إنجي خوري في مخيمات النازحين شمال سوريا.. ماذا تفعل هناك؟ (فيديو)

وطن– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لمشهورة السوشيال ميديا السورية انجي خوري. داخل أحد مخيمات اللاجئين شمال سوريا فيما عدد من الأطفال يدعون لها.

“فرحتيلنا الولاد”

وظهر في الفيديو الذي تابعته “وطن”، شخص بين جمع من الأطفال وسط أحد المخيمات وهو يقول متحدثاً عن انجي دون أن تبدو في اليفديو: “الله يوفقك ويجعلها بميزان حسناتك”.

وأضاف: “فرحتيلنا هالولاد”. ثم التفت إلى الأطفال طالباً منهم أن يشكروها فيما يسمع صوت انجي وهي تقول “ميرسي”.

وتابعت: “هذا المخيم الثالث”. ويعود الشخص ذاته ليقول للأطفال “قولولها يعطيكي العافية يا انجي”.

إنجي في اربيل

وظهرت انجي خوري، واسمها الحقيقي “نجوى خليق الله” في شباط الماضي، وهي توزع الطعام على أبناء أحد مخيمات اللجوء في اربيل بإقليم كردستان العراق.

وتم طردها من عدة بلدان عربية ومنها لبنان والعراق والإمارات العربية المتحدة بسب فيديو هاتها الفاضحة.

سفيرة للشباب العربي

وشغلت المشهورة الاستعراضية التي تعيش في ماليزيا حالياً مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بإطلالاتها الجريئة ولباسها الفاضح.

والمفارقة أن مؤسسة تطلق على نفسها اسم اتحاد الشباب العربي، منحها صفة سفيرة للشباب العربي في مجال الفن والإبداع هذا العام 2022.

الدنيا صارت بالمقلوب

ولقي فيديو “إنجي” “الخيري” الكثير من التعليقات على “فيسبوك”. حيث علقت Reem KH بنبرة استغراب “الخطير بالموضوع إنو عندها ميزان حسنات”.

فيما عقب “همام العمير”: “سبحان الله الدنيا صارت بالمقلوب”.

وقال “مهند السيد” بنبرة ساخرة :”بكرة ام الميش بتغار منها وبتدعم اللاجئين اللي بلبنان بلدها العريق بلد النظارات”.

ودافع عبد الله يوسف عن خطوة إنجي في إسعاد أطفال المخيمات في الوقت الذي تركهم فيه أبناء جلدتهم من اللئام –حسب وصفه- في بؤسهم ومأساتهم ومعاناتهم.