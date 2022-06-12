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حياتنا

مصر.. سائق توكتوك يزعم أنه “المهدي المنتظر” ويروي تفاصيل نزول الوحي عليه! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مصر.. سائق توكتوك يدعي أنه
ظهر السائق الشاب وهو يمتطي حصاناً أبيض

وطن– ألقت الجهات الأمنية في مصر، القبض على سائق “توكتوك”، ادعى أنه المهدي المنتظر، وأن الوحي نزل عليه قبل أسبوع.

حصان أبيض

وظهر السائق الشاب بفيديو متداول عبر مواقع التواصل، وهو يمتطي حصاناً أبيض، وعرف بنفسه أن اسمه وائل محمد، وعمره 34 عاماً.

وادعى وائل أنه المهدي المنتظر، وأن الوحي نزل عليه منذ أسبوع.

وبعد تداول الفيديو، أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، إرسال المقطع إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه.

اضطرابات نفسية وعصبية

وفي وقت لاحق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابساته وتمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”، فقد تبين أن الشاب مقيم في الجيزة، وتم استدعائه وشقيقه بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وخلال التحقيقات، أكد شقيق السائق إن الأخير يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية. وقدم بعض الشهادات المرضية التي تؤكد صحة ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قررت جهات التحقيق عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته الصحية.

مهدي آخر من القاهرة

وفي سياق مشابه، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدمن في منطقة عين شمس، ادعى أنه المهدي المنتظر.

حيث تم تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على “فيسبوك”، يدعي صاحبه أنه المهدي المنتظر، والإسقاط على رموز الدولة ومؤسساتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد هوية الشخص المذكور. وتبين أنه مقيم في دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

مواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو.

وبمواجهته تبين أنه يهذي بكلمات غير مترابطة، وبسؤال والدته التي تقيم معه بنفس المكان، أفادت بأن نجلها يعانى من اضطرابات نفسية وعقلية. وذلك لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة.

وأكدت والدة المتهم أنه سبق وأن عرضته على العديد من أطباء الطب النفسي. وتم التحفظ عليه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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