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على طريقة الإحتلال الإسرائيلي.. الهند تهدم منازل مسلمين احتجوا على الإساءة للرسول ﷺ (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هدم منازل المسلمين watanserb.com

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر هدم منازل مسلمين في الهند، شاركوا في احتجاجات مناوئة لحملات الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

بينما بيّنت اللقطات، جرافات دفعت بها السلطات الهندية وهي تنفذ أعمال هدم لعدد من منازل المسلمين، دون أن يبدي السكان الذين بدوا مغلوبين على أمرهم أية مقاومة، خلال أعمال الهدم التي جرت بحماية قوات الشرطة.

في حين أثارت الواقعة غضبا عارما، عبّر عنه نشطاء على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “الواثق بالله الحق”: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب “مسلم”: “لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

بينما غرّد “Abdellatif”: “عشان على الخليج ينبسطوا”.

وذكر “Hosam1946”: “إسرائيل بدفع من أمريكا تعزز قدرات الهنود طبعا لأنهم مخطط لهم بأنهم سيكونون رأس الحربة ضد المسلمين في جميع بقاع الأرض وللأسف دول ما يسمى بالمسلمين يستقدمونهم للعمل لديهم وهذا أيضا اأكيد بتوجيهات من العم سام والعم كوهين”.

في حين تفاعل “Ibrahim Nassir”: “يجب طرد الهنود من جميع الدول العربية ويجب مقاطعة منتجات الهند ويجب مساعدة المسلمين هناك”.

الإساءة الهندية للإسلام والمسلمين

الممارسات الهندية تثير استفزازا عارما بين المسلمين، استكمالًا لحالة الغضب التي أعقبت حملات الإساءة التي تُشن ضد الإسلام وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

حملات الإساءة بدأت بتطاول المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند نافين كومار جيندال، على الرسول قائلا: “أريد أن أسأل أقارب الرسول أن نبيكم يتزوج في سن 53 من طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، عائشة في سن 56 ، تقيم علاقة مع عائشة البالغة من العمر 9 سنوات.. ألا تندرج تلك العلاقة ضمن فئة الاغتصاب ..؟”.

وعلى الرغم من أن الواقعة أثارت غضبا عارما بين المسلمين، إلا أن الجانب الهندي تمادى في إساءاته، وتمادت إلى التحريض على قتل المسلمين وهدم المساجد.

جاء ذلك على لسان الراهبة والناشطة الهندوسية بوجا شكوى باندي، التي كانت قد وصفت يوم الجمعة بأنه “يوم الإرهاب”.

بوجا التي لها سوابق عديدة في كراهية المسلمين، طالبت بمنعهم من أداء صلاة الجمعة. وحرّضت في رسالة أشد تطرفا على هدم المساجد.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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