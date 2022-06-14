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رياضة

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى صديقه مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كلمات رونالدو بحق صديقه مارسيلو بعد ووداع الأخير ريال مدريد watanserb.com
رحيل مارسيلو عن نادي ريال مدريد الإسباني

وطن – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، صديقه البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي لمدة 15 عاماً.

ونشر نجم فريق مانشستر يونايتد رونالدو، تغريده عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” أكثر من مجرد من زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب”.

رسالة رونالدو إلى مارسيلو

وأضاف رونالدو، ” أكثر النجوم الذي سعدت بالمشاكة معه في غرفة تبديل الملابس معاً (ريال مدريد)، انطلق نحو المغامرة الجديدة بكل شيء .. مارسيلو!”.

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وكان البرازيلي مارسيلو قد تزامل مع صديقه المقرب كريستيانو رونالدو، لمدة 9 أعوام كاملة، قبل رحيل الأخير عن صفوف القلعة البيضاء الملكية في صيف عام 2018. إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بصفقة بلغت قيمتها ب 100 مليون يورو.

وداع مارسيلو

وكان أسطورة ريال مدريد مارسيلو، قد ودع نادي ريال مدريد، الإثنين، بالدموع، وبكلمات الثناء والشكر الذي قدمها لإدارة النادي واللاعبين كافة. الذين حضروا هذا الحفل.

وقال البرازيلي مارسيلو، في حفل وداع ريال مدريد، ” هذا ليس وداعاً، لأنني لا أعتقد بأنني سأغادر ريال مدريد. لقد وعدت نفسي بأنني سأتحدث بشكل طبيعي”.

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كما وأردف، ” أود أن أشكر ريال مدريد، أفضل نادي في العالم، ولقد استيقظت كل يوم بإبتسامة. عندما غادرت البرازيل، كنت أفكر في اللعب في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف، ” لقد كانت مغامرة رائعة، اليوم أرحل من الفريق بصفتي اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب مع الريال”. كما وتخللت كلمته الدموع والشكر والثناء على اللاعبين وإدارة النادي طوال مسيرته قبل الاستعداد للرحيل.

الإنجازات والألقاب

وشارك لاعب الظهير الأيسر مارسيلو منذ قدمه إلى ريال مدريد (الملكي)، 545 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، سجل من خلالها 38 هدفاً. وصناعة 103 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما ويعد البرازيلي مارسيلو، من أكثر اللاعبين في تاريخ النادي الملكي، تتويجاً بالألقاب بواقع 25 لقباً، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. والدوري الإسباني الممتاز.

وأنهى أسطورة الملكي، موسمه الاستثنائي قبل الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي، بالتتويج ب3 ألقاب، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

ويستعد الفرنسي فيرلاند ميندي لاستلام الراية في التشكيلة الأساسية من بعد رحيل مارسيلو عن صفوف نادي الريال، في نفس المركز خلال الفترة القادمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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