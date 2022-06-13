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“دين أمك”.. قناة تثير غضب المصريين ومطالبات بالقبض على مؤسسها عمرو مصطفى كامل!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
قناة دين أمك watanserb.com

وطن – تسبب رجل الأعمال المصري، ورئيس شركة إنتاج إعلامي، يدعى عمرو مصطفى كامل بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه عن قناة دينية تحمل اسم “دين أمك”.

وكان عمرو مصطفى كامل، قد نشر عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشورا كشف فيه عن قصة القناة قبل أن يقوم بحذفه: “دين أمك.. مشروع قناة دينية على اليوتيوب كنت بحضر له من أكتر من سنة، وبعد ما جهزنا كل حاجة، وأخدنا موافقة يوتيوب، وسجلنا أكتر من 40 حلقة، لخمس برامج، قررت إنها تطلع بس باسم تاني”.

وكشف “كامل” في المنشور عن سبب تغيير الاسم، موضحا ان الأسباب تعود إلى الدكتور الأزهري الذي اعترض على التسمية، وشيخ جليل تعرض للإغماء على حد وصفه، حين عرف باسم القناة، إضافة لشعوره بأن الأمر “مش هيعدي على خير”.

غضب واسع

من جانبهم، عبر الناشطون عن غضبهم من هذا الطرح، ودشنوا وسما بعنوان: “حاسبوا عمرو مصطفى كامل”، متبوعا بآلاف التغريدات المطالبة بمحاسبته، ومساءلته عما نسب إليه من كتابة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، مستنكرين هذه الجرأة على دين الله.

وفي هذا السياق، قال المغرد “محمد أحمد” موجها حديثه لـ”كامل”: “الكلام ده تم انا نفسي اعمل مداخلة و حياة امك لاندمك بس متقفلوش الخط احا بجد ايه ده عايزين تودوا الناس على فين يا عالم قذرة عايزين تزرعوا ايه ف عقول الاجيال الل طالعة هما بايظين اصلا لوحدهم”.

من جانبه، تقدم حساب “عروسة النيل” ببلاغ لوزارة الداخلية قائلا: “الجبان حذف القناة والبوست بلاغ الي السيد النائب العام الي السيد وزير الداخلية نناشد سيادتكم بالقبض علي المدعو / عمرو مصطفي كامل بتهمة التطاول علي الاديان وسبها بغرض التربح والشهرة مرفق لسيادتكم صورة من صفحة القناة واللوجو المسيئ الى الإسلام”.

وقال المغرد “محمود حسابن” مستنكرا ومتعجبا مما يحدث: “أنا مش مستوعب إن الزمن بقى مليان حقارة بالقدر ده والحضيض إللي وصلنا ليه بقى لدرجة إن البرامج الدينية إللي إسمها كان زي ” العلم والإيمان- ونور على نور- والدين المعاملة- وفي رحاب القرآن… يوصل الحال أنه عشان الشهرة والتريند حد يختار إسم قذر كدا”.

وعبر المغرد “سيد محمد” عن غضبه بالقول: “للأسف الشديد ده نتيجة سكوتنا على كل الناس اللى هاجمت ثوابت الدين زى البحيرى وإبراهيم عيسى .. فكمان شجعت الأخرين مثل هذا الشخص”.

وقال “مصطفى أبو سيلية”:”لازم يتحاسب ي اما احنا هنحاسبه”.

من هو عمرو مصطفى كامل؟

عمرو مصطفى هو رئيس مجلس إدارة شركة “آي فرندز سبورت”، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت في 2018، وشغل منصب المدير التنفيذي للشركة نفسها.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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