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رياضة

“اكتملت الرحلة” .. تعرف على الفرق ال32 المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
المنتخبات ال32 المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
المنتخبات ال32 المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022

وطن – اكتمل حلم ال23 منتخباً في أنحاء العالم بأسره، في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، البطولة العالمية الأكبر والأعرق في تاريخ كرة القدم.

وكان منتخب كوستاريكا آخر المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد فوزه على نيوزيلندا في الملحق العالمي الأخير، بهدف دون رد. من توقيع اللاعب جويل كامبل.

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ونجح 32 منتخباً في حجز مقعد التأهل للمشاركة في مونديال العالم 2022، من كافة قارات دول العالم. المقسمة إلى ثمانية مجموعات، كما وستكون وفق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الراعي والمنظم للبطولة العالمية. وهي على النحو الآتي:

المجموعة (1): قطر (المستضيف)، إكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة (2): إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

مجموعة (3): الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا.

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المجموعة (4): فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة(5): إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.

كما وفي المجموعة (6): بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة (7): البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

كما وفي المجموعة (8): البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.

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موعد مونديال كأس العالم 2022

كما وستقام هذه المرة النسخة ال22  للمونديال في فصل الشتاء، وليست صيفية كالعادة في كل مرة، نظراً لمناخ الدولة المستضيفة للمونديال (قطر).

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح كأس العالم 2022، لأول مرة في دولة عربية (قطر)، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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كما وستكون اليوم الختامي للبطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي يصادف هذا اليوم الاحتفال باليوم الوطني في دولة قطر.

كما ومن الجدير بالذكر، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد أطلق على كرة القدم المصنوعة لمونديال هذه النسخة باسم (رحلة)، وهي من صناعة شركة أديداس العالمية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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