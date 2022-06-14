الرئيسيةحياتناالمغرب.. اغتصاب فتاة قاصر من قبل شخص نافذ ومعروف وسط تستر جهات...
حياتنا

المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر من قبل شخص نافذ ومعروف وسط تستر جهات رسمية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر من قبل شخص نافذ ومعروف وسط تستر جهات رسمية! watanserb.com
تعرضت الفتاة للاغتصاب مرة أخرى من زوج خالتها

وطن– شهدت المغرب جريمة اغتصاب جديدة مدوية، حين كشفت فتاة قاصر، عن تعرضها لهتك عرض من شخص معروف وذو نفوذ.

جهات رسمية تتستر

وقالت الفتاة التي تمثل أمام أنظار هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، إن شخصاً معروفاً بمدينة القصر الكبير. شمال غرب البلاد، قام باغتصابها. وأن جهات رسمية تتستر على جريمته.

وأكدت الضحية التي تعرضت لاحقاً للاغتصاب من زوج خالتها، أن هذا الشخص تسبب بفض بكارتها، بحسب ما نقلت صحيفة “العرائش” المحلية.

واتهمت الفتاة ذات الـ16 عاماً، المصالح الأمنية بالمدينة بعدم التفاعل بجدية مع الشكوى التي قدمتها في الموضوع.

قضية اغتصاب منفصلة

وجاء تصريح الفتاة أثناء مثولها أمام أنظار هيئة الحكم كضحية في قضية اغتصاب منفصلة، المتهم فيها هو زوج خالتها.

وطالب القاضي من الضحية، بالقدوم لمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الجمعة 17 يونيو الجاري. وطلب منها تقديم شكوى جديدة في الموضوع حتى يتسنى له متابعة مغتصب الفتاة القاصر.

وشهدت المغرب مؤخراً جرائم اغتصاب مروعة هزت البلاد، جميع ضحاياها قاصرات.

اغتصاب ثم تهديد وابتزاز

وكان أحدثها هتك عرض طفلة قاصر وتصويرها في أوضاع جنسية بهدف نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي في مدينة العرائش.

حيث قام شخصاً ثلاثينياً، بهتك عرض قاصر دون سن 15 سنة وافتضاض بكارتها. وتهديدها بنشر صورها في وضعية مخلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج، واستدرج ضحيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وغرر بالفتاة وقام باصطحابها مرارا إلى إحدى الشقق المفروشة.

وبعد اغتصاب القاصر أكثر من مرة، وفض بكارتها، وتهديدها بنشر صورها وابتزازها، جعل الفتاة تعترف لأسرتها بما يحدث.

وقامت والدة الضحية بتقديم شكوى إلى شرطة العرائش، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف   بحبس المتهم لحين انتهاء التحقيقات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصري يثير غضب المغاربة برحلة مصورة داخل معبد ملك ملوك الجن

الهدهد

الجزائر تعترف بمغربية الصحراء.. صورة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية تثير الجدل حول الأمر

الهدهد

المغرب: ثلاثة أسباب للقلق على صحة الملك محمد السادس

الهدهد

المرتزق إبراهيم سعدون.. المغرب تتخلى رسميا عنه وتتركه ليواجه مصيره بالإعدام رميا بالرصاص

الهدهد

بنكيران لحكام الجزائر: “نحن أخوة ولكن إن قامت الحرب فنحن لها”

الهدهد

المغرب.. أسعار السلع تشتعل وتفجر غضب المغاربة الذين قارنوها بمثيلاتها في الجزائر

الهدهد

انتهاكات جنسية واغتصاب جماعي بمعتقلات الأسد.. شهادة مروعة لمعتقلة سابقة

الهدهد

على غرار سرقات الإمارات لتاريخ عُمان.. المغرب يسطو على تراث هذه الدولة وفضيحة مدوية

الهدهد

اغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على أيدي جنود النظام السوري في ريف حمص الغربي!

حياتنا

حاخام إسرائيلي يغتصب 7 نساء في القدس يوم زفافهن بمقابل مادي.. تفاصيل هزت المجتمع

الهدهد

حفيظ دراجي يرد على خطة مغربية لتشويه سمعة الجزائر في الألعاب المتوسطية

اقتصاد

نائب كويتي يحذر من استثمار أموال الكويت في مصر ويضرب المثل بالمغرب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا