المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر من قبل شخص نافذ ومعروف وسط تستر جهات رسمية!

وطن– شهدت المغرب جريمة اغتصاب جديدة مدوية، حين كشفت فتاة قاصر، عن تعرضها لهتك عرض من شخص معروف وذو نفوذ.

جهات رسمية تتستر

وقالت الفتاة التي تمثل أمام أنظار هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، إن شخصاً معروفاً بمدينة القصر الكبير. شمال غرب البلاد، قام باغتصابها. وأن جهات رسمية تتستر على جريمته.

وأكدت الضحية التي تعرضت لاحقاً للاغتصاب من زوج خالتها، أن هذا الشخص تسبب بفض بكارتها، بحسب ما نقلت صحيفة “العرائش” المحلية.

واتهمت الفتاة ذات الـ16 عاماً، المصالح الأمنية بالمدينة بعدم التفاعل بجدية مع الشكوى التي قدمتها في الموضوع.

قضية اغتصاب منفصلة

وجاء تصريح الفتاة أثناء مثولها أمام أنظار هيئة الحكم كضحية في قضية اغتصاب منفصلة، المتهم فيها هو زوج خالتها.

وطالب القاضي من الضحية، بالقدوم لمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الجمعة 17 يونيو الجاري. وطلب منها تقديم شكوى جديدة في الموضوع حتى يتسنى له متابعة مغتصب الفتاة القاصر.

وشهدت المغرب مؤخراً جرائم اغتصاب مروعة هزت البلاد، جميع ضحاياها قاصرات.

اغتصاب ثم تهديد وابتزاز

وكان أحدثها هتك عرض طفلة قاصر وتصويرها في أوضاع جنسية بهدف نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي في مدينة العرائش.

حيث قام شخصاً ثلاثينياً، بهتك عرض قاصر دون سن 15 سنة وافتضاض بكارتها. وتهديدها بنشر صورها في وضعية مخلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج، واستدرج ضحيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وغرر بالفتاة وقام باصطحابها مرارا إلى إحدى الشقق المفروشة.

وبعد اغتصاب القاصر أكثر من مرة، وفض بكارتها، وتهديدها بنشر صورها وابتزازها، جعل الفتاة تعترف لأسرتها بما يحدث.

وقامت والدة الضحية بتقديم شكوى إلى شرطة العرائش، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحبس المتهم لحين انتهاء التحقيقات.