سلمان خان يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله المرعبة بسلاح مُعدل! (شاهد)

وطن– ظهر سلمان خان، نجم بوليوود الهندي لأول مرة قبل ساعات، بعد محاولة اغتياله التي نجا منها بأعجوبة.

وكان سلمان خان يحتفل برفقة عدد من نجوم بوليوود بنجاح فيلم «Vikram» في منزل عضو مجلس الشيوخ الهندي السابق تشيرانجيفي.

ونشر تشيرانجيفي عبر حسابه على تويتر، عدداً من الصور التي ظهر فيها سلمان خان لأول مرة بعد محاولة اغتياله. وعلق: “فرحة مطلقة احتفالا وتكريما لأعز أصدقائي القدامى في منزلي”.

Absolute joy,celebrating & honouring my dearest old friend @ikamalhaasan for the spectacular success of #Vikram along with my dearest Sallu Bhai @BeingSalmanKhan @Dir_Lokesh & team at my home last night.What an intense & thrilling film it is!!Kudos My friend!! More Power to you! pic.twitter.com/0ovPFK20r4

