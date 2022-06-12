ماذا يحدث لك إذا كنت تستهلك الكثير من الليمون؟

وطن-يعتبر الليمون من أكثر الأطعمة الصحية الموجودة نظرًا لقيمته الغذائية الكبيرة. وهو عنصر غذائي غني بفيتامينات ب وج وكذلك البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والألياف. فضلا عن أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومدر للبول، لذلك فهو يساعد على تطهير الدم والقضاء على احتباس السوائل.

لهذا يجب أن لا ننسى أنه يقوي جهاز المناعة وينظم درجة الحموضة.لكن كما يحدث مع بقية الأطعمة فإن تناول الكثير من الليمون ليس فكرة جيدة.

مخاطر تناول الكثير من الليمون

مثل جميع ثمار الحمضيات، يعتبر الليمون مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامين C، الذي يحيد أضرار الجذور الحرة ويمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، وفقا لما أوردته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

كما أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تبلغ الجرعة الموصى بها من فيتامين سي 90 ملليجرامًا للرجال و 75 ملليجرامًا يوميًا للنساء. ماذا يحدث إذا كان تناول فيتامين سي أعلى بكثير من هذه القيم بسبب الاستهلاك المفرط للليمون؟

قد تظهر اضطرابات معدية معوية مختلفة، مثل تقلصات البطن والإسهال. على المدى الطويل يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز ظهور مرض النقرس، بحسب ما ترجمته “وطن”.

علاوة على ذلك، لا تنس أن الليمون من الأطعمة الحمضية، لذا فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تهيج المريء. كمت يعتبر مزيج حامض الاسكوربيك وحمض الستريك في هذه الفاكهة سامًا بكميات عالية جدًا.

عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، فإن تناول الكثير من الليمون يمكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان لأنه مادة كاشطة للغاية؛ حيث يسبب استهلاكه المفرط المطول بالأسنان بضعف الأسنان وتآكلها.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لدراسة أجراها خبراء من جامعة بورتو أليجر ، فإن استهلاك أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من الليمون يمكن أن يتسبب في ظهور أو تفاقم نوبات الصداع النصفي.

يُذكر أنه منذ القرن السابع عشر تم استخدام الليمون لتنقية الدم والجهاز الهضمي. فضلا عن أن الأطباء ينصحون بتناول ليمونة واحدة على الأكثر يوميًا لتجنب أي مشاكل صحية.

وختاما لتحسين عملية الهضم، من الأفضل شربه على شكل عصير. بهذه الطريقة يعتبر علاج طبيعي 100٪ لتحسين التخلص من السموم من الجسم والهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحة الليمون تساعد في تقليل القلق والتوتر مع زيادة الطاقة.