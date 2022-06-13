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مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام بسبب أذان مسجد آيا صوفيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام watanserb.com
مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام

وطن- تفاعل ناشطون، مع مقطع فيديو لمرشدة سياحية برازيلية تسمى ألينا فيانا اعتنقت الإسلام بعد تأثرها بصوت الأذان في مسجد آيا صوفيا بتركيا.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته شبكة “الجزيرة”، تقول: “أنا مسلمة الآن.. سوف أتعلم وأقرأ أكثر”.

وأضافت: “يوم واحد وهو آخر يوم لي هنا في تركيا الآن في آيا صوفيا.. وأنا أستمع إلى الأذان داخل المسجد، ورأيت النساء تصلي.. فشعرت أنه يجب أن أصلي معهن”.

وأوضحت أن شعورها بالإسلام بدأ في المدينة المنورة، فيما طالبت الجميع باحترام قرارها.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتناق المرشدة السياحية للإسلام.

وقال “اشرف الشاذلي الدباغ”: “اللهم وفقها لما تحب وترضى آمين يارب العالمين”.

وغرّد “AbdulRhman Al saadi”: “سبحان الله العظيم رب العالمين يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم”.

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وكتبت “Layla Bensassi”: “سبحان الله الاذان مؤثر كثير في نفس البشر كل من هداه الله فهو محظوظ”.

وكتب “abdulla alamre”: “الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ثبتها على الإسلام”.

ومسجد آيا صوفيا يقع في مدينة إسطنبول التركية، ويعتبر أحد أهم رموز فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح وذلك في 29 مايو / أيار 1453.

وآيا صوفيا أحد أهم الآثار الفنية والمعمارية في العالم، ومع بداية القرن الماضي تحول لمتحف فيما حولته السلطات التركية لاحقًا إلى مسجد مفتوح للجميع لزيارته مجانًا.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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