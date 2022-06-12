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محمد الضيف .. كتائب القسام تعرض مشاهد نادرة لقائد أركانها (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد الضيف watanserb.com
قائد أركان كتائب عز الدين القسام محمد الضيف

وطن – بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لقطات وُصفت بأنها نادرة، لقائد أركان الكتائب محمد الضيف.

ويعود تاريخ هذه اللقطات إلى عام 2006، وذلك عندما ظهر القائد العسكري القسامي في مقابلة عبر قناة “الجزيرة“، وذلك خلال برنامج “في ضيافة البندقية“.

يأتي هذا فيما بثت القسام، فيلم “روح في جسدين” الذي يروي سيرة الشهيدين القائدين حازم الخطيب وظافر الشوا، اللذين ارتقيا خلال معركة سيف القدس.

وتناول الفيلم قصة بطولات الشهيدين القسامين، في تطوير الطائرات المسيّرة وشبكة اتصالات المقاومة، وكيف أنهما كانا يحظيان بثقة كبيرة لدى القائد الضيف.

وعرض الفيلم لقطات للشهيد الخطيب وهو يفكك بقايا معدات وحدة سيرت متكال الصهيونية التي كشفتها المقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس عام 2018.

وكانت تلك المنظومة تستهدف اختراق منظومة الاتصالات في كتائب القسام.

الشهيدان البطلان كان لهما دور كبير أيضًا في عملية السهم الثاقب شرقي غزة ضد جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، وكان ذلك عام 2004.

وأثارت اللقطات التي عرضت كتائب عز الدين القسام حماسة المتابعين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “سامي الشاعر”: “نموذج مهندسي كتائب القسام الذين سطروا صفحات عز مشرقة في مسيرة تحرير فلسطين وأعلوا هامات أمتنا العربية والإسلامية ومن بينهم المهندسين الشهيدين حازم الخطيب و ظافر الشوا يجب أن تصبح نماذج مكررة ومطورة بين شباب الأمة”.

وكتب “Abed alrhman”: “وحدها الأيام ستكشف ما صنعته أيادي هؤلاء الرجال وما قدموه للقضية الفلسطينية وتحرير الأرض”.

وغرّد “Mahmoud Ali”: “لله ذركم يا أبناء القسام، لله ذركم يا أهل غزة، لله ذركم يا أيها الأبطال الذين جدتم بدمائكم وعقولكم وأفكاركم وأوقاتكم وأنفسكم رخيصة لله ولتحرير المسجد الأقصى.. والله إنكم لنعم النافعون بعلمهم دينهم.. نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحد”.

وذكر “Mohammed Ahmed”: “نعم الصحبة صحكبتما ونعم الأخوة أخوتكما ونعم الرباط رباطكما.. هذا هو الحب الذي يكون من أجل الله وهذه الصحبة التي تكون سبباً في نيل رضى الله.. هنيئاً لمن آتاه الله عقلاً ويسّر له بأن يستخدمه في رفعة دينه وإعلاء رايته”.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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