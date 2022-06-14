الرئيسيةحياتناالفنان التونسي لطفي بوشناق يطلق أغنية للشهيدة شيرين أبو عاقلة
حياتنا

الفنان التونسي لطفي بوشناق يطلق أغنية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اغنية لطفي بوشناق شيرين أبو عاقلة watanserb.com
لطفي بوشناق يهدي أغنية لشيرين أبو عاقلة

وطن – تضامنا وتكريما لها لدورها في فضح ممارسات الاحتلال، أطلق الفنان التونسي الكبير، لطفي بوشناق، أغنية لروح مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأطلق الفنان التونسي لطفي بوشناق الأغنية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” والتي حملت اسم “للقدس”، حيث لاقت الاغنية تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة من قبل الناشطين، مع الإشادة بمواقف الفنان الوطنية.

ووفقا لفيديو الأغنية التي لحنها “بوشناق” وكتب كلماتها الشاعر الليبي، فيصل الشريف، فقد بدأها بمشهد استشهاد شيرين أبو عاقلة، حيث ارتفع صوت زملاء شيرين في الميدان وهم يرددون اسمها عندما سقطت أرضًا بعد أن استهدفتها رصاصة القنّاص الإسرائيلي في رأسها.

كما أظهر فيديو الأغنية، مشهد تشييع جثمان الشهيدة بين أعلام فلسطين ولافتات لصورتها حملتها حشود غفيرة.

وقالت كلمات الأغنية:
“للقدس جرح غائر في أمسه … واليوم آخر إذ قضت شيرينُ
قتلوا التي للقدس أهدت عمرها … والعمر من أجل الحبيب يهونُ
برصاصة الغدر التي قد أطلقوا … العين تبكي والفؤاد حزينُ
قتلوا التي برحيلها فُجع الورَى .. قتلوا الندى إذ أُعدمت شيرينُ”.

تحقيق لـ”واشنطن بوست” يرجح مقتل “شيرين” برصاص إسرائيلي

وكشف تحقيق لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية،الاثنين، بشأن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة احتمال أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق النار وقتلها، حيث وتوصلت الصحيفة لنتائج التحقيق بعد مراجعة لمقاطع فيديو وزيارات ميدانية وتحليلات لصوت طلقات إطلاق النار من خبراء مختصين.

وأخضعت صحيفة واشنطن بوست 15 مقطع فيديو للتحليل والمراجعة في خضم تحقيق لها بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.

ووفق التحقيق لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة، وأن جنديا إسرائيليا أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح وهي نتيجة متطابقة لسابقتها من التحقيقات.

وأوضحت أن المقاطع التي استقتها من مصادر مختلفة بين وسائل التواصل الاجتماعي وصور للحدث وزيارتين للمكان دعمتها بصور وغرافيك تحدد الأماكن والتمركزات.

تحليل صوت إطلاق النار

ولم تكتف الصحيفة بمراجعة الصور، بل أخضعت صوت إطلاق النار أيضا للتحليل من قبل خبيريْن متخصصين، وهو ما كشف أن إطلاق النار تم من مسافة تتطابق تقريبا مع المسافة بين الصحفيين وموقع الجيش الإسرائيلي.

وقدر التحقيق المسافة بين الطرفين بـ 182 مترا، وأكد احتمال أن شيرين وبقية زملائها كانوا ظاهرين كصحفيين بشكل جلي من موقع عربات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، لم يمنح الجنود الإسرائيليون الصحفيين فرصة للتراجع حيث أطلقوا 6 طلقات نارية بعد أقل من 30 ثانية من توجههم نحو موقع الجيش الإسرائيلي.

وكان بين الخبراء الذين أشركتهم واشنطن بوست في تحقيقها خبير الصوت والمستشار السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي ستيفن بيك، الذي وجد أن أول رشقتين حملتا معهما نحو 13 طلقة أطلقتا باتجاه الصحفيين وعلى مسافة قريبة جدا منهم.

ووصف الخبير الأمريكي الرصاص بأنه أسرع من الصوت، ورجح أن تكون شيرين قد أصيبت في إحدى الرشقتين الأولى أو الثانية.

اقرأ أيضا:

المصدريوتيوب + واشنطن بوست
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

الهدهد

شاهد.. متسلق أردني يرفع صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جبال الهملايا ويوجه لها رسالة

الهدهد

رسالة مسربة ومؤثرة من الأسير محمود العارضة بطل عملية سجن جلبوع للتعزية باستشهاد شيرين أبو عاقلة

الهدهد

عثمان الخميس: شيرين أبو عاقلة ليست شهيدة وتعامل معاملة الكفار

الهدهد

عبدالرحمن يوسف القرضاوي: دين “آل سعود” لا علاقة له بالإسلام

الهدهد

بكاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة بسبب “مسيرة الأعلام” العام الماضي

تقارير

“الجزيرة” تقاضي إسرائيل وتحيل ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

الهدهد

ملك الأردن يكرم شيرين أبو عاقلة.. منحها أحد أرفع الأوسمة في الدولة

الهدهد

كاتب إسرائيلي: قاتل شيرين أبو عاقلة تباهى أمام زملائه بقنصها بين السترة والخوذة!

الهدهد

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

تقارير

كلمة أمير قطر عن شيرين أبو عاقلة تُخرج وفداً إسرائيلياً من قاعة منتدى دافوس (شاهد)

الهدهد

فيديو جديد لشيرين أبو عاقلة.. آخر ما نطقت به وكررته مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الغادرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا