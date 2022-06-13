أحدث التطورات بشأن المفقودين في البحر بسلطنة عمان قرب سواحل الأشخرة

وطن- في متابعة لأحدث التطورات بحادث فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة الذي شغل الرأي العام العماني، أصدر سلاح الجو السلطاني بيانا في هذا الشأن.

وبحسب ما رصدت (وطن) قال سلاح الجو السلطاني العماني، إنه قام، الاثنين، بمهمة بحث جديدة عن المفقودين في عرض البحر.

#سلاح_الجو_السلطاني_العُماني يقوم بمهمة بحث عن مفقودين في عرض البحر . pic.twitter.com/F4j7e9D4jr — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) June 13, 2022

وأوضح في بيانه أنه ساهم بتسيير إحدى طائرات الاستطلاع البحري للقيام بمهمة البحث عن مفقودين على متن قارب صيد عماني في المنطقة البحرية شمال شرق نيابة الأشخرة.

إلا أن البيان أكد كذلك في خبر محزن أنه لم يتم العثور على المفقودين في المنطقة المذكورة حتى حينه.

ويتصدر وسم بعنوان “انقذوا المفقودين”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

#انقذوا_المفقودين اللهم فرحة تعم #الاشخرة وأهلها

نحن في اليوم الخامس على فقدانهم والأمل والثقة بالله العزيز الكريم البحث متواصل من مصيرة الى قريات جزاهم الله خير وصلو اهل المسطحات حتى ٢٠٠ ميل واكثر ولا جديد حتى الان اللهم بشرى طيبة في الساعات القادمة باذن الله 🤲🏻 pic.twitter.com/zTVsk79Ewg — بحــــر العرب ⚓️ (@8_12mo) June 13, 2022

وذلك دعما لجهود البحث عن صيادين مفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة منذ نحو 5 أيام.

وعبر نشطاء عن تضامنهم الكامل مع أسر المفقودين، وحثوا السلطات على تكيف البحث لأجل سرعة العثور عليهم وعودتهم لذويهم.

مع شروق شمس هذا اليوم انطلق حملة البحث عن #مفقودين_الاشخرة

دعواتكم #انقذوا_المفقودين pic.twitter.com/M5o3Zdm0iR — سلمان الفارسي SALMAN ALFARSI🇴🇲 (@s_h_alfarsi) June 13, 2022

وعبر الوسم قال الكاتب حمد الصواعي:”جهود جبارة من القوات المسلحة حيث وضعت كافة طاقاتها وأمكانياتها في البحث عن المفقودين.”

وتابع:”وكذلك جهود كبيرة من قبل الأهالي وهم في تزايد مستمر بحالة

تكاتف وتعاضد كملحمة في العطاء في البحث عن المفقودين، ومازال البحث مستمر ولعل وعسى يكون بالقريب العاجل لنفرح معاً معهم”

#انقذوا_المفقودين جهود جبارة من القوات المسلحة حيث وضعت كافة طاقاتها وأمكانياتها

في البحث عن المفقودين، وكذلك جهود كبيرة

من قبل الأهالي وهم في تزايد مستمر بحالة

تكاتف وتعاضد كملحمة في العطاء في البحث

عن المفقودين، ومازال البحث مستمر ولعل وعسى يكون بالقريب العاجل لنفرح معاً معهم — حمد الصواعي (@Hsawaei) June 13, 2022

وكانت شرطة عمان السلطانية أكدت صباح، الاثنين، أن الجهود مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل.

كما تتم عملية البحث أيضا بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف ومجموعة من المواطنين.

جهود مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف ومجموعة من المواطنين.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/kT3UjVW4MT — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 13, 2022

ويشار إلى أن هذا الحادث المفجع، يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أيام، والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

ساهم فريق همسة خير للأعمال الخيرية بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال لعملية البحث عن إخواننا المفقودين في البحر.

ونسأل الله العظيم جلَّت قدرته أن يردهم لأهليهم سالمين غانمين.#أنقذوا_المفقودين pic.twitter.com/mAnkogJrRs — منبر الأشخرة (@manbr_alashkhra) June 12, 2022

وكان العمانيون فجعوا قبل أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه.