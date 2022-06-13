مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

وطن – يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة المغرب وليبيريا، الإثنين، في الجولة الثانية من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ميدان ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وستنطلق صافرة المباراة المثيرة والقوية بين منتخب المغرب “أسود الأطلس” ونظيره المنافس ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً. أما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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بث مباراة المغرب وليبيريا

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023. بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث الناقلة لمباراة المغرب وليبيريا، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

وكان منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، قد حقق الفوز في المباراة الماضية من تصفيات البطولة الأفريقية على جنوب أفريقيا، بهدفين مقابل وحيد، كما سجل هدفي اللقاء يوسف النصيري وأيوب الكعبي. فيما أحرز الفريق المنافس الهدف الوحيد من توقيع لايلي فوستر في اللقاء.

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تشكيلة منتخب المغرب

وسيلعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب ليبيريا في تصفيات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا لعام 2023، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

وفي خط دفاع التشيكلة سيكون كلاً من اللاعبين، نايف أكرد، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، غانم سايس. كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح ( أمين حارث)، عز الدين أوناهي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، يوسف النصيري، أيمن الكعبي.

ويتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، كما وآتى في الترتيب ليبيريا وجنوب أفريقيا وزيمباوي بدون أي من النقاط حتى الآن.

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