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ميسي من عالم كرة القدم إلى عالم التمثيل (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تمثيل ليونيل ميسي في مسلسل كوميدي watanserb.com
تمثيل ليونيل ميسي في مسلسل كوميدي

وطن – أظهر عدد من اللقطات ومقاطع الفيديو للمسلسل الأرجنتيني المدون باسم “الحماة”، مشاركة جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، كضيف شرف في المسلسل الكوميدي، المقرر خروجه إلى العلن مطلع العام المقبل.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيشارك كضيف شرف في المسلسل الأرجنتيني المدون باسم “الحماة”، أو ” لوس بروتيكتوريس”.

تمثيل ميسي

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” قصة المسلسل الكوميدي، تدور أحداثها حول 3 وكلاء أعمال في عالم كرة القدم، يمرون بأزمة مالية، يقررون الاتحاد مع بعضهم البعض رغم العداوة بينهم. من أجل تجنب الإفلاس”.

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كما واستكملت، ” ليونيل ميسي سيشارك في مشهد على أنه نجم كبير، يتقاتلون للحصول عليه”. وقد نشرت العديد من اللقطات الكوميدية لمسلسل، على الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر مشاركة ميسي في هذا المسلسل.

المسلسل الكوميدي

وتابعت، ” المشهد الذي سيظهر به ميسي، سيكون وهو يلتقي مع الوكلاء في غرفة فندق فخمة، كما ويتضمن العديد من المشاهد الكوميدية بينه وبين رجال الأعمال الثلاثة”.

وحظيّ المسلسل الكوميدي الشعبية الواسعة في أرجاء بلاده الأرجنتين، مجرد الإعلان عنه، كما وظهور ميسي في عدد من اللقطات داخل المسلسل. ومن المرجح أن ينال الأسهم العالية في نسبة المشاهدة من قبل الجماهير داخل وخارج بلاده.

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كما وختمت الصحيفة، ” سيظهر المسلسل الكوميدي للموسم الجديد لهذا المسلسل، مطلع العام المقبل”.

منتخب الأرجنتين

وتوج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ميسي مؤخراً، بلقب كأس فيناليسيما 2022 مع منتخب الأرجنتين، بعد الفوز على إيطاليا “الأزرق” بثلاثية نظيفة دون رد.

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ويعد منتخب الأرجنتين إلى جانب البرازيل، أكثر المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم 2022 قطر، وفق الاستطلاعات والإحصائيات على صعيد سلسلة الانتصارات والأرقام الإيجابية لكلا المنتخبين في عالم الكرة المستديرة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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