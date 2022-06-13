أمبر هيرد تكسر صمتها وأول ظهور في مقابلة تلفزيونية بعد الحكم

وطن– وصفت الممثلة الأميركية أمبر هيرد، طليقها الفنان جوني ديب، بأنه “ممثل رائع”، خلال أول مقابلة تلفزيونية لها عقب الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي.

أول ظهور لأمبر هيرد في مقابلة تلفزيونية

وأجرت قناة “إم بي سي نيوز NBC News”، حوارا مصورا مع أمبر هيرد، سيذاع لاحقا، كشفت فيه الفنانة الأمريكية معلومات وكواليس جديدة بشأن علاقتها مع ديب.

وضمن تصريحاتها للقناة الأمريكية قالت “هيرد”، إنها لا تستطيع إلقاء اللوم على قرار هيئة المحلفين في قضية التشهير الذي صدر ضدها.

وتحدثت أمبر هيرد في أول مقابلة لها منذ صدور الحكم ضدها، وكشفت أنها لا “تلوم” هيئة المحلفين لانحيازها إلى جانب زوجها السابق جوني ديب.

وجاء ذلك وفق بعض اللقطات المعروضة من مقابلة هيرد مع “سافانا جوثري”، في برنامج “TODAY” على شبكة “إن بي سي” والتي ستذاع كاملة لاحقا.

وفي حديثها عن حكم هيئة المحلفين، قالت هيرد: “أنا لا ألومهم”.

وتابعت متحدثة عن جوني ديب: “أنا أتفهم بالفعل ذلك إنه شخصية محبوبة ويشعر الناس أنهم يعرفونه، إنه ممثل رائع”.

ووصفت أمبر هيرد جنون وسائل التواصل الاجتماعي المحيط بقضيتها بأنه “غير عادل” حيث بدت الغالبية الساحقة من المنشورات على TikTok و Twitter لصالح ديب خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

وحصل هاشتاغ “Justice for Amber Heard” على TikTok على 27 مليون مشاهدة، بينما حصد هاشتاج واحد لـ Depp على مليار مشاهدة.

وقالت أمبر هيرد ايضا:”لا يهمني ما يفكر فيه الجمهور بشأني أو الأحكام التي يريد أن يصدرها بشأن ما حدث في خصوصية منزلي وفي زواجي، خلف الأبواب المغلقة.”

مضيفة:”لا أعتقد أن الشخص العادي يجب أن يعرف هذه الأشياء.”

وقالت: “لذلك أنا لا أخذ هذه الأمور على وسائل التواصل على محمل شخصي”.

كما عبرت هيرد في المقابلة عن انزعاجها من التغطية الإعلامية، خاصة على مواقع التواصل ووصفتها بأنها لم تكن “عادلة”.

وقالت: “حتى لو كنت تعتقد أنني أكذب، لا تستطيع أن تنظر في عيني وتخبرني أنه كان هناك تمثيل عادل. لا يمكنك إخباري أنك تعتقد أن هذا كان منصفا”.

أزمة جوني ديب وأمبر هيرد

وكانت المحكمة قد حكمت لصالح النجم العالمي جوني ديب، في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وتوصلت هيئة محلفين مؤلفة من7 أعضاء، إلى حكم نهائي بشأن قضية جوني وآمبر.

ورفع جوني ديب، دعوى قضائية ضد طليقته للحصول على تعويضات قدرها 50 مليون دولار.

وذلك بسبب مقال افتتاحي للرأي نُشر عام 2018 في صحيفة “واشنطن بوست“، قالت فيه “هيرد” إنها أصبحت “شخصية عامة تمثل المعنفين من أزواجهم”.

وخلصت الهيئة في حكمها الصادر بعد مداولات استغرقت 13 ساعة داخل محكمة “فيرفاكس”، إلى قرار نهائي بفوز جوني ديب وإدانة آمبر هيرد بتهمة التشهير.

وحُكم بـ 15 مليون دولار لصالح جوني ديب في القضية التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد.