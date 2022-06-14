آمبر هيرد وشقيقتها تظهران في مكان “غير متوقع” بينما جوني ديب ينثر أمواله احتفالاً!

وطن – فيما اعتبرها البعض أولى مؤشرات “إفلاس” آمبر هيرد، بعد المحاكمة التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب، شوهدت النجمة مع شقيتها ويتني هيرد، تتناولان الطعام في مطعم يوناني، ببلدة “هامبتون” في بريطانيا .

وبحسب موقع “pagesix“، ربما تكون آمبر هيـرد قد خسرت معركتها القضائية الكبيرة ضد جوني ديب، لكنها تمكنت بالتأكيد من الحصول على دخول أكثر رشاقة إلى حياة ما بعد المحاكمة من زوجها السابق.

بينما احتفل ديب 59 عامًا، قبل أيام بفوزه في قضية التشهير على زوجته السابقة أمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا، ودفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، رُصدت هيرد ، 36 عامًا ، وهو تتناول عشاء “منخفض المستوى” في الهواء الطلق بعد هزيمتها في المحاكمة .

وأخبر رواد المطعم القريبون أنهم رأوا هيرد تتناول الطعام في مطعم يوناني مع شقيقتها ويتني هيرد.

ونقل الموقع عن أحد زملائها في العشاء قوله: “كان من الجيد رؤيتها تعيش حياتها مرة أخرى.”

وكانت ويتني بجانب شقيقتها أمبر، وشهدت في المحاكمة ونشرت على Instagram بعد الحكم، “ما زلت أقف معك”.