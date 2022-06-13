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أحدث التطورات بشأن المفقودين في البحر بسلطنة عمان قرب سواحل الأشخرة

بواسطة
باسل النجار
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حادث فقد صيادين عمانيين watanserb.com
حادث فقد صيادين عمانيين

وطن- في متابعة لأحدث التطورات بحادث فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة الذي شغل الرأي العام العماني، أصدر سلاح الجو السلطاني بيانا في هذا الشأن.

وبحسب ما رصدت (وطن) قال سلاح الجو السلطاني العماني، إنه قام، الاثنين، بمهمة بحث جديدة عن المفقودين في عرض البحر.

وأوضح في بيانه أنه ساهم بتسيير إحدى طائرات الاستطلاع البحري للقيام بمهمة البحث عن مفقودين على متن قارب صيد عماني في المنطقة البحرية شمال شرق نيابة الأشخرة.

إلا أن البيان أكد كذلك في خبر محزن أنه لم يتم العثور على المفقودين في المنطقة المذكورة حتى حينه.

ويتصدر وسم بعنوان “انقذوا المفقودين”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

وذلك دعما لجهود البحث عن صيادين مفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة منذ نحو 5 أيام.

وعبر نشطاء عن تضامنهم الكامل مع أسر المفقودين، وحثوا السلطات على تكيف البحث لأجل سرعة العثور عليهم وعودتهم لذويهم.

وعبر الوسم قال الكاتب حمد الصواعي:”جهود جبارة من القوات المسلحة حيث وضعت كافة طاقاتها وأمكانياتها في البحث عن المفقودين.”

وتابع:”وكذلك جهود كبيرة من قبل الأهالي وهم في تزايد مستمر بحالة
تكاتف وتعاضد كملحمة في العطاء في البحث عن المفقودين، ومازال البحث مستمر ولعل وعسى يكون بالقريب العاجل لنفرح معاً معهم”

وكانت شرطة عمان السلطانية أكدت صباح، الاثنين، أن الجهود مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل.

كما تتم عملية البحث أيضا بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف ومجموعة من المواطنين.

ويشار إلى أن هذا الحادث المفجع، يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أيام، والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

وكان العمانيون فجعوا قبل أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه.

سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

مصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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