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8 أنهار حول العالم ممنوعة السباحة فيها .. إحذر منها (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أنهار يمنع فيها السباحة watanserb.com
أنهار يمنع فيها السباحة

وطن- يقدم النهر العديد من الفوائد للإنسان والحيوان والنبات، إلا ان جميع الأنهار ليست أماكن آمنة للسباحة لأنها يمكن أن تكون خطيرة جدا.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “VIVA.co.id” قائمة من الأنهار موجودة في العالم وتعتبر السباحة فيها محظورة.

نهر الأمازون، الولايات المتحدة

يعد نهر الأمازون من أخطر الأنهار في العالم ومن الأماكن المحظورة للسباحة.

نهر الأمازون
نهر الأمازون

إلى جانب تيارات النهر التي يمكن أن تتغير بسهولة، فإن هذا النهر الموجود في الولايات المتحدة معروف أيضًا بالعدد الكبير من الحيوانات البرية ذات الأحجام الكبيرة جدًا التي تعيش في هذه المياه على غرار أفعى الأناكوندا و الثعابين وأسماك البيرانا والتماسيح الكبيرة.

نهر وارف، إنجلترا

يتمتع هذا النهر، الواقع في يوركشاير بإنجلترا، بإطلالة غير عادية ومياه صافية وأشجار حوله.

لكنه اكتسب شهرة بقدرته على قتل أي شخص يسبح فيه اذ يقوم بابتلاع جسده بالكامل.

نهر وارف
نهر وارف

كما ان أي شخص يسقط فيه لن يتمكن من العودة حياً. ويقال أنه يوجد تحت النهر أيضًا كهوف وأنفاق يصعب الوصول إليها.

نهر النيل ، مصر

يعتبر نهر النيل من أطول وأخطر الأنهار في العالم.

يتدفق نهر النيل شمالًا عبر 11 دولة حيث يمر عبر إثيوبيا وإريتريا والسودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

نهر النيل
نهر النيل

كما يوجد في هذا النهر حيوانات خطيرة مثل التماسيح وأفراس النهر الشرسة والمامبا السوداء والكوبرا المصرية والبعوض القاتل. وهذا ما يجعل السباحة فيه ممنوعًا.

 نهر المسيسيبي، الولايات المتحدة

هو ثاني أطول نهر في الولايات المتحدة وله تيار قوي وبدوره تمنع فيه أنشطة السباحة لأنه مكان به العديد من التماسيح، والسلاحف التي يمكن أن تعض، وأسماك السلمندر وغيرها.

نهر المسيسيبي
نهر المسيسيبي

نهر براهمابوترا ، بنغلاديش

تيار المياه في نهر براهمابوترا مميت وغالبًا ما يحدث المد والجزر في نهر براهمابوترا وإذا شكل هذا المد دوامة فيمكنه إغراق أي شيء حتى القوارب.

نهر براهمابوترا
نهر براهمابوترا

كما يستخدم الناس هذا النهر للري والنقل وهو أمر مفيد جدًا ومع ذلك، فإن هذا النهر محظور أيضًا للسباحة.

نهر الكونغو ، أفريقيا

يمكن القول أن نهر الكونغو، ثاني أطول نهر في القارة الأفريقية يعد أحد أخطر الأنهار في العالم.

نهر الكونغو
نهر الكونغو

يصل عمق هذا النهر إلى 220 مترًا وهو أعمق نهر في العالم، وبهذا العمق تمنع السباحة فيه ويحتوي الجزء العلوي منه على منحدرات تشكل خطورة كبيرة على أي شخص يحاول السباحة هناك.

نهر أورينوكو ، أمريكا الجنوبية

يشتهر نهر أورينوكو بتياراته القوية، مما يجعل الملاحة صعبة للغاية. ليس هذا فقط، فالشعاب المرجانية في نهر أورينوكو تجعل من هذا النهر خطرًا للسباحة.

نهر أورينوكو
نهر أورينوكو

نهر اليانغتسى، الصين

يصل طول هذا النهر إلى 6300 كيلومتر ويصنف على أنه نهر خطير بسبب الفيضانات الشديدة التي تحدث بشكل متكرر.
حقائق عن نهر يانغتسي - أنا أصدق العلم
نهر اليانغتسى
في عام 1931، حدث أسوأ فيضان في نهر اليانغتسي وأودى بحياة حوالي مليوني شخص في ذلك الوقت.
تجعل تيارات النهر غير المستقر، حتى في الصيف، من نهر اليانغتسي نهرًا خطيرًا للسباحة.

المصدرموقع "VIVA.co.id". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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