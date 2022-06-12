الأحد, يونيو 12, 2022
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رياضة

مباراة الجزائر وإيران الودية (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة الجزائر وإيران الودية watanserb.com
بث مباراة الجزائر وإيران الودية

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم الجزائرية في أرجاء المعمورة، مباراة الجزائر وإيران الودية، الخميس، في إطار استعدادات الأخير للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب “جاسم بن حمد” في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقي والآسيوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. عند الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً. كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة العاشرة مساءً.

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بث مباراة الجزائر وإيران الودية  

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في أنحاء دول العالم، روابط بث مباراة الجزائر وإيران الودية، ضمن استعدادات لمونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامته في دولة قطر مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة ( اضغط هنا) 

معلق مباراة الجزائر وإيران

وستبث أحداث المباراة منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أمام نظيره إيران الودية، عبر شبكة قنوات “Alkass Sports” الرياضية القطرية، المعلق التونسي هيكل الصغير.

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تشكيلة منتخب الجزائر  

وسيقحم المدرب جمال بلماضي بالعديد من اللاعبين الجدد في التشكيلة الأساسية، لمواجهة نظيره منتخب إيران، حيث سيكون في حراسة المرمى أنطوني ماندريا.

بينما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، محمد أمين توغاي، أحمد توبة، يانيس حماش، حكيم زدادكة، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من:هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، عبد القهار قادري، آدم زرقان.

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كما وفي مركز هجوم الفريق، سيعتمد المدرب على الثلاثي، بلال عمراني، رياض بن عياد، بلال إبراهيمي، محمد الأمين عمورة.

وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز النظيف في مباراة الأخيرة، أمام تنزانيا بهدفين نظيفين دون رد. ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويحافظ  محاربو الصحراء على صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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