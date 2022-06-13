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رياضة

سويسرا تدخل تاريخ دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هاريس سيفيرفيتش يسجل أسرع هدف لصالح منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية watanserb.com
مباراة سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2023

وطن – دخل منتخب سويسرا تاريخ منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على منافسه البرتغال بهدف دون رد.

وأفادت شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في أرقام وإحصائيات عالم رياضة كرة القدم، بأن نجم المنتخب السويسري هاريس سيفيرفيتش أول لاعب في المنتخب، يسجل أسرع هدف في الدقيقة الأولى على بداية صافرة انطلاق المباراة أمام البرتغال.

منتخب سويسرا والرقم التاريخي

ووفق الشبكة العالمية، بأن هدف هاريس، لم يسبق لأحد في صفوف منتخب سويسرا أن سجل أسرع هدف في المباراة، بعد ألان سوتر الذي سجل ذلك داخل مرمى لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم عام 1988. أي قبل 34 عاماً من الآن.

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كما ونجح منتخب سويسرا من تحقيق الفوز على البرتغال، بهدف قياسي من توقيع اللاعب هاريس سيفيرفيتش، في الثانية ال55 على بداية المباراة. في منافسات تصفيات دوري الأمم الأوروبية لعام 2023.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لمنتخب البرتغال أمام سويسرا على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت تسديداته إلى 20 تسدسدة واستحواذ على الكرة بنسبة 58%، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز على سويسرا.

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مباراة إسبانيا والتشيك

من جانبه، استفادة منتخب إسبانيا من تعثر البرتغال أمام نظيره سويسرا، بعد تحقيقه الفوز على التشيك بهدفين نظيفين، ليعتلي بذلك صدارة ترتيب مجموعة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وأحرز هدفي إسبانيا كارلوس سولير في الدقيقة ال24، وبابلو ساربيا في الدقيقة ال75 من عمر زمن المباراة.

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ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2023

ويتصدر منتخب إسبانيا صدارة ترتيب مجموعة تصفيات دوري الأمم الأوروبية لعام 2023، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف البرتغال الذي آتى في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

كما وجاء في المركز الثالث منتخب التشيك برصيد 4 نقاط، ويليه سويسرا في أدنى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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المصدروطن + أوبتا + اليوم السابع
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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