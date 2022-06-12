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طارق طياح وشادي كريدي.. اللحظات الأخيرة في حياتهما وثوان ما قبل الكارثة (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
طارق طياح وشادي كريدي watanserb.com
طارق طياح وشادي كريدي

وطن– راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق اللحظات الأخيرة في حياة رجل الأعمال اللبناني طارق طياح، قبل سقوط مروحية كان يستقلها رفقة آخرين في إيطاليا برحلة عمل.

آخر فيديو لطارق طياح

الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا ورصدته (وطن)، وثقه طارق طياح بنفسه حيث كان يصور بهاتفه المشهد من السماء عبر زجاج المروحية، ولا يدري أنها اللحظات الأخيرة بحياته.

وبعدها سقطت الطائرة بسبب الطقس السيء الذي تعرضت له، وأعلن السلطات الإيطالية عن مقتل جميع الركاب.

وكان على متنها طارق طياح وشادي كريدي، إضافة إلى 4 أتراك والطيار الإيطالي.

ويشار إلى أن طارق طياح وشادي كريدي، أصبحا حديث المواقع في العالم العربي، بعد مصرعهما في الكارثة الجوية بإيطاليا.

“فيديو”: لحظة سقوط طائرة فوق سيارة في هيوستن بأمريكا

وعبر وسمي “طارق طياح” و”شادي كريدي”، دون آلاف النشطاء حول العالم تغريدات تضامنية مع أسر الضحايا في الحادث الأليم.

وفي هذا السياق كتبت “Nadine Welson Njeim”:”طارق طياح وشادي كريدي جمعتوا اللبنانيين بقلب مجروح و غصة كبيرة.”

وتابعت:”تأملنا ولو ١٪ إنو ترجعولنا بس أحبائكم بالسما اشتاقولكن أكتر. الله والمحبين يكون مع عائلاتكم.”

من جانبها نشرت “Lana Medawar” صورة للضحايا وعلقت بقولها:”ما في عقل بيقدر يستوعب كيف أوقات الحياة بتختار ناس معينين لتمارس فيهم أقسى أشكال المأساة.”

وتابعت:”شاديكريدي من سنة توفى اخوه، وطارقطياح من سنتين توفت زوجته بانفجار بيروت.. الله يرحم ضحايا الطائرة الايطالية ويصبر اطفالهم وعائلاتهم واحبابهم.. لبنان كلو حزين .”

كارن البستاني غردت متضامنة:”ما في كلام يعبر عن مأساة عائلتين تضاف على المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني يوميا. الله يكون بعون ابنة طارق طياح التي أصبحت يتيمة الابوين بعد وفاة امها هالة في انفجار مرفأ بيروت.”

مضيفة:”وفي عون ام وزوجة واولاد شادي كريدي، الموت حق ولكن ما اصعبه عندما يكون صاخب.”

طارق طياح وشادي كريدي

ويشار إلى أن رجل الأعمال اللبناني طارق طياح من مواليد 1962، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، ويتولّى مسؤوليّة إدارة المشتريات التقنيّة العامة لمجموعة “اندفكو” منذ العام 2020.

رجل الأعمال اللبناني طارق طياح

أما شادي كريدي فهو من مواليد 1975 وانضم لـ”اندفكو” عام 2005 ويحمل شهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعات باريس.

شادي كريدي

وانقطع الاتصال بالمواطنين اللبنانيين، الخميس، بعد إقلاع طائرة مروحية كانت تقلهما في رحلة عمل من مطار “تينيغانو” في إيطاليا لزيارة مصنع في “مودانا” إثر انتهاء مشاركتهما في معرض دوليّ سنويّ للصناعات الورقية في منطقة لوكا.

وبعد ذلك بدأت أعمال البحث عند تسجيل غياب المروحيّة من على شاشات الرادار في منطقة نائية.

وفي تحول مفاجئ لوضع الطقس سقطت الطائرة في حادث مروع فجع الجميع وأعلن عن وفاة جميع الركاب.

مقتل 4 أشخاص إثر سقوط طائرة إسعاف في أبوظبي

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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