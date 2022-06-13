وزيرة إسبانية: هذا هو السبب الحقيقي لتعليق الجزائر معاهدة الصداقة معنا

وطن- هاجمت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، في تصريحات حديثة لها الجزائر، عقب قرار الدولة العربية تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

وفي مقابلة إذاعية مع نشرتها “رويترز“، قالت الوزيرة الإسبانية إن قرار الجزائر تجاه بلادها الأسبوع الماضي “لم يكن مفاجئا” حسب وصفها.

وكشفت “كالبينو” عما وصفته السبب الحقيقي لإقدام الجزائر على هذه الخطوة القول:”لأن الجزائر تتقرب بشكل متزايد من روسيا”.

موضحة أنها لاحظت في، أبريل الماضي، تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في اجتماع صندوق النقد الدولي.

وزيرة المالية الإسبانية أضافت في حديثها للصحفيين ببرشلونة: “آمل أن تعيد الجزائر النظر في موقفها”.

وستستمر إمدادات الغاز بشكل طبيعي، بحسب ناديا كالبينو التي أبدت ثقتها في عدم حدوث انقطاع.

ووقعت الأزمة بين البلدين عقب تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو”.

واستدعت الجزائر سفيرها في إسبانيا، في مارس، وذلك بعد أن عبرت مدريد عن دعمها لسياسات المغرب تجاه ملف الصحراء، ورغبة المغرب في منح “البوليساريو” حكما ذاتيا للإقليم تحت سيادته.

والأسبوع الماضي، أمرت الجزائر، رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها.

الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز.

وقالت الجزائر أيضا إنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.

وإسبانيا عضو أيضا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري، وكلاهما في طليعة المعارضة الدولية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وعلقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما زاد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.