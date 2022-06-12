فيروس بورنا القاتل.. كيف تحمي نفسك منه؟

وطن -يعد فيروس بورنا، الذي يُعرف أيضا باسم مرض الحصان الحزين، العامل المسبّب للأمراض العصبية المركزية التي تظهر في العديد من أنواع الحيوانات، بما في ذلك الخيول والأغنام والثدييات الأخرى، ويُعرف بأنه مرض حيواني منذ أكثر من 250 عامًا.

عندما ينتقل الفيروس إلى البشر، يمكن أن يؤدي إلى التهاب حاد في الدماغ، حسب موقع california18.

توجد المناطق – التي أصبح فيها الفيروس بالفعل وبائيًا بشكل أساسي – في شرق ألمانيا خاصة في مقاطعة بافاريا وتورينغن وساكسونيا أنهالت.

وأمراض فيروس بورنا في البشر على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أنها تؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبََا.

الأعراض

يعاني المصابون في البداية من الصداع والحمى والشعور بالضيق العام.

تأتي الأعراض العصبية لاحقًا، مثل المشكلات السلوكية واضطرابات النطق والتوازن وفي غضون أيام أو أسابيع قليلة يشعر المصاب بالغيبوية.

لا يوجد حاليًا علاج لعدوى فيروس بورنا. وإلى حتى الآن، يتكون العلاج من تدابير داعمة مع رعاية طبية مكثفة.

فيروس بورنا: كيف ينتقل إلى الإنسان؟

تظهر الأبحاث الحالية أن انتقال فيروس بورنا ( BoDV-1 ) إلى البشر نادر جدًا.

في المتوسط، تبلغ ألمانيا عن أقل من عشر حالات كل عام.

خطر الإصابة منخفض، ومع ذلك، لا يوجد تطعيم ضد هذا الفيروس. لا يمكن تقليل خطر الإصابة بالعدوى إلا عن طريق تجنب ملامسة حيوان الزباب وفضلاته.

كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق عضات الفئران، أو من خلال ملامسة إفرازات ملوثة.

ما الذي يمكن فعله بشكل وقائي ضد فيروس بورنا؟

يحب حيوان الزباب أن يتغذى على الحشرات الموجودة في أكوام السماد ويحب أيضًا طعام الحيوانات الأليفة.

ومع ذلك، لا ينبغي الاحتفاظ بالزباب كحيوان أليف وفي هذا السياق، حذر معهد روبرت كوخ بالقول “لا تلمس حيوان الزباب بيديك و إذا كان عليك التخلص من زباب ميت، فيجب عليك ارتداء قفازات مطاطية، وإذا أمكن، قناع غبار ناعم (مثل KN95، المصنوع من قماش ألياف غير منسوج).”

قبل التخلص من الزبابات الميتة و / أو فضلاتها، يوصي معهد روبرت كوخ بالتخلص من مواد التنظيف والتخلص من الزبابة الميتة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. ثم يجب أن تغسل نفسك على الفور وتضع الملابس في الغسالة.

ما هي المستجدات الاخيرة حول الفيروس؟

من أجل جمع مزيد من المعلومات حول مرض بورنا لدى البشر، تم إنشاء شبكتي بحث على مدار السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، يشارك معهد فريدريش لوفلر ومعهد برنارد نوخت ومعهد روبرت كوخ وجامعة ريغنسبورغ في جمعيات البحث لفهم أكثر حول هذا الفيروس .