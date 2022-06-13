سلمان خان يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله المرعبة بسلاح مُعدل! (شاهد)

وطن– ظهر سلمان خان، نجم بوليوود الهندي لأول مرة قبل ساعات، بعد محاولة اغتياله التي نجا منها بأعجوبة.

فرحة مطلقة

وكان سلمان خان يحتفل برفقة عدد من نجوم بوليوود بنجاح فيلم «Vikram» في منزل عضو مجلس الشيوخ الهندي السابق تشيرانجيفي.

ونشر تشيرانجيفي عبر حسابه على تويتر، عدداً من الصور التي ظهر فيها سلمان خان لأول مرة بعد محاولة اغتياله. وعلق: “فرحة مطلقة احتفالا وتكريما لأعز أصدقائي القدامى في منزلي”.

Absolute joy,celebrating & honouring my dearest old friend @ikamalhaasan for the spectacular success of #Vikram along with my dearest Sallu Bhai @BeingSalmanKhan @Dir_Lokesh & team at my home last night.What an intense & thrilling film it is!!Kudos My friend!! More Power to you! pic.twitter.com/0ovPFK20r4 — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 12, 2022

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الهندية أن سلمان خان كان على قائمة اغتيالات رجل عصابات يدعى لورانس بيشنوي. والذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن قتل مغني الراب الهندي سيدهو موس بـ30 طلقة نارية في نهاية مايو الماضي.

سبب التهديد

وتلقى سلمان ووالده تهديداً جاء فيه: “سلمان وسالم خان.. قريبًا جدًا ستقابل مصير سيدهو موس”.

وتم توقيع رسالة التهديد بحرفين «L.B» و«G.B» في إشارة إلى جولدي برار ولورانس بيشنوي (رجال عصابات مشهورين في الهند).

وحول سبب الانتقام والتهديد، فتعود الواقعة لعام 1998، حين كان سلمان خان يصوّر مشاهد فيلمه (Hum Saath Saath Hain) في جودبور.

وقام النجم بعدها برحلة سفاري مع زملائه، واصطاد اثنين من الظباء الهندية، التي تعدّ مقدّسة في مجتمع رجل العصابات بيشنوي.

ومنذ ذلك الوقت، تعالت أصوات قرية كانكاني في جودبور، في ولاية راجتسان؛ لاتخاذ إجراءات صارمة بحق نجم بوليوود.

قناص بسلاح معدل

وتم وضع قناص خارج منزل سلمان أرسله لورانس بسلاح صغير معدل لقتل النجم، في غلاف لعبة هوكي. بحسب ما ذكرت صحيفة Times Now.

وذكرت الصحيفة أن رجل العصابات ورجاله كانوا يتتبعون تحركات سلمان. وأن القناص كان على علم بأن النجم يتجه لركوب الدراجة في الحي، دون أن يكون برفقة حارس شخصي.

لكن خطة اغتيال سلمان خان فشلت، حين تراجع القناص في اللحظة الأخيرة خوفا من القبض عليه. خاصة بعدما وجد عددًا من أفراد الشرطة خارج منزل النجم.

تحقيقات الشرطة

وقال أحد ضباط شرطة مومباي: “لسنا متأكدين من أن رسالة التهديد قد أرسلها رجال العصابات. لا نريد ترك أي احتمال دون استكشاف”. بحسب صحيفة “انديان اكسبرس”.

وأضاف: “أرسلنا فريقًا إلى دلهي لاستجواب بيشنوي المحتجز لدى شرطة دلهي”.

وسجلت شرطة مومباي أقوال سلمان ووالده سالم خان، وعززت الأمن حول منزلهما في ضاحية باندرا.

كما تم التحقيق مع اثنين من حراس سالم خان وأخذ أقوالهما.