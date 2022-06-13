مشروع عودة اللاجئين السوريين لسوريا يعود للواجهة واستطلاع رأي لـ”جس النبض”

وطن– أجرى باحثون سوريون مستقلون استطلاعاً لمعرفة آراء عينة من السوريين بشأن موضوع العودة الطوعية للاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

عودة اللاجئين السوريين لسوريا

وكان الحديث قد كثر عن هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، وباتت أحزاب المعارضة النابذة لوجود اللاجئين تدعو وتحث عليه وبخاصة على أعتاب الانتخابات البرلمانية والبلدية.

الدكتور “عبد الناصر الجاسم” أشار إلى أن هذا الاستطلاع يأتي لأغراض البحث فقط ولا يتضمن أسماء ولا معلومات خاصة، ولا ارتباط له بأي جهة سياسية أو حكومية، بل يركز على البحث في العوامل التي تؤثر في القرار الحقيقي للسوريين في موضوع العودة.

وتضمنت أسئلة الاستطلاع التي اطلعت عليها “وطن” اسم وجنس وعمر المستطلع، ونوع إقامته سواء كانت إقامة عمل أو إقامة سياحية أو جنسية أو لأسباب أخرى.

بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية، وعدد الأشخاص الذين يعيلهم في تركيا وفي سوريا والمستوى العلمي ومجال العمل ومستوى الدخل الشهري ودورية الحصول على الأجور.

“متغيرات قرار العودة”

وتضمنت أسئلة الاستبيان ما يتعلق بمستوى معرفة اللغة التركية من مستوى ضعيف إلى متقدم جيد، وهل لدى المستطلع أملاك في سوريا سواء كانت منزلاً أو سيارة أو أرضاً أو مشروعاً تجارياً.

وحول المتغيرات المتعلقة بقرار العودة سأل فريق الإستطلاع، إن كان اللاجئ ينوي العودة إلى سوريا في أقرب فرصة وبلا شروط.

وتضمن الاستطلاع أيضا أسئلة تتعلق باحتمال عودة اللاجئ طوعياً وإلى مكان إقامته الأصلي بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية.

“تغيير النظام الحاكم”

بينما شدد سؤال على معرفة رأي اللاجئ حول العودة إلى أي مكان في سوريا بشرط توفر الأمان ومصادر العيش.

وتناول سؤال آخر ما يتعلق بعودة اللاجئ بشرط تغيير النظام الحاكم وإيقاف الملاحقات الأمنية.

واستطلعت أسئلة أخرى ما إذا كان اللاجئ، يرى أن الهجرة إلى بلد ثالث غير سوريا وتركيا أكثر جدوى من العودة إلى سوريا في الوقت الحالي.

“جس نبض”

وجس سؤال آخر نبض اللاجئين فيما إذا كانوا يشعرون بالقلق والتهديد بعد تداول أخبار وتصريحات عن المشروع التركي بإعادة السوريين إلى بلدهم وصعوبة الاندماج في المجتمع التركي. إضافة إلى الشعور بالقلق من دور مؤسسات المعارضة السورية غير الواضح وغير المُعلن من مسألة إعادة السوريين إلى سورية.

إعادة ” مليون ” لاجئ سوري في تركيا

وكانت صحيفة “Sabah” نشرت منذ أيام مراحل ما سُمي بمشروع “العودة الطوعية” التي أعلن عنها الرئيس التركي أردوغان مؤخراً. والتي تستهدف إعادة ” مليون ” لاجئ سوري في تركيا إلى مناطق الريف الشمالي في الداخل السوري.

وسيكون المشروع قائماً على بناء تجمعات سكنية تتوزع جغرافياً على مناطق إعزاز و جرابلس و الباب وتل أبيض ورأس العين.

“مراحل مشروع العودة الطوعية”

وأشار الناشط المهتم شؤون اللاجئين ” طه الغازي” لـ “وطن” إلى أنّ مشروع ” العودة الطوعية ” يتألف من 8 مراحل أساسية.

وستبدأ العودة الطوعية من الولايات التركية الكبرى المكتظة بالسوريين ، مثل istanbul و Ankara و Konya و Adana و Gaziantep وستكون العودة الطوعية كما يقول إلى المناطق التي تضمن الاستقرار العسكري والسياسي والأمني. وذلك بمشاركة المجالس المحلية ال 13 في المشروع.

وبحسب إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية لعام 2022 بلغ عدد السوريين المقيمين على الأراضي التركية بموجب الحماية المؤقتة، ثلاثة ملايين و741 ألفا و251 لاجئا سوريا، بموجب الحماية المؤقتة.