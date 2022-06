رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى صديقه مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

وطن – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، صديقه البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي لمدة 15 عاماً.

ونشر نجم فريق مانشستر يونايتد رونالدو، تغريده عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” أكثر من مجرد من زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب”.

وأضاف رونالدو، ” أكثر النجوم الذي سعدت بالمشاكة معه في غرفة تبديل الملابس معاً (ريال مدريد)، انطلق نحو المغامرة الجديدة بكل شيء .. مارسيلو!”.

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd

