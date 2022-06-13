فيديو مقزز..مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي ويشربونها أملا في الشفاء من الأمراض

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “مقزز” ويؤكد على انتشار الجهل، لمجموعة من أهالي مدينة “إدكو” التابعة لمحافظة البحيرة في مصر وهو يتبركون بمياه الصرف الصحي، تحت مزاعم أنها تشفي من الأمراض.

ووفقا للفيديو المتداول بكثافة على منصات مواقع التوصل الاجتماعي الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر مجموعة من الرجال والنساء ومعهم أطفالهم وهو يحيطون بـ”بلاعة” صرف صحي في وسط الشارع بعد أن قاموا بإزاحة الغطاء، وبدأوا بغرف المياه منها وغسل أرجلهم بها، تبركا بها.

كما أظهر الفيديو قيام بعض النساء بإجبار اطفالهن على شرب المياه الصادرة من البلاعة، أملا في شفاء أطفالهن.

مقطع متداول حاليا في مصر.

اناس يتباركون بمياة مجارى الصرف الصحي في مصر بحجة أنها تشفى من الامراض..⁉️

لاحول ولاقوة الابالله وأعوذ بالله من الجهل. pic.twitter.com/XVVYCKWBMC — Khalid Ahmed (@freejalkoot3) June 12, 2022

وأوضحت مصورة الفيديو بأن بئر مياه الصرف الصحي مجاورة لأحد المساجد، وأن الأهالي يقدمون إليها وقت صلاة الجمعة يقومون بالتبرك بمياهها أملا في الشفاء من الأمراض الجلدية التي تصيبهم.

وأكدت مصورة الفيديو بأن هذه الظاهرة منتشرة ومتوارثة منذ عشرات السنين.

أوقاف البحيرة تستنكر

ووفقا لموقع “القاهرة24” فقد قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، إن بالوعة الصرف الصحى التي يزعم المواطنون التبرك بها ليست خاصة بالمسجد، لافتا إلى أنه لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد. موضحا أن مياه المساجد يتم تصريفها في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه لا توجد بلاعات صرف صحي داخل حرم المسجد أو في فناءه أو بالقرب منه، وأن ما أثير عن وجود تبرك بمياه الصرف الصحي في هذه المناطق ما هو إلا خرافة. لافتا إلى أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يخص شارع داخل أسواق قديمة بمدينة إدكو.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إلى أن مياه الصرف الصحي تسبب مرض الفشل الكلوي إذا تناولها الإنسان، وتسبب العديد من الأمراض في حالة الغسل بها على أي منطقة في الجسد. مؤكدا أن ما يحدث من التبرك بمياه الصرف الصحي مخالف للشريعة الإسلامية وكل الأديان السماوية.

محافظ البحيرة يوجه بغلق البئر

وفي نفس السياق، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كل الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بئر الصرف الصحي، وتوعية المواطنين.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما؛ عقب رفع تراكمات المياه منه؛ كونة بئر صرف غير رسمي، ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي.