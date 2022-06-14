الفنان التونسي لطفي بوشناق يطلق أغنية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

وطن – تضامنا وتكريما لها لدورها في فضح ممارسات الاحتلال، أطلق الفنان التونسي الكبير، لطفي بوشناق، أغنية لروح مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأطلق الفنان التونسي لطفي بوشناق الأغنية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” والتي حملت اسم “للقدس”، حيث لاقت الاغنية تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة من قبل الناشطين، مع الإشادة بمواقف الفنان الوطنية.

ووفقا لفيديو الأغنية التي لحنها “بوشناق” وكتب كلماتها الشاعر الليبي، فيصل الشريف، فقد بدأها بمشهد استشهاد شيرين أبو عاقلة، حيث ارتفع صوت زملاء شيرين في الميدان وهم يرددون اسمها عندما سقطت أرضًا بعد أن استهدفتها رصاصة القنّاص الإسرائيلي في رأسها.

كما أظهر فيديو الأغنية، مشهد تشييع جثمان الشهيدة بين أعلام فلسطين ولافتات لصورتها حملتها حشود غفيرة.

وقالت كلمات الأغنية:

“للقدس جرح غائر في أمسه … واليوم آخر إذ قضت شيرينُ

قتلوا التي للقدس أهدت عمرها … والعمر من أجل الحبيب يهونُ

برصاصة الغدر التي قد أطلقوا … العين تبكي والفؤاد حزينُ

قتلوا التي برحيلها فُجع الورَى .. قتلوا الندى إذ أُعدمت شيرينُ”.

تحقيق لـ”واشنطن بوست” يرجح مقتل “شيرين” برصاص إسرائيلي

وكشف تحقيق لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية،الاثنين، بشأن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة احتمال أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق النار وقتلها، حيث وتوصلت الصحيفة لنتائج التحقيق بعد مراجعة لمقاطع فيديو وزيارات ميدانية وتحليلات لصوت طلقات إطلاق النار من خبراء مختصين.

وأخضعت صحيفة واشنطن بوست 15 مقطع فيديو للتحليل والمراجعة في خضم تحقيق لها بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.

ووفق التحقيق لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة، وأن جنديا إسرائيليا أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح وهي نتيجة متطابقة لسابقتها من التحقيقات.

وأوضحت أن المقاطع التي استقتها من مصادر مختلفة بين وسائل التواصل الاجتماعي وصور للحدث وزيارتين للمكان دعمتها بصور وغرافيك تحدد الأماكن والتمركزات.

تحليل صوت إطلاق النار

ولم تكتف الصحيفة بمراجعة الصور، بل أخضعت صوت إطلاق النار أيضا للتحليل من قبل خبيريْن متخصصين، وهو ما كشف أن إطلاق النار تم من مسافة تتطابق تقريبا مع المسافة بين الصحفيين وموقع الجيش الإسرائيلي.

وقدر التحقيق المسافة بين الطرفين بـ 182 مترا، وأكد احتمال أن شيرين وبقية زملائها كانوا ظاهرين كصحفيين بشكل جلي من موقع عربات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، لم يمنح الجنود الإسرائيليون الصحفيين فرصة للتراجع حيث أطلقوا 6 طلقات نارية بعد أقل من 30 ثانية من توجههم نحو موقع الجيش الإسرائيلي.

وكان بين الخبراء الذين أشركتهم واشنطن بوست في تحقيقها خبير الصوت والمستشار السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي ستيفن بيك، الذي وجد أن أول رشقتين حملتا معهما نحو 13 طلقة أطلقتا باتجاه الصحفيين وعلى مسافة قريبة جدا منهم.

ووصف الخبير الأمريكي الرصاص بأنه أسرع من الصوت، ورجح أن تكون شيرين قد أصيبت في إحدى الرشقتين الأولى أو الثانية.

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