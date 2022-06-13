الإثنين, يونيو 13, 2022
الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022.. انخفاض كبير
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022.. انخفاض كبير

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

أوطن – شهدت أسعـار الذهب في سلطنة عـمان اليوم، الثلاثاء 14 يونيو 2022، انحفاضًا كبيرًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.60 ريالا للجرام، ما يعادل 58.70 دولارا.

بينما جاء ســعر الذهب عيار 22 عند 20.72 ريال للجرام ما يعادل 53.81 دولار.

وبلغ سعر ذهب عيار 21 بالريال العماني 19.78 ريال بما يعادل 51.37 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.95 ريالا، أي ما يعادل 44.03 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.18 ريال بما يعادل 34.24 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.30 ريال بما يعادل 29.35 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 702.93 ريال بما يعادل 1826 دولار، وسعر الجنيه الذهب 158.22 ريال بما يعادل 410.94 دولار.

أما سعـر كيلو الذهب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22602 ريال بما يعادل 58704 دولارات.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسـعار الذهـب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 13 يونيو 2022

اقتصاد

هذا ما جاء عن “الريال العماني” في تقرير عن العملات الأقوى بالعالم

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

الهدهد

سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

الهدهد

الملحد علي البخيتي يتطاول على سلطنة عمان وينتقد حكم السلطان هيثم بن طارق!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

الهدهد

الحكم النهائي على متهمين بالتطاول على الذات الإلهية في سلطنة عمان

الهدهد

“الحرية لمريم النعيمي”.. عمانيون يتصدون لوسم نسويّ مدفوع من الخارج ويكشفون نواياه

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

فيديو “خادش” يفجر موجة غضب في سلطنة عمان (شاهد)

اقتصاد

نفط عمان.. خبير يوضح 3 خطوات تركز عليها السلطنة بعد “الاكتشافات الجديدة”

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC