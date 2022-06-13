حملات سويدية لنشر الحرية الجنسية بين الفتيات العرب تثير غضبا.. ودعوات لتجنب السفر إليها

وطن – يمضي الترويج للجنس في السويد بخطى متسارعة لاستقطاب الشباب والفتيات العرب، وتحريضهم على التمرد على أسرهم وعلى الأعراف الشرقية.

ورصد ناشطون، إطلاق حسابات رسمية في السويد حملات موجهة للفتيات والشباب العرب لنشر الحرية الجنسية بينهم وتحريضهم على التمرد إذا منعتهم الأسرة من مصادقة الجنس الآخر أو ممارسة الفاحشة إلا بعد الزواج.

وخصصت السلطات فرقا متخصصة توجه تلك الرسائل للشباب لتحريضهم على التمرد الجنسي ضد أسرهم.

بعد صدور قانون الشرف الأخير في السويد

حسابات رسمية سويدية تنشر حملات (توعية) للفتيات والشباب العرب تحرضهم على التمرد إذا منعتهم الأسرة من مصادقة الجنس الآخر أو ممارسة الفاحشة إلا بعد الزواج! pic.twitter.com/RCVq9oxABq — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) June 12, 2022

الحملات السويدية تعني إتاحة المجال أمام الشاب أو الفتاة لممارسة الجنس خارج حدود الزواج، وإذا ما اعترضت الأسرة يبلغ الشاب أو الفتاة السلطات.

دعوات التحريض السويدية أثارت غضبا عارما بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “محمد”: “لا عذر لمن يبقى بينهم.. من استطاع السفر للسويد يستطيع السفر لغيرها”.

لا عذر لمن يبقى بينهم

من استطاع السفر للسويد

يستطيع السفر لغيرها — محمد (@mhmd80891411) June 12, 2022

وكتب “Yousef” منتقدا: “تكتبي عقد ويكون لكي حقوق محفوظة عند الرجل قبل ممارسة الجنس معه؟ “لا لا لا هذا مرفوض تماماً وهو ظلم لك ولحريتك يا فتاة””.

وأضاف: “تتعرفي على شخص ويلعب بمشاعرك ويمارس الجنس معك مجاناً ويرميكِ عندما يملّ ويذهب لغيرك؟ “نعم نعم هذه حريتك ولن نسمح لأحد أن يحميكي من هذا العبث، لابد لجسدك بالرخص”.

تكتبي عقد ويكون لكي حقوق محفوظة عند الرجل قبل ممارسة الجنس معه؟ "لا لا لا هذا مرفوض تماماً وهو ظلم لك ولحريتك يا فتاة" تتعرفي على شخص ويلعب بمشاعرك ويمارس الجنس معك مجاناً ويرميكِ عندما يملّ ويذهب لغيرك؟ "نعم نعم هذه حريتك ولن نسمح لأحد أن يحميكي من هذا العبث، لابد لجسدك بالرخص" — Yousef (@yosef_tweet) June 12, 2022

وكتب حساب باسم “star”: “على المسلمين المتضررين عدم البقاء في مثل هذه البلدان والبحث عن بديل”.

[ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ]

على المسلمين المتضررين عدم البقاء في مثل هذه البلدان والبحث عن بديل . — ✨Star✨ (@B266Lolo) June 13, 2022

وكتبت “أم صلاح الدين”: “يجب عليهم الفرار بدينهم وأولادهم قبل فوات الأوان”.

يجب عليهم الفرار بدينهم وأولادهم قبل فوات الأوان — أم صلاح الدين (@pilgramagedream) June 13, 2022

وغرّد “Mohamed Izamire”: “بعد كل هذا هل بقي من عذر للمسلمين في البقاء في هذا البلد”.

بعد كل هذا هل بقي من عذر للمسلمين في البقاء في هذا البلد — Mohamed Izamire (@MIzamire) June 13, 2022

وكانت بلديات سويدية، قد أجرت مؤخرا استطلاعات رأي عن عذرية الفتيات من فئات المهاجرين، لرصد مدى انتشار ثقافة الشرف في المدارس والمجتمع السويدي.

وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث الفتيات في الصف التاسع المدرسي في البلدين يعشن مع توجهات عائلية تفرض عليهم واجب المحافظة على العذرية حتى زواج الفتيات.

وردت السلطات على ذلك بوضع خطة لمعالجة ما قالت إنه “الاضطهاد المرتبط بالشرف”، وأعلنت تنظيم دورات توجيهية لنشر حقوق الفتيات في المجتمع السويدي من حيث حرية الجنس والاختيار.