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ناشطة كويتية شهيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفضح ما حدث معها في قصر العدل (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ناشطة كويتية شهيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفضح ما حدث معها في قصر العدل (فيديو) watanserb.com
عبلة مرزوق سندريلا المرقاب

وطن– أثارت الناشطة الكويتية الشهيرة عبلة المرزوق، المعروفة بـ”سندريلا المرقاب” جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما قامت بتوثيق ما حدث معها في قصر العدل بالبلاد، خاصة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كأني كرتونة

ووثقت عبلة المرزوق، لحظة وضعها في العربة التي يتم نقل الكراتين والملفات بها، بدلاً من إحضار كرسي متحرك لها.

وتقول المرزوق بالفيديو: “إلى أعداء المعاقين، ما عندهم كراسي متحركة، حاطيني في عربة نقل الملفات كأني كرتونة”.

ويطلب من يرافق المرزوق، منها أن تصمت، لتقول له: “ما ني ساكتة”.

“كسروا خشوم بالقانون”

وبعد تفاعل كبير مع الفيديو، عادت عبلة لتوثق قيام وزارة العدل بوضع كراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت “سندريلا المرقاب” فيديو جديد، وقالت: “عقب ما فضحتهم أمس عشان حاطيني بعربة الملفات، ألحين جابوا عربات لكبار السن والمعاقين”.

وأضافت: “خذوا حقكم وكسروا خشوم بالقانون”.

وأشاد الكويتيون بتصرف مواطنتهم الشهيرة “سندريلا المرقاب”، كما شكروا سرعة استجابة وزارة العدل لها.

من هي عبلة المرزوق؟

وعبلة المرزوق، هي طبيبة متقاعدة، كنتيتها “أم صباح”، وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذاع صيت سندريلا المرقاب حين انتشر فيديو لها، أعلنت خلاله حبها للشعب والوطن السعودي. وولاءها للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وانتشرت مقاطع فيديو ومقابلات صحفية، تظهر فيها المرزوق وهي تتحدث عن شدة حبها للمملكة التي تعتبرها وطنها الثاني.

وذكر ناشطون أن عبلة المرزوق، هي والدة الشيخ صباح سعود الصباح. وهي دكتورة خريجة بريطانيا تخصص جراحة وعناية مركزة. وأنها تعرضت للأذى الكبير خلال غزو العراق للكويت. وهي أول كويتية تحصل على رخصة قيادة عامة للشاحنات والكرفانات وأول سباحة للمسافات الطويلة.

ولكن لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات.

وزارة الأشغال

وسبق أن دشن نشطاء تويتر وسم يحمل اسم  الدكتورة عبلة المرزوق سندريلا المرقاب. وذلك بعد انتقادها وزارة الاشغال التي لم تتدارك مستوي هطول الأمطار والسيول. مما أدي لحدوث حالة شلل تام في الطرق والأنفاق.

وظهرت أم صباح حينها وهي تتحدث عن الفساد وسط دعم العديد من المواطنين ومطالبات بتعيينها وزيرة.

بينما هاجمها آخرون واتهموها بالإساءة للدولة التي تعمل جاهدة علي توفير سبل الحياة المرفهة للمواطن الكويتي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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