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قطر للطاقة توقع اتفاقا جديدا بشأن أكبر مشروع في العالم للغاز الطبيعي المسال

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
قطر للطاقة اتفاق شراكة توتال إنرجي watanserb.com
اتفاق شراكة بين قطر للطاقة و شركة توتال إنرجي

وطن – وقعت شركة “قطر للطاقة“، الأحد، اتفاق شراكة جديد مع شركة “توتال إنرجي“، لتوسعة “نورث فيلد إيست” أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بحسب “رويترز” إنه سيتم الإعلان عن المزيد من الشركاء في الأيام المقبلة.

ويقول التقرير الذي ترجمته (وطن)، إن الدولة الخليجية دخلت في شراكة مع شركات طاقة عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من توسعة مشروع “نورثفيلد” بحوالي 30 مليار دولار.

وقال سعد الكعبي، وزير الدولة القطري للطاقة، إن عملية اختيار الشركاء قد اكتملت ويمكن الإعلان عن التوقيعات اللاحقة في نهاية الأسبوع المقبل.

من جانبه قال “باتريك بوياني” الرئيس التنفيذي لشركة “TotalEnergies”، إنه لن يكون لدى أي شركة حصة أكبر من “TotalEnergies.

موضحا أن الشركة تمتلك 25٪ من إجمالي الأعمال في مشروع North Field East.

مشروع North Field East

وتتضمن خطة توسعة حقل الشمال 6 خطوط للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

وقدمت شركة النفط الكبرى عرضًا لشراء 4 خطوط لتوسعة حقل الشمال الشرقي.

وسيكون الخطان الآخران جزءًا من المرحلة الثانية، لـ North Field South.

وقال الكعبي إن حصة TotalEnergies تمنحها 6 في المائة من مجموع القطارات الأربعة.

قطر أكبر مصدر للغاز

كما ستشارك عدة شركات منها شركتي إكسون موبيل وتوتال، وكذلك شل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وإيني، في توسعة حقل الشمال.

مما سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وسيساعد أيضا في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا، حيث تبحث القارة عن بدائل للغاز الروسي، حسبما قال أشخاص على دراية بالموضوع، بحسب “رويترز”.

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المصدررويترز
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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