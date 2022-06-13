التخثر مرض صامت يمكن أن يكون قاتلاً ولا يزال السبب الثالث للوفاة

وطن-التخثر مرض صامت. فإذا كانت الجلطة حميدة في البداية، يمكن أن تصبح قاتلة في مراحل متقدمة.

من المهم معرفة أن الجلطة في الأساس جلطة دموية، يحدث تكوينها في وعاء دموي أو في الوريد أو في الشريان. هناك نوعان من الخثار، لكنهما الاثنين تعلقان بحدوث تجلط وريدي، يُسمى أيضًا التهاب الوريد، وهو الأكثر شيوعًا في فرنسا.

ما هو الخثار الوريدي؟

في فرنسا، يقع ما يقارب من 50000 أو حتى 100000 شخص ضحية للخثار الوريدي كل عام. يمكن أن يحدث الأخير إما في الوريد السطحي على سطح الجلد أو في الوريد العميق داخل الجسم، بحسب ما نشرته مجلة ” إيل إيتي أو بيب” الفرنسية.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، عندما يحدث التخثر، لا يعود الدم يدور بشكل طبيعي ويزداد ضغط الدم. لاحظ أن هذه الزيادة قد تدفع الجلطة للانفصال عن الجدار الوريدي وأيضًا للخروج من مجرى الدم. وفي حالة دخوله إلى الشريان الرئوي، يمكن أن نشهد انسدادًا رئويًا والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على وجه الخصوص.

نتيجة لذلك، من المهم للغاية التصرف بسرعة بمجرد ظهور الخثار الوريدي. غالبًا ما يتجلى في الألم في الساق، ولكن أيضًا من خلال تكوين الوذمة. وهو عبارة عن انتفاخ من ربلة الساق حتى الفخذ مصحوبًا بإحساس بالألم.

مخاطر تجلط الدم الوريدي

اعلم أن أي شيء يمكن أن يغير تخثر الدم وكذلك الدورة الدموية الوريدية، وهذا يمكن أن يكون مصدرًا لعوامل الخطر للتخثر الوريدي، التي من بينها القصور الوريدي والذي يتم تحديده من خلال وجود الدوالي والذي يسبب أيضًا تباطؤ التدفق الوريدي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون تعديل معاملات التخثر أيضًا أحد عوامل الخطر. فأثناء الحمل على سبيل المثال، يظهر التهاب الوريد عند النساء الحوامل تحت تأثير الهرمونات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة سببًا في الإصابة بالخثار الوريدي.

من هذه الحقيقة، يمكن استنتاج أن المرضى في المستشفى يمكن أن يكونوا ضحايا إذا استمرت إقامتهم في المستشفى لفترة طويلة.

وبصرف النظر عن كل هذه العوامل، فإن زيادة الوزن والعمر والتدخين وكذلك استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين يمكن أن تنتج أيضًا تجلط الدم الوريدي. ناهيك عن أن الرحلات بالسيارة أو الطائرة التي تزيد عن 8 ساعات يمكن أن تكون أيضًا عامل خطر للإصابة بالتهاب الوريد.

ماذا عن الجلطة الشريانية؟

على الرغم من أن تجلط الدم الشرياني ليس شائعًا مثل الوريد في فرنسا، إلا أنه لا يزال من الضروري معرفة المزيد. في الواقع، يمكن أن يصبح الخثار الشرياني أكثر خطورة مما تعتقد إذا كان الشريان المعني هو الوحيد الذي يزود منطقة معينة.

عوامل الخطر يمكن أن تظهر بشكل تدريجي، مثل لويحات تصلب الشرايين 2. لاحظ أن هذا الأخير مرتبط بالشيخوخة والتدخين وفرط كوليسترول الدم ونمط الحياة المستقرة وزيادة الوزن وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج تجلط الشرايين أيضًا عن أمراض القلب التي لم يتم علاجها بشكل صحيح. لاحظ أن تكوين جلطة في الشريان يمكن أن يكون سبب السكتة الدماغية أو حادث الأوعية الدموية الدماغية. كما تعتبر حوادث الأوعية الدموية في الأطراف السفلية والأمعاء من بين مضاعفات تجلط الدم الشرياني.

تظهر أعراض هذا الأخير على النحو التالي:

إذا كانت الجلطة في الشريان الدماغي، فمن الواضح أن هذا يسبب أعراض السكتة الدماغية اعتمادًا على الشريان المصاب.

إذا كانت الجلطة في الشريان التاجي، فإننا نتحدث عن أعراض احتشاء عضلة القلب.

إذا لوحظ أن الجلطة حدثت دون انسداد الشرايين التي تغذي الجهاز الهضمي أو إقفار المساريق، فيمكن للمرء أن يشعر بألم شديد في البطن. ويمكن ملاحظة أن هذا النموذج مرئي أيضًا في حالة الخثار الوريدي.

أخيرًا، إذا كانت الجلطة في شريان بالأطراف السفلية أو هناك نقص تروية حاد في الطرف السفلي، فإن الأعراض تظهر على شكل ألم شديد وشحوب وبرودة أو حتى اختفاء النبض في الساق.