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رياضة

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية والقنوات المفتوحة الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022

وطن – يستضيف ملعب سيول كأس العالم، مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، الثلاثاء، ضمن استعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق المباراة الودية بين منتخب مصر منافسه كوريا الجنوبية، عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الثالثة مساءً. كما وبتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية

وستبث مباراة مصر وكوريا الودية، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر، عبر شبكة قنوات (ON Time Sport)، الرياضية المصرية، المجانية والمفتوحة.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sport 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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التعليق على المباراة 

وسيعلق على أحداث مباراة مصر وكوريا الجنوبية، عبر شبكة قنوات (ON Time Sport)، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال المباراة الودية أمام نظيره كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل.

مركز الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش (محتمل)، ياسر إبراهيم (محتمل)، علي جابر، أيمن أشرف، محمود علاء الدين.

خط الوسط: عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي قفشة.

مركز الهجوم: مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو.

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وسيغيب عن المباراة الودية العديد من اللاعبين، وهم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، أحمد حجازي ، حمدي فتحي، إمام عاشور بسبب الإصابات، مع استدعاء وافد جديد وهو مصطفى شلبي لاعب وسط فريق إنبي المصري.

تصفيات أمم أفريقيا 2023

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة، قد تعرض لهجوم قوي، بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفراعنة أمام إثيوبيا، وتعرضه للخسارة بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

ويتواجد منتخب مصر “الفراعنة”، في أدنى ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر إثيوبيا بنفس الرصيد من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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