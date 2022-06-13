سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022.. انخفاض كبير

أوطن – شهدت أسعـار الذهب في سلطنة عـمان اليوم، الثلاثاء 14 يونيو 2022، انحفاضًا كبيرًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.60 ريالا للجرام، ما يعادل 58.70 دولارا.

بينما جاء ســعر الذهب عيار 22 عند 20.72 ريال للجرام ما يعادل 53.81 دولار.

وبلغ سعر ذهب عيار 21 بالريال العماني 19.78 ريال بما يعادل 51.37 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.95 ريالا، أي ما يعادل 44.03 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.18 ريال بما يعادل 34.24 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.30 ريال بما يعادل 29.35 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 702.93 ريال بما يعادل 1826 دولار، وسعر الجنيه الذهب 158.22 ريال بما يعادل 410.94 دولار.

أما سعـر كيلو الذهب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22602 ريال بما يعادل 58704 دولارات.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسـعار الذهـب في سلطنة عمان.