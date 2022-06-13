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التخثر مرض صامت يمكن أن يكون قاتلاً ولا يزال السبب الثالث للوفاة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
التخثر مرض صامت watanserb.com
التخثر مرض صامت

وطن-التخثر مرض صامت. فإذا كانت الجلطة حميدة في البداية، يمكن أن تصبح قاتلة في مراحل متقدمة.

من المهم معرفة أن الجلطة في الأساس جلطة دموية، يحدث تكوينها في وعاء دموي أو في الوريد أو في الشريان. هناك نوعان من الخثار، لكنهما الاثنين تعلقان بحدوث تجلط وريدي، يُسمى أيضًا التهاب الوريد، وهو الأكثر شيوعًا في فرنسا.

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ما هو الخثار الوريدي؟

في فرنسا، يقع ما يقارب من 50000 أو حتى 100000 شخص ضحية للخثار الوريدي كل عام. يمكن أن يحدث الأخير إما في الوريد السطحي على سطح الجلد أو في الوريد العميق داخل الجسم، بحسب ما نشرته مجلة ” إيل إيتي أو بيب” الفرنسية.

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ووفقا لما ترجمته “وطن”، عندما يحدث التخثر، لا يعود الدم يدور بشكل طبيعي ويزداد ضغط الدم. لاحظ أن هذه الزيادة قد تدفع الجلطة للانفصال عن الجدار الوريدي وأيضًا للخروج من مجرى الدم. وفي حالة دخوله إلى الشريان الرئوي، يمكن أن نشهد انسدادًا رئويًا والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على وجه الخصوص.

نتيجة لذلك، من المهم للغاية التصرف بسرعة بمجرد ظهور الخثار الوريدي. غالبًا ما يتجلى في الألم في الساق، ولكن أيضًا من خلال تكوين الوذمة. وهو عبارة عن انتفاخ من ربلة الساق حتى الفخذ مصحوبًا بإحساس بالألم.

-إذا كانت الجلطة حميدة في البداية، يمكن أن تصبح قاتلة في مراحل متقدمة
-إذا كانت الجلطة حميدة في البداية، يمكن أن تصبح قاتلة في مراحل متقدمة

مخاطر تجلط الدم الوريدي

اعلم أن أي شيء يمكن أن يغير تخثر الدم وكذلك الدورة الدموية الوريدية، وهذا يمكن أن يكون مصدرًا لعوامل الخطر للتخثر الوريدي، التي من بينها القصور الوريدي والذي يتم تحديده من خلال وجود الدوالي والذي يسبب أيضًا تباطؤ التدفق الوريدي.

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علاوة على ذلك، يمكن أن يكون تعديل معاملات التخثر أيضًا أحد عوامل الخطر. فأثناء الحمل على سبيل المثال، يظهر التهاب الوريد عند النساء الحوامل تحت تأثير الهرمونات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة سببًا في الإصابة بالخثار الوريدي.

من هذه الحقيقة، يمكن استنتاج أن المرضى في المستشفى يمكن أن يكونوا ضحايا إذا استمرت إقامتهم في المستشفى لفترة طويلة.

وبصرف النظر عن كل هذه العوامل، فإن زيادة الوزن والعمر والتدخين وكذلك استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين يمكن أن تنتج أيضًا  تجلط الدم الوريدي. ناهيك عن أن الرحلات بالسيارة أو الطائرة التي تزيد عن 8 ساعات يمكن أن تكون أيضًا عامل خطر للإصابة بالتهاب الوريد.

ماذا عن الجلطة الشريانية؟

على الرغم من أن تجلط الدم الشرياني ليس شائعًا مثل الوريد في فرنسا، إلا أنه لا يزال من الضروري معرفة المزيد. في الواقع، يمكن أن يصبح الخثار الشرياني أكثر خطورة مما تعتقد إذا كان الشريان المعني هو الوحيد الذي يزود منطقة معينة.

  الجلطة في الأساس جلطة دموية، يحدث تكوينها في وعاء دموي أو في الوريد أو في الشريان.
الجلطة في الأساس جلطة دموية، يحدث تكوينها في وعاء دموي أو في الوريد أو في الشريان.

عوامل الخطر يمكن أن تظهر بشكل تدريجي، مثل لويحات تصلب الشرايين 2. لاحظ أن هذا الأخير مرتبط بالشيخوخة والتدخين وفرط كوليسترول الدم ونمط الحياة المستقرة وزيادة الوزن وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج تجلط الشرايين أيضًا عن أمراض القلب التي لم يتم علاجها بشكل صحيح. لاحظ أن تكوين جلطة في الشريان يمكن أن يكون سبب السكتة الدماغية أو حادث الأوعية الدموية الدماغية. كما تعتبر حوادث الأوعية الدموية في الأطراف السفلية والأمعاء من بين مضاعفات تجلط الدم الشرياني.

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تظهر أعراض هذا الأخير على النحو التالي:

أخيرًا، إذا كانت الجلطة في شريان بالأطراف السفلية أو هناك نقص تروية حاد في الطرف السفلي، فإن الأعراض تظهر على شكل ألم شديد وشحوب وبرودة أو حتى اختفاء النبض في الساق.

المصدرإيل إيتي أون بيب-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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