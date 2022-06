سويسرا تدخل تاريخ دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال (فيديو)

وطن – دخل منتخب سويسرا تاريخ منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على منافسه البرتغال بهدف دون رد.

وأفادت شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في أرقام وإحصائيات عالم رياضة كرة القدم، بأن نجم المنتخب السويسري هاريس سيفيرفيتش أول لاعب في المنتخب، يسجل أسرع هدف في الدقيقة الأولى على بداية صافرة انطلاق المباراة أمام البرتغال.

ووفق الشبكة العالمية، بأن هدف هاريس، لم يسبق لأحد في صفوف منتخب سويسرا أن سجل أسرع هدف في المباراة، بعد ألان سوتر الذي سجل ذلك داخل مرمى لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم عام 1988. أي قبل 34 عاماً من الآن.

كما ونجح منتخب سويسرا من تحقيق الفوز على البرتغال، بهدف قياسي من توقيع اللاعب هاريس سيفيرفيتش، في الثانية ال55 على بداية المباراة. في منافسات تصفيات دوري الأمم الأوروبية لعام 2023.

RECORD! Haris Seferović's goal against Portugal was timed at 57 seconds, becoming the quickest-ever in the Nations League 👏 #NationsLeague pic.twitter.com/IoFAVLGUQA

وشهدت المباراة التفوق الواضح لمنتخب البرتغال أمام سويسرا على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت تسديداته إلى 20 تسدسدة واستحواذ على الكرة بنسبة 58%، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز على سويسرا.

من جانبه، استفادة منتخب إسبانيا من تعثر البرتغال أمام نظيره سويسرا، بعد تحقيقه الفوز على التشيك بهدفين نظيفين، ليعتلي بذلك صدارة ترتيب مجموعة دوري الأمم الأوروبية 2023.

FULL-TIME! The fourth match in June, the second defeat. Spain won 2:0 this time thanks to goals by Carlos Soler and Pablo Sarabia. #NationsLeague pic.twitter.com/WIeL1SmyGA

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 12, 2022