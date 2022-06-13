“دين أمك”.. قناة تثير غضب المصريين ومطالبات بالقبض على مؤسسها عمرو مصطفى كامل!

وطن – تسبب رجل الأعمال المصري، ورئيس شركة إنتاج إعلامي، يدعى عمرو مصطفى كامل بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه عن قناة دينية تحمل اسم “دين أمك”.

وكان عمرو مصطفى كامل، قد نشر عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشورا كشف فيه عن قصة القناة قبل أن يقوم بحذفه: “دين أمك.. مشروع قناة دينية على اليوتيوب كنت بحضر له من أكتر من سنة، وبعد ما جهزنا كل حاجة، وأخدنا موافقة يوتيوب، وسجلنا أكتر من 40 حلقة، لخمس برامج، قررت إنها تطلع بس باسم تاني”.

وكشف “كامل” في المنشور عن سبب تغيير الاسم، موضحا ان الأسباب تعود إلى الدكتور الأزهري الذي اعترض على التسمية، وشيخ جليل تعرض للإغماء على حد وصفه، حين عرف باسم القناة، إضافة لشعوره بأن الأمر “مش هيعدي على خير”.

غضب واسع

من جانبهم، عبر الناشطون عن غضبهم من هذا الطرح، ودشنوا وسما بعنوان: “حاسبوا عمرو مصطفى كامل”، متبوعا بآلاف التغريدات المطالبة بمحاسبته، ومساءلته عما نسب إليه من كتابة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، مستنكرين هذه الجرأة على دين الله.

وفي هذا السياق، قال المغرد “محمد أحمد” موجها حديثه لـ”كامل”: “الكلام ده تم انا نفسي اعمل مداخلة و حياة امك لاندمك بس متقفلوش الخط احا بجد ايه ده عايزين تودوا الناس على فين يا عالم قذرة عايزين تزرعوا ايه ف عقول الاجيال الل طالعة هما بايظين اصلا لوحدهم”.

#حاسبوا_عمرو_مصطفي_كامل الكلام ده تم انا نفسي اعمل مداخلة و حياة امك لاندمك بس متقفلوش الخط

احا بجد ايه ده عايزين تودوا الناس على فين يا عالم قذرة عايزين تزرعوا ايه ف عقول الاجيال الل طالعة هما بايظين اصلا لوحدهم — ✋🏾 -_- Playmaker ⚽️ (@Muhammed07ahmed) June 12, 2022

من جانبه، تقدم حساب “عروسة النيل” ببلاغ لوزارة الداخلية قائلا: “الجبان حذف القناة والبوست بلاغ الي السيد النائب العام الي السيد وزير الداخلية نناشد سيادتكم بالقبض علي المدعو / عمرو مصطفي كامل بتهمة التطاول علي الاديان وسبها بغرض التربح والشهرة مرفق لسيادتكم صورة من صفحة القناة واللوجو المسيئ الى الإسلام”.

الجبان حذف القناة والبوست بلاغ الي السيد النائب العام

الي السيد وزير الداخلية نناشد سيادتكم بالقبض علي المدعو /

عمرو مصطفي كامل

بتهمة التطاول علي الاديان وسبها بغرض التربح والشهرة مرفق لسيادتكم صورة من صفحة القناة واللوجو المسيئ الي الاسلام #حاسبوا_عمرو_مصطفي_كامل pic.twitter.com/vLuBoOAJnC — 🇪🇬👑عروسة النيل 👑 🇪🇬 (@Arostelnell) June 12, 2022

وقال المغرد “محمود حسابن” مستنكرا ومتعجبا مما يحدث: “أنا مش مستوعب إن الزمن بقى مليان حقارة بالقدر ده والحضيض إللي وصلنا ليه بقى لدرجة إن البرامج الدينية إللي إسمها كان زي ” العلم والإيمان- ونور على نور- والدين المعاملة- وفي رحاب القرآن… يوصل الحال أنه عشان الشهرة والتريند حد يختار إسم قذر كدا”.

أنا مش مستوعب إن الزمن بقى مليان حقارة بالقدر ده والحضيض إللي وصلنا ليه بقى لدرجة إن البرامج الدينية إللي إسمها كان زي " العلم والإيمان- ونور على نور- والدين المعاملة- وفي رحاب القرآن…

يوصل الحال أنه عشان الشهرة والتريند حد يختار إسم قذر كدا #حاسبوا_عمرو_مصطفي_كامل — 𝙼𝙰𝙷𝙼𝙾𝚄𝙳 𝙷𝙰𝚂𝚂𝙰𝙽 (@M_7assan95) June 12, 2022

وعبر المغرد “سيد محمد” عن غضبه بالقول: “للأسف الشديد ده نتيجة سكوتنا على كل الناس اللى هاجمت ثوابت الدين زى البحيرى وإبراهيم عيسى .. فكمان شجعت الأخرين مثل هذا الشخص”.

#حاسبوا_عمرو_مصطفي_كامل للأسف الشديد ده نتيجة سكوتنا على كل الناس اللى هاجمت ثوابت الدين زى البحيرى وإبراهيم عيسى .. فكمان شجعت الأخرين مثل هذا الشخص — said mohamed (@said0104mohamed) June 12, 2022

وقال “مصطفى أبو سيلية”:”لازم يتحاسب ي اما احنا هنحاسبه”.

لازم يتحاسب ي اما احنا هنحاسبه #حاسبوا_عمرو_مصطفي_كامل — Mostafa abo Sliyh (@V52JGc12MWe62E2) June 12, 2022

من هو عمرو مصطفى كامل؟

عمرو مصطفى هو رئيس مجلس إدارة شركة “آي فرندز سبورت”، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت في 2018، وشغل منصب المدير التنفيذي للشركة نفسها.