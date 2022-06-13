قرار سعودي صادم ومفاجئ يُغضب مسلمي بريطانيا الراغبين في الحج هذا العام

وطن – كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” بأن المسلمين البريطانيين الذين يعتزمون الحج هذا العام يعيشون حالة من الخوف والقلق، بعد أن فرضت الحكومة السعودية الحجز عبر الإنترنت لمن يرغب في الحج، معبرين عن خشيتهم لخسارة آلاف الجنيهات الإسترلينية بفعل هذا القرار الصادم.

وأكدت “BBC” على ان العديد من مسلمي بريطانيا حجزوا بالفعل للسفر إلى السعودية من خلال منظمي رحلات الحج، مما يعرضهم لخط خسارة الأموال التي دفعوها. كاشفة أنهم دفعوا تكاليف الرحلة التي تراوحت ما بين 6000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 10000 جنيه إسترليني، مشيرة إلى ان العديد منهم قضى سنوات في توفير هذا المبلغ من أجل القيام بها.

قلق بين المتقدمين للحج من خسارة أموالهم

ونقلت “بي بي سي” عن “فاميدا” (اسم مستعار)، قولها إنها تنتظر الذهاب إلى مكة مع أفراد عائلتها الكبيرة منذ عامين، وانها سجلت بالفعل رغبتها في الذهاب للسعودية من خلال وكيل سفريات محلي وكانت متحمسة للغاية لتحقيق ركن مهم من أركان دينها.

وعبرت “فاميدا” عن حزنها العميق عندما علمت أنها وزوجها سيتعين عليهما حجز الزيارة عبر الإنترنت، قائلة: “لقد كان الأمر مزعجا للغاية جعلنا نبكي بالفعل”.

وأكدت “فاميدا” أنها لا تعرف نوع الخدمة التي سيحصلون عليها، وما إذا كان بإمكانهم زيارة جميع المواقع الدينية المقدسة، وكم ستكلف الرحلة، ولمن يمكن أن نقدم شكوى إذا حدث خطأ ما.

وأوضحت أنه على الرغم من مخاوفها، فقد قدمت للحج إلكترونيا ووضعت اسمها وزوجها عبر البوابة الرقمية لتقول إنها تريد أداء فريضة الحج في غضون أسابيع قليلة، لكنها قلقة بشأن الوقت المتاح لها للتحضير لذلك.

وقالت “إذا فكرت في الأمر بشكل عملي، فلن أذهب للحج. لدي أطفال في المدرسة، يذهبون إلى ممارسة كرة القدم، والكريكيت، ودروس تعليم الدين”.

مطالبات بتأجيل نظام الحج الجديد

من جانبها، وجهت رئيسة المجموعة البرلمانية للحج والعمرة في مجلس العموم البريطاني ياسمين قريشي، رسالة إلى وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، تطلب تأجيل العمل بالنظام الجديد حتى العام المقبل.

ووفقا للرسالة التي اطلعت عليها “بي بي سي”، فقد سألت “ياسمين” عما إذا كان سيتم رد الأموال التي حصل عليها مقدمو الخدمات السعوديون، معبرة عن قلقها من أن المسلمين الذين أجلوا رحلة الحج في 2020 يخاطرون بخسائر مالية كبيرة إذا لم يؤدوا الفريضة هذا العام.

وكلاء السفر قلقون من الخسائر

وفي السياق نفسه، عبر كلاء السفر في بريطانيا المتخصصون في تنظيم رحلات الحج، عن قلقهم من القرار لأنهم سيخسرون ماليا.

ووفقا لـ”بي بي سي”، فقد كان من المقرر أن يأخذ محسن شاه، وكيل سفريات في مانشستر، وشريكه في لندن، حوالي 48 حاجا إلى مكة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال:”إنه يتعين على جميع الحجاج الآن إعادة حجز زيارتهم عبر الإنترنت ولا يعرف عدد الذين سيحصلون على تأشيرة سفر بالفعل”.

وكشف “شاه” بأنه تحصل على 9500 جنيه إسترليني مقابل حزمة الحج لكل فرد، وتتضمن إقامة من فئة الخمس نجوم ودفع أموالا للفنادق ومقدمي خدمات النقل في مكة.

وأكد على أن القرار يحملهم خسائر مالية، لأنهم ليسوا متأكدين مما سيحدث وكيف يمكنهم ترتيب ذلك لأن الفنادق تم حجزها وكذلك وسائل النقل”.

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