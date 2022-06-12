واقي ذكري في آلة ثلج.. منظفو فنادق يكشفون عن سلوكيات مخيفة قام بها النزلاء

وطن -على موقع “Reddit“، تحدث كل من مدبرات الفندق وموظفي تسجيل الوصول وعمال النظافة عن أكثر السلوكيات المخيفة التي عاشوها خلال ساعات عملهم والتي قام بها الضيوف في الفنادق.

واقي ذكري في آلة ثلج

في هذا السياق، كتب أحد الموظفين:”كنت أعمل في فندق به آلات ثلج في كل طابق. ولم تكن الآلات الموجودة في فندقنا من النوع الذي تضغط فيه على الزر لتخرج مكعبات الثلج. بدلاً من ذلك، يجب أن تفتح الصندوق لتخرج مكعبات الثلج منه.”

وأضاف “كل شهر تقريبا، يعمل منظفي الفنادق على تنظيف الآلة. وفي أحد الأشهر، وجدنا واقيًا ذكريًا مستعملًا بداخلها.”

بينما قال موظف آخر: “عملت في فندق، وفي أحد الأيام فقد أحد الضيوف أعصابه بعد أن ذهب إلى غرفته ووجد على سريره زوجًا متسخًا من الملابس الداخلية للرجال. ولقد طردوا مدبرة المنزل بعد هذه الحادثة”.

لكن صحيفة ميرور البريطانية قالت إن هذه لم تكن أسوأ السلوكيات الوحيدة التي رصدها موضفو الفنادق لدى الضيوف.

فتيات تغوطن في جميع أنحاء الغرفة

فقد قال موظف آخر يعمل في مكتب الاستقبال: “تشاركت ثلاث فتيات غرفة واحدة وقد كن في حالة سكر. في صباح اليوم التالي، سرعن في المغادرة دون التوجه لتناول الافطار.”

وأضاف” تبين لاحقََا قد تغوطن في جميع أنحاء الغرفة.”

وتابع بالقول “لقد قمنا بوضع أسمائهن في القائمة السوداء وأرسلنا بطاقات هوياتهن إلى فنادق أخرى وأخبرناهم بما حدث. حتى يكونوا على علم بالحادثة إذا ما دخلت الفتيات أي فندق.”

وفي سياق آخر، تحدث مشرف في فندق خمس نجوم عن أسوأ شيء رآه في غرفة الفندق.

حيث قال “ذات صباح، كنت متواجدا في منطقة الاستقبال، كان الضيوف يغادرون بأعداد كبيرة.”

غرفة مبعثرة

وأضاف “فجأة، لوحت لي إحدى موظفات الاستقبال بيدها عندما كان زوجان ضيفان يسجلان المغادرة، أعتقد أنهما أيرلنديان، تتراوح أعمارهما بين 24 و 26 عامًا، وهما زوجان عاديان تمامًا.”

وتابع بالقول “وقد قالت لي ان طاقم التنظيف يريد مني التوجه الى غرفة الزوجين، وعندما صعدت إلى هناك، كانت الغرفة مخربة ولو كان هناك بعض بقع الدم حولها، كان من الممكن أن تبدو وكأنها مشهد لجريمة قتل وحشية.”

وقد قال كذلك “كان الكرسي مكسورا فضلا عن التلفزيون وقد كانت الوسائد والشراشف مبعثرة في كل مكان.”

وأضاف “كان حوض الاستحمام مسدودًا كما كانت الأرضية مبللة بالكامل.”