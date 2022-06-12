ثروة أنجلينا جولي .. لن تتخيل كم تربح النجمة في السنة!

وطن – من يتخيل صافي ثروة أنجلينا جولي النجمة العالمية الشهيرة؟!. كانت الممثلة والمخرجة والإنسانية واحدة من الممثلات الأعلى أجراً في العالم، حيث وصل متوسط ​​راتبها إلى 20 مليون دولار لدور واحد مما سمح لها بجمع ثروة كبيرة، بما في ذلك مشاركتها في فيلم الأبديون .

وفقًا لمواقع مثل Celebrity Net Wort، فإن صافي ثروة أنجلينا جولي في عام 2022 هو 120 مليون دولار.كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

بدأت جولي، التي ولدت في 4 يونيو 1975، مسيرتها التمثيلية، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم Lookin ‘to Get Out إلى جانب والدها، ممثل هوليوود الشهير جون فويت، على الرغم من أن العلاقة بين الاثنين على مر السنين كانت لديها بعض الخلافات.

أرباح أنجلينا جولي

أخرجت خمسة أفلام وشاركت في أكثر من 40 شريطًا كممثلة، أو ببساطة أعطت صوتًا لبعض الشخصيات.

بين عامي 2001 و 2011 فقط، ربحت أنجلينا جولي أكثر من 120 مليون دولار في الأفلام وحدها.

حصلت أنجلينا على 7 ملايين دولار لأول فيلم لارا كروفت ثم 12 مليون دولار للتكملة.

لكن أكبر راتب لها جاء من Marvel عن فيلم Eternals، حيث كسبت الممثلة أكثر من 35 مليون دولار عن دورها في دور Thena.

تاريخ علاقات أنجلينا جولي

بعد أن عاشت علاقة عاطفية في فترة المراهقة، حتى أنها عاشت في منزل والدتها مع صديقها في ذلك الوقت، التقت في عام 1995 بجوني لي ميلر أثناء العمل معًا في فيلم (قراصنة – Hacker)، وتزوجا في عام 1996، لكن العلاقة انتهت بعد عام، وبدأت الممثلة إجراءات الطلاق في عام 1999.

أقامت جولي علاقات مكثفة مع عارضة الأزياء جيني شيميزو والممثل بيلي بوب ثورنتون، حتى أنها تزوجت في عام 2000 لتطلق في عام 2003، على الرغم من أن علاقتها الأكثر شهرة وإثارة للجدل كانت مع الممثل براد بيت.

التقى بيت وجولي في فيلم (Mr. et Mrs. Smith – السيد والسيدة سميث) في عام 2005، وهو الوقت الذي كان فيه الممثل متزوجًا من جينيفر أنيستون.

بعد فترة وجيزة من طلاق بيت، أعلن براد وأنجلينا عن علاقتهما وأكدت أنهما كانا يتوقعان طفلهما الأول معًا.

كان الزوجان،، معًا لمدة 12 عامًا، وتزوجا في عام 2014 ولكنهما انفصلا في عام 2016 ولديهما ستة أطفال، تم تبني ثلاثة منهم.

تقدمت جولي بطلب للطلاق بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها وتم الانتهاء من الإجراءات في عام 2019، على الرغم من أن كلا الممثلين لا يزالان يهاجمان بعضهما البعض علنًا سعياً وراء حضانة أطفالهما والأصول التي جمعوها خلال علاقتهما.