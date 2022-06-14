الثلاثاء, يونيو 14, 2022
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المغرب: ثلاثة أسباب للقلق على صحة الملك محمد السادس

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
ملك المغرب محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس

وطن-سافر ملك المغرب محمد السادس إلى فرنسا منذ عشرة أيام. هذه الرحلة التي تم الإعلان عن أنها رحلة خاصة. لا أحد يعرف أسبابها المفاجئة، لا سيما أنه منذ وصوله إلى باريس لم يظهر الملك علانية.

علاوة على ذلك يشعر مواطنو المملكة المغربية بخيبة أمل كبرى؛ حيث كانوا يتوقعون صور سيلفي للملك كالمعتاد.

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بحسب صحيفة “أفريك” الفرنسية، لم ترد  أخبار من ملك المغرب منذ 10 أيام، باستثناء ما يعلمه الجميع أنه غادر تراب المغرب إلى فرنسا في 1 يونيو الماضي. تمت هذه الرحلة بعد رفع القيود المرتبطة بـ كوفيد-19.

وإذا لم يتواصل القصر الملكي مع المواطنين لطمأنتهم بشأن صحة الملك، فإن هذه الرحلة السرية للغاية تثير الخوف في نفوس المغاربة والشتات بشأن مصير المملكة.

ملك المغرب
ملك المغرب محمد السادس يتوارى عن الأنظار بعد سفره الأخير لباريس

وهذا ما يجعلهم يطرحون على أنفسهم أسئلة متعددة. وسيكون من المَشْرُوعٍ تمامًا القلق بشأن رحلة الزعيم هذه إلى الأراضي الفرنسية، في ضوء الأحداث المهمة الأخيرة المتعلقة بالملك محمد السادس.

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لا يوجد ظهور علني للملك كما في الحقبة الحسناء

بحسب ما ترجمته “وطن” فإن ملك المغرب توارى على الأنظار بمجرد سفره إلى فرنسا. فعلى عكس رحلاته السابقة لم يظهر محمد السادس علنًا، ناهيك أنه لم يتواصل مع المغاربة المغتربين، وأبقى نفسه بعيدًا عن الأنظار. حاليا لا توجد صورة للملك حديثة بعد سفرة إلى فرنسا ولا حتى سلفي خاص. لقد ولت الأوقات التي كان يسمح فيها الملك بإلتقاط الصور الجماعية إلى حد يثير قلق مسؤولي الأمن.

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فقد الملك محمد السادس الكثير من وزنه

وفقا للمجلة الفرنسية، هناك سبب آخر أيضا يثير القلق بشأن هذه الرحلة؛ وهي الطريقة  التي اعتمدها الملك للسفر والتي اكتست طابع الغموض على عكس ما تعود  به الشعب المغربي.  حيث تم السفر في غياب تواصل  مجلس الوزراء الملكي مع المواطنين ولم يتم ذكر أو الإعلان عن سبب السفر.

وفي الواقع، فإن الملك الذي عرفه الجمهور لأكثر من عقد من الزمان كان يعاني من زيادة الوزن، لكنه الآن فقد الكثير منه وثبت ذلك في الصور التي التقطت في أثناء زيارته لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وعلى الرغم من ذلك، فهذه الصورة الرسمية لا تعطي فكرة دقيقة عن الحالة الجسدية للملك المغربي، وبالمقارنة مع صوره في أثناء تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا، لم يكن هناك شيء مطمئن على الإطلاق. على العكس تماما. ظهر الملك نحيفا جدًا لدرجة أنه أثار العديد من الأسئلة.

ملك المغرب فقد بعضا من وزنه ما يثير شكوكا بشأن صحته
ملك المغرب فقد بعضا من وزنه ما يثير شكوكا بشأن صحته

الوتيرة المقلقة لعمليات قلبه

نقطة أخرى من المرجح أن تثير القلق بين المغاربة وغيرهم من مؤيدي الملك محمد السادس؛ وهي أن هذه الرحلة  تمت في يونيو بعد عامين بالضبط من التدخل الطبي الأخير على مستوى القلب، الذي احتاج إليه الحاكم الثالث والعشرون للأسرة العلوية.

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وفي الواقع هذا الأمر أكثر إثارة للقلق. فمنذ عام 2018، بات الملك يخضع لعملية جراحية في القلب كل عامين. فبعد التدخل الطبي في باريس، خضع محمد السادس لعملية جراحية في قصره بالرباط. وهذا يشير إلى أن رحلة باريس، لعام 2022، ستكون مرتبطة بالمشاكل الصحية التي سيكون الملك ضحية لها.

يبقى أن نرى ما إذا كان الملك محمد السادس في فرنسا حقا لإجراء عملية جراحية جديدة في قلبه، على الرغم من أنه دائما ما يدعي أنه يتمتع بصحة جيدة.

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المصدرأفريك-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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