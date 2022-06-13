الرئيسيةحياتناإنجي خوري في مخيمات النازحين شمال سوريا.. ماذا تفعل هناك؟ (فيديو)
حياتنا

إنجي خوري في مخيمات النازحين شمال سوريا.. ماذا تفعل هناك؟ (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إنجي خوري في مخيمات النازحين شمال سوريا.. ماذا تفعل هناك؟ (فيديو) watanserb.com
إنجي خوري

وطن– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لمشهورة السوشيال ميديا السورية انجي خوري. داخل أحد مخيمات اللاجئين شمال سوريا فيما عدد من الأطفال يدعون لها.

“فرحتيلنا الولاد”

وظهر في الفيديو الذي تابعته “وطن”، شخص بين جمع من الأطفال وسط أحد المخيمات وهو يقول متحدثاً عن انجي دون أن تبدو في اليفديو: “الله يوفقك ويجعلها بميزان حسناتك”.

وأضاف: “فرحتيلنا هالولاد”. ثم التفت إلى الأطفال  طالباً منهم أن يشكروها فيما يسمع صوت انجي وهي تقول “ميرسي”.

وتابعت: “هذا المخيم الثالث”. ويعود الشخص ذاته ليقول للأطفال “قولولها يعطيكي العافية يا انجي”.

إنجي في اربيل

وظهرت انجي خوري، واسمها الحقيقي “نجوى خليق الله” في شباط الماضي، وهي توزع الطعام على أبناء أحد مخيمات اللجوء في اربيل بإقليم كردستان العراق.

وتم طردها من عدة بلدان عربية ومنها لبنان والعراق والإمارات العربية المتحدة بسب فيديو هاتها الفاضحة.

سفيرة للشباب العربي

وشغلت المشهورة الاستعراضية التي تعيش في ماليزيا حالياً مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بإطلالاتها الجريئة ولباسها الفاضح.

والمفارقة أن مؤسسة تطلق على نفسها اسم اتحاد الشباب العربي، منحها صفة سفيرة للشباب العربي في مجال الفن والإبداع هذا العام 2022.

الدنيا صارت بالمقلوب

ولقي فيديو “إنجي” “الخيري” الكثير من التعليقات على “فيسبوك”. حيث علقت Reem KH بنبرة استغراب “الخطير بالموضوع إنو عندها ميزان حسنات”.

فيما عقب “همام العمير”: “سبحان الله الدنيا صارت بالمقلوب”.

وقال “مهند السيد” بنبرة ساخرة :”بكرة ام الميش بتغار منها وبتدعم اللاجئين اللي بلبنان بلدها العريق بلد النظارات”.

ودافع عبد الله يوسف عن خطوة إنجي في إسعاد أطفال المخيمات في الوقت الذي تركهم فيه أبناء جلدتهم من اللئام –حسب وصفه- في بؤسهم ومأساتهم ومعاناتهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

إنجي خوري تفاجئ الجميع بما فعلته في كوالالمبور.. هل تحاول التخفي؟ (شاهد)

حياتنا

إنجي خوري بروب الاستحمام فقط مع عبارات عميقة عن النضج!

حياتنا

إنجي خوري تُصر على الزواج من أدهم نابلسي وتستشهد بآية قرآنية!

حياتنا

إنجي خوري تطلب من أدهم نابلسي أن يتزوجها وتعده بهذا الأمر فور موافقته! (فيديو)

حياتنا

إنجي خوري تتجاوز المحظور بإطلالتها.. نسقت القميص الرسمي مع ملابس داخلية (شاهد)

حياتنا

إنجي خوري تنافس ميا خليفة ولا يغطي جسدها سوى ورقتي شجر!

حياتنا

تسريب صورة إنجي خوري مع قصي خولي تثير جنونها وهكذا ردت!

حياتنا

إنجي خوري تنشر صوراً نادرة من مراهقتها قبل التجميل وتبكي بحرقة!

حياتنا

إنجي خوري تتخلى عن شعرها الأسود وهكذا بدت بالأشقر! (فيديو)

حياتنا

إنجي خوري في مستشفى الأمراض النفسية بعد تعذيبها بالكهرباء 9 أيام.. معلومات صادمة لأول مرة!

حياتنا

بعد زواجها من رجل دين.. إنجي خوري عارية الصدر تماماً!

حياتنا

إنجي خوري شبه عارية في المسبح! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا