مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام بسبب أذان مسجد آيا صوفيا

وطن- تفاعل ناشطون، مع مقطع فيديو لمرشدة سياحية برازيلية تسمى ألينا فيانا اعتنقت الإسلام بعد تأثرها بصوت الأذان في مسجد آيا صوفيا بتركيا.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته شبكة “الجزيرة”، تقول: “أنا مسلمة الآن.. سوف أتعلم وأقرأ أكثر”.

وأضافت: “يوم واحد وهو آخر يوم لي هنا في تركيا الآن في آيا صوفيا.. وأنا أستمع إلى الأذان داخل المسجد، ورأيت النساء تصلي.. فشعرت أنه يجب أن أصلي معهن”.

وأوضحت أن شعورها بالإسلام بدأ في المدينة المنورة، فيما طالبت الجميع باحترام قرارها.

مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام بعد تأثرها بصوت الأذان في مسجد آيا صوفيا بتركيا pic.twitter.com/6EPk7MO4Gv — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2022

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتناق المرشدة السياحية للإسلام.

وقال “اشرف الشاذلي الدباغ”: “اللهم وفقها لما تحب وترضى آمين يارب العالمين”.

اللهم وفقهم الي ما تحب وترضى آمين يارب العالمين — اشرف الشاذلي الدباغ (@ashrfelshazly) June 13, 2022

وغرّد “AbdulRhman Al saadi”: “سبحان الله العظيم رب العالمين يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم”.

سبحان الله العظيم رب العالمين يهدي من يشاء إلى السراط المستقيم. — AbdulRhman Al saadi (@kkmc0563) June 13, 2022

وكتبت “Layla Bensassi”: “سبحان الله الاذان مؤثر كثير في نفس البشر كل من هداه الله فهو محظوظ”.

سبحان الله الاذان مؤثر كثير في نفس البشر كل من هداه الله فهو محظوظ — Layla Bensassi (@LaylaBe4) June 13, 2022

وكتب “abdulla alamre”: “الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ثبتها على الإسلام”.

الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ثبتها على الإسلام — abdulla alamre (@abdulla_alamre) June 13, 2022

ومسجد آيا صوفيا يقع في مدينة إسطنبول التركية، ويعتبر أحد أهم رموز فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح وذلك في 29 مايو / أيار 1453.

وآيا صوفيا أحد أهم الآثار الفنية والمعمارية في العالم، ومع بداية القرن الماضي تحول لمتحف فيما حولته السلطات التركية لاحقًا إلى مسجد مفتوح للجميع لزيارته مجانًا.