طارق طياح وشادي كريدي.. اللحظات الأخيرة في حياتهما وثوان ما قبل الكارثة (فيديو)

وطن– راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق اللحظات الأخيرة في حياة رجل الأعمال اللبناني طارق طياح، قبل سقوط مروحية كان يستقلها رفقة آخرين في إيطاليا برحلة عمل.

آخر فيديو لطارق طياح

الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا ورصدته (وطن)، وثقه طارق طياح بنفسه حيث كان يصور بهاتفه المشهد من السماء عبر زجاج المروحية، ولا يدري أنها اللحظات الأخيرة بحياته.

شاهد .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطيار اللبناني طارق طياح قبل سقوط مروحيته في #إيطاليا#الحدث pic.twitter.com/SFYLIFieiU — ا لـحـدث (@AlHadath) June 12, 2022

وبعدها سقطت الطائرة بسبب الطقس السيء الذي تعرضت له، وأعلن السلطات الإيطالية عن مقتل جميع الركاب.

وكان على متنها طارق طياح وشادي كريدي، إضافة إلى 4 أتراك والطيار الإيطالي.

ويشار إلى أن طارق طياح وشادي كريدي، أصبحا حديث المواقع في العالم العربي، بعد مصرعهما في الكارثة الجوية بإيطاليا.

١/٢ شو صعبة علينا يا طارق وشادي نصدّق إنو خسرناكن. كيف بدنا نصدّق وإنتو كنتو رمز للحياة والاندفاع والقيادة الخادمة وقدوة بالأخلاق وروح الجماعة والتفاني بالعمل. كل فرد من عيلة اندفكو موجوع ومصدوم على هالخسارة.#طارق_طياح#شادي_كريدي pic.twitter.com/xzsGgx5Xdh — Neemat Frem (@neematfrem) June 12, 2022

وعبر وسمي “طارق طياح” و”شادي كريدي”، دون آلاف النشطاء حول العالم تغريدات تضامنية مع أسر الضحايا في الحادث الأليم.

وفي هذا السياق كتبت “Nadine Welson Njeim”:”طارق طياح وشادي كريدي جمعتوا اللبنانيين بقلب مجروح و غصة كبيرة.”

وتابعت:”تأملنا ولو ١٪ إنو ترجعولنا بس أحبائكم بالسما اشتاقولكن أكتر. الله والمحبين يكون مع عائلاتكم.”

#طارق_طياح و #شادي_كريدي جمعتوا اللبنانيين بقلب مجروح و غصة كبيرة.

تأملنا ولو ١٪ إنو ترجعولنا بس أحبائكم بالسما اشتاقولكن أكتر.

الله و المحبين يكون مع عائلاتكم. — Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) June 11, 2022

من جانبها نشرت “Lana Medawar” صورة للضحايا وعلقت بقولها:”ما في عقل بيقدر يستوعب كيف أوقات الحياة بتختار ناس معينين لتمارس فيهم أقسى أشكال المأساة.”

وتابعت:”شاديكريدي من سنة توفى اخوه، وطارقطياح من سنتين توفت زوجته بانفجار بيروت.. الله يرحم ضحايا الطائرة الايطالية ويصبر اطفالهم وعائلاتهم واحبابهم.. لبنان كلو حزين .”

ما في عقل بيقدر يستوعب كيف اوقات الحياة بتختار ناس معينين لتمارس فيهم اقسى اشكال المأساة.#شادي_كريدي من سنة توفى اخوه، و #طارق_طياح من سنتين توفت زوجته بانفجار #بيروت

الله يرحم ضحايا الطائرة الايطالية ويصبر اطفالهم وعائلاتهم واحبابهم.#لبنان كلو حزين . pic.twitter.com/Z6Zb2fxyIx — Lana Medawar (@MedawarLana) June 11, 2022

كارن البستاني غردت متضامنة:”ما في كلام يعبر عن مأساة عائلتين تضاف على المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني يوميا. الله يكون بعون ابنة طارق طياح التي أصبحت يتيمة الابوين بعد وفاة امها هالة في انفجار مرفأ بيروت.”

مضيفة:”وفي عون ام وزوجة واولاد شادي كريدي، الموت حق ولكن ما اصعبه عندما يكون صاخب.”

طارق طياح وشادي كريدي

ويشار إلى أن رجل الأعمال اللبناني طارق طياح من مواليد 1962، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، ويتولّى مسؤوليّة إدارة المشتريات التقنيّة العامة لمجموعة “اندفكو” منذ العام 2020.

أما شادي كريدي فهو من مواليد 1975 وانضم لـ”اندفكو” عام 2005 ويحمل شهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعات باريس.

وانقطع الاتصال بالمواطنين اللبنانيين، الخميس، بعد إقلاع طائرة مروحية كانت تقلهما في رحلة عمل من مطار “تينيغانو” في إيطاليا لزيارة مصنع في “مودانا” إثر انتهاء مشاركتهما في معرض دوليّ سنويّ للصناعات الورقية في منطقة لوكا.

وبعد ذلك بدأت أعمال البحث عند تسجيل غياب المروحيّة من على شاشات الرادار في منطقة نائية.

وفي تحول مفاجئ لوضع الطقس سقطت الطائرة في حادث مروع فجع الجميع وأعلن عن وفاة جميع الركاب.