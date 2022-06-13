اكتشف لماذا يجب ألا تقبل أطفالك على الفم، وفقًا لعلماء النفس

وطن-إن الأطفال من أنقى الكائنات في العالم. لا يمكننا منع أنفسنا من منحهم المودة والعاطفة من خلال الإيماءات الجسدية مثل العناق أو المداعبات أو حتى القبلات الصغيرة. ومع ذلك فإن تقبيلهم على شفاههم مسألة لا يجمع عليها الأطباء.

وعلى الرغم من أن البعض يجدون أنه من الطبيعي أن يقبل الآباء أطفالهم، إلا أن هناك أيضًا من يعتقد عكس ذلك.

فهل هناك مخاطر لتقبيل الأطفال على الفم؟ هذا سؤال نطرحه معظمنا على أنفسنا وعلى علماء النفس.

تنقسم الآراء بين علماء النفس

بحسب مجلة “إيل إيتي أون بيب” الفرنسية، تنقسم الآراء بين علماء النفس، فعلى سبيل المثال تعتقد الدكتورة شارلوت ريزنيك، أن القليل من القبلات العاطفية من الوالدين يمكن أن تزعزع استقرار الأطفال الصغار. كما زعمت من خلال عمود كتبته على موقع Mirror UK البريطاني، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات “على دراية بحياتهم الجنسية”، ما يعني أن القبلات على الشفاه المتبادلة مع والديهم يمكن أن “تخلق روابط عاطفية مربكة”.

من جانبه، يتبنى الطبيب النفسي الفرنسي للأطفال، ستيفان كليرجي، ذات الرأي مع شارلوت ريزنيك. وبالفعل قال خلال ظهوره على موجات إذاعة RTL إن “التقبيل على الفم يبقى تصرفا يميز العشاق”.

بعض علماء النفس مع تقبيل الأطفال على شفاههم

بينما لا يبدو أن شارلوت ريزنيك وستيفان كليرجي ملتزمتان بتقبيل الأطفال على الإطلاق، فإن علماء نفس آخرين يجدون أنها لفتة طبيعية.

هذا هو الحال بشكل خاص مع عالمة النفس البريطانية، هيذر إيرفين راندل، التي قالت خلال مقابلة في إحدى وسائل الإعلام الأسترالية إن التقبيل لفتة طبيعية على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، بحسب ما ترجمته “وطن”.

وتقول “إنها ليس إيماءة تتعلق بالجنس فحسب”، والدليل على ذلك أننا لا نتردد في تقبيل أطفالنا في الأماكن العامة، حسب قولها.

بالنسبة إلى هيذر إيرفين-راندل، تظل موافقة الأطفال الصغار هي الأهم بغض النظر عن السبب.

في الحقيقة هذه المسألة لا تُثار بين علماء النفس فحسب؛ بل على الإنترنت أيضاً، يتم الحديث عن هذا الموضوع كثيرًا لأن البعض لا يرى مانعا في تقبيل طفله على شفاهه والبعض الآخر يرفض هذا الأمر.

في ذات السياق، احتل ديفيد بيكهام عناوين الصحف أكثر من مرة لنفس السبب. ففي كانون الثاني (يناير) 2022، على سبيل المثال، قبّل لاعب كرة القدم السابق ابنته الصغرى على فمها وانتشرت الصورة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في ذلك اليوم، أراد زوج فيكتوريا بيكهام بهذه الصورة مشاركة هذه اللحظة الجميلة مع مشتركيه. لكن في المقابل لم يستطع بعض مستخدمي الإنترنت إلا إدانة فعلته. وهكذا باتت صورة الأب وابنته وهما يقبلان بعضهما البعض على الفم صادمة بالنسبة لمجموعة من الناس.

في الواقع ، يعتقد بعض مستخدمي الإنترنت أن هاربر قد كبرت بالفعل وينبغي ألا يستمر والدها في تقبيلها على فمها. حتى أن هناك من نصح ديفيد بإظهار حبه لابنته الصغرى من خلال القبلات على الجبهة أو على الخد، ولكن ليس على الشفاه. فهذا “غير مقبول” على حد قوله.

لحسن الحظ، كان ديفيد بيكهام لا يزال قادرًا على الاعتماد على دعم مستخدمي الإنترنت الآخرين الذين لم يترددوا في الدفاع عن الأشقر الوسيم. من جهة أخرى، يمكن للمرء أن يقرأ في التعليقات على المنشور “أنها قبلة عادية ليس لها أي شيء رومانسي أو غير ذلك”.

علاوة على ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها ديفيد بيكهام الجدل لنفس السبب. لقد رأيناه بالفعل يقبل ابنته على الإنترنت، وفي الأماكن العامة أيضا.

وفي مقابلة بتاريخ 2017، زعم أنها طريقته في إثبات عاطفته تجاه أطفاله. وكما كشف ليس هاربر فقط هو الذي يقبله ولكن أبنائه أيضًا. تذكر أن لاعب كرة القدم السابق كان لديه أربعة أطفال من فيكتوريا بيكهام: بروكلين وروميو وكروز وهاربر.