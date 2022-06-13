الإثنين, يونيو 13, 2022
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رياضة

مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
بث مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة المغرب وليبيريا، الإثنين، في الجولة الثانية من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ميدان ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وستنطلق صافرة المباراة المثيرة والقوية بين منتخب المغرب “أسود الأطلس” ونظيره المنافس ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً. أما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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بث مباراة المغرب وليبيريا  

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023. بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث الناقلة لمباراة المغرب وليبيريا، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي: 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة ( اضغط هنا) 

وكان منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، قد حقق الفوز في المباراة الماضية من تصفيات البطولة الأفريقية على جنوب أفريقيا، بهدفين مقابل وحيد، كما سجل هدفي اللقاء يوسف النصيري وأيوب الكعبي. فيما أحرز الفريق  المنافس الهدف الوحيد من توقيع لايلي فوستر في اللقاء.

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تشكيلة منتخب المغرب 

 وسيلعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب ليبيريا في تصفيات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا لعام 2023، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

وفي خط  دفاع التشيكلة سيكون كلاً من اللاعبين، نايف أكرد، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، غانم سايس. كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح ( أمين حارث)، عز الدين أوناهي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، يوسف النصيري، أيمن الكعبي.

ويتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، كما وآتى في الترتيب ليبيريا وجنوب أفريقيا وزيمباوي بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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