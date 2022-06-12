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ماذا يحدث لك إذا كنت تستهلك الكثير من الليمون؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
عصير الليمون مفيد watanserb.com
عصير الليمون مفيد

وطن-يعتبر الليمون من أكثر الأطعمة الصحية الموجودة نظرًا لقيمته الغذائية الكبيرة. وهو عنصر غذائي غني بفيتامينات ب وج  وكذلك البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والألياف. فضلا عن أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومدر للبول، لذلك فهو يساعد على تطهير الدم والقضاء على احتباس السوائل.

لن ترمي قشور الليمون بعد هذا الخبر

لهذا يجب أن لا ننسى أنه يقوي جهاز المناعة وينظم درجة الحموضة.لكن كما يحدث مع بقية الأطعمة  فإن تناول الكثير من الليمون ليس فكرة جيدة.

مخاطر تناول الكثير من الليمون

مثل جميع ثمار الحمضيات، يعتبر الليمون مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامين C، الذي يحيد أضرار الجذور الحرة ويمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، وفقا لما أوردته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

ماذا يحدث عند شرب القهوة بالليمون؟!

كما أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تبلغ الجرعة الموصى بها من فيتامين سي 90 ملليجرامًا للرجال و 75 ملليجرامًا يوميًا للنساء. ماذا يحدث إذا كان تناول فيتامين سي أعلى بكثير من هذه القيم بسبب الاستهلاك المفرط للليمون؟

الليمون يحتوي على منافع غذائية مهمة للغاية
الليمون يحتوي على منافع غذائية مهمة للغاية

قد تظهر اضطرابات معدية معوية مختلفة، مثل تقلصات البطن والإسهال. على المدى الطويل  يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز ظهور مرض النقرس، بحسب ما ترجمته “وطن”.

علاوة على ذلك، لا تنس أن الليمون من الأطعمة الحمضية، لذا فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تهيج المريء. كمت يعتبر مزيج حامض الاسكوربيك وحمض الستريك في هذه الفاكهة سامًا بكميات عالية جدًا.

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عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، فإن تناول الكثير من الليمون يمكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان لأنه مادة كاشطة للغاية؛ حيث يسبب استهلاكه المفرط المطول بالأسنان بضعف الأسنان وتآكلها.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لدراسة أجراها خبراء من جامعة بورتو أليجر ، فإن استهلاك أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من الليمون يمكن أن يتسبب في ظهور أو تفاقم نوبات الصداع النصفي.

فوائد الليمون
فوائد الليمون

يُذكر أنه منذ القرن السابع عشر تم استخدام الليمون لتنقية الدم والجهاز الهضمي. فضلا عن أن الأطباء ينصحون بتناول ليمونة واحدة على الأكثر يوميًا لتجنب أي مشاكل صحية.

هذا ما يحدث عند تناول كوب القهوة بعد إضافة بضع قطرات من الليمون إليه!

وختاما لتحسين عملية الهضم، من الأفضل شربه على شكل عصير. بهذه الطريقة يعتبر علاج طبيعي 100٪ لتحسين التخلص من السموم من الجسم والهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحة الليمون تساعد في تقليل القلق والتوتر مع زيادة الطاقة.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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