في تاريخ النادي الملكي، تتويجاً بالألقاب بواقع 25 لقباً، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. والدوري الإسباني الممتاز.

وأنهى أسطورة الملكي، موسمه الاستثنائي قبل الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي، بالتتويج ب3 ألقاب، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

ويستعد الفرنسي فيرلاند ميندي لاستلام الراية في التشكيلة الأساسية من بعد رحيل مارسيلو عن صفوف نادي الريال، في نفس المركز خلال الفترة القادمة.

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