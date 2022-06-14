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آمبر هيرد وشقيقتها تظهران في مكان “غير متوقع” بينما جوني ديب ينثر أمواله احتفالاً!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمبر هيرد وشقيقتها ويتني هيرد watanserb.com
آمبر هيرد وشقيقتها ويتني هيرد

وطن – فيما اعتبرها البعض أولى مؤشرات “إفلاس” آمبر هيرد، بعد المحاكمة التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب، شوهدت النجمة مع شقيتها ويتني هيرد، تتناولان الطعام في مطعم يوناني، ببلدة “هامبتون” في بريطانيا .

شقيقة آمبر هيرد watanserb.com
شقيقة آمبر هيرد

وبحسب موقع “pagesix“، ربما تكون آمبر هيـرد قد خسرت معركتها القضائية الكبيرة ضد جوني ديب، لكنها تمكنت بالتأكيد من الحصول على دخول أكثر رشاقة إلى حياة ما بعد المحاكمة من زوجها السابق.

بينما احتفل ديب 59 عامًا، قبل أيام بفوزه في قضية التشهير على زوجته السابقة أمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا، ودفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، رُصدت هيرد ، 36 عامًا ، وهو تتناول عشاء “منخفض المستوى” في الهواء الطلق بعد هزيمتها في المحاكمة .

جوني ديب يحتفل بفوزه
جوني ديب يحتفل بفوزه / ديلي ميل

وأخبر رواد المطعم القريبون أنهم رأوا هيرد تتناول الطعام في مطعم يوناني مع شقيقتها ويتني هيرد.

ونقل الموقع عن  أحد زملائها في العشاء قوله: “كان من الجيد رؤيتها تعيش حياتها مرة أخرى.”

وكانت ويتني بجانب شقيقتها أمبر، وشهدت في المحاكمة ونشرت على Instagram بعد الحكم، “ما زلت أقف معك”.

 

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المصدرpagesix - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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