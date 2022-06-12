مباراة الجزائر وإيران الودية (بث مباشر)

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم الجزائرية في أرجاء المعمورة، مباراة الجزائر وإيران الودية، الخميس، في إطار استعدادات الأخير للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب “جاسم بن حمد” في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقي والآسيوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. عند الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً. كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة العاشرة مساءً.

|📅🌏مباراة دولية ودية اليوم الأحد 📺ستنقل مباشرة على قناة الكاس one المفتوحة |

|⚽ منتخب الجزائر VS منتخب إيران |

|⏰الساعة ٠٩:٠٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة |

|📍🏟️ستلعب على إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة | pic.twitter.com/7Q70yjiyMY — Waleed Ahmed (@Waleed6060600) June 12, 2022

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بث مباراة الجزائر وإيران الودية

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في أنحاء دول العالم، روابط بث مباراة الجزائر وإيران الودية، ضمن استعدادات لمونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامته في دولة قطر مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، على النحو الآتي:

معلق مباراة الجزائر وإيران

وستبث أحداث المباراة منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أمام نظيره إيران الودية، عبر شبكة قنوات “Alkass Sports” الرياضية القطرية، المعلق التونسي هيكل الصغير.

نلتقي الليلة إن شاء الله في التعليق على المباراة الدولية الودية بين المنتخبين الجزائري و الإيراني pic.twitter.com/y8fQ9HSvMC — هيكل الصغير (@heykelsghaier1) June 12, 2022

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تشكيلة منتخب الجزائر

وسيقحم المدرب جمال بلماضي بالعديد من اللاعبين الجدد في التشكيلة الأساسية، لمواجهة نظيره منتخب إيران، حيث سيكون في حراسة المرمى أنطوني ماندريا.

بينما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، محمد أمين توغاي، أحمد توبة، يانيس حماش، حكيم زدادكة، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من:هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، عبد القهار قادري، آدم زرقان.

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كما وفي مركز هجوم الفريق، سيعتمد المدرب على الثلاثي، بلال عمراني، رياض بن عياد، بلال إبراهيمي، محمد الأمين عمورة.

وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز النظيف في مباراة الأخيرة، أمام تنزانيا بهدفين نظيفين دون رد. ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويحافظ محاربو الصحراء على صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين.

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