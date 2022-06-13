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حياتنا

نرمين الفقي تدخل في حالة بكاء هستيري وحزن واكتئاب وتكشف السبب (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نرمين الفقي تدخل في حالة بكاء هستيري وحزن واكتئاب وتكشف السبب (فيديو) watanserb.com
نرمين الفقي

وطن– استعادت الفنانة المصرية نرمين الفقي، ذكريات مسلسل “الليل وآخره”، الذي تم عرضه عام 2003 وحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير.

بكاء هستيري واكتئاب

ونشرت نرمين الفقي، فيديو مقتطع لها من أحد لقاءاتها المصورة، وهي تتحدث عن المسلسل قائلة: “بس الليل وآخره بالزات، عمل كده لازم نخليه على جنب. مدام رباب حسين ربنا يديها الصحة وطولة العمر، أنا بسميها أمي، وأنا ماشية من المسلسل ده، حضنتها لما خلص المسلسل وبعيط وقلتلها أنا مش حشوفكم تاني؟ هتوحشيني”.

وتابعت نرمين: “وأنا وهيا عمالين نعيط، عياط من القلب، أنا مش مصدقة إنه خلصنا.. بالعادة لما نخلص بنقول أشهد أن لا إله إلا الله. الحمدلله المسلسل خلص”.

“من قلبي”

واختتمت: “لا لا المسلسل ده، لما خلص، عياط هستيري واكتئاب وحزينة حزن إنه المسلسل خلص. كواليس العمل والقلب الحلو النضيف، صدقيني بيبان في الآخر في الشاشة”.

نرمين الفقي

وعقبت نرمين الفقي على الفيديو بالقول: “والله فعلاً من قلبي”.

واستعاد الجمهور الذكريات مع نرمين، مشيدين بالمسلسل ونجاحه في حينها. ورأوا أنه حالة فنية يجب تدريسها.

الراقصة حسنات

وجسدت نرمين الفقي في “الليل وآخره” دور “حسنات” الراقصة والمغنية في الأفراح والموالد. والتي احبها بطل المسلسل” رحيم المنشاوي” الذي جسد دوره الفنان يحيى الفخراني.

نرمين الفقي

ونال المسلسل العديد من الجوائز،  أبرزها جائزة أفضل مسلسل في تلك الفترة . كما حصد يحيى الفخراني  جائزة أفضل ممثل عن دوره.

بينما نالت نرمين الفقي على جائزة أفضل ممثلة عن دور حسنات.

ومسلسل الليل وآخره من إخراج رباب حسين وتأليف محمد جلال عبد القوي.

إطلالة جديدة

وكانت نرمين الفقي قد خطفت الأنظار بأحدث صورها التي ظهرت فيها بفستان أسود أبرز جمالها.

وتميز فستان نرمين بفتحة جانبية كشفت جانباً من ساقها، واستكملت إطلالتها بحذاء ناعم. وتركت شعرها منسدلاً. واستندت إلى بيانو لالتقاط الصورة.

نرمين الفقي
نرمين الفقي

وعقبت عليها: “مساء الخير”.

الإقامة الذهبية

وفي سياق آخر، أعلنت نرمين قبل أيام فقط حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، لتلتحق بمجموعة من الفنانين العرب والعالميين بذلك.

ونشرت نرمين عبر حسابها على “انستجرام”، الإقامة الذهبية التي حصلت عليها، وقد تم وضع صورتها الشخصية عليها.

وعقبت نرمين: “أنا سعيدة لحصولي على الإقامة الذهبية، شكرًا لحكومة الإمارات”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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